Programación Domingo 16 de Noviembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Robert Schumann
Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129
Mischa Maisky, chelo
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
Anna Bon di Venezia
Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4
Sabine Dreier, flauta traversa;
Peter Spohr, flauta traversa;
Rhoda Patrick, fagot;
Tatjana Geiger, clave
Frédéric Chopin
Tres nuevos estudios, op. Póstumo
Boris Berezovsky, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para cuerdas Nº3 en Fa mayor, K.138
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont
Antonin Dvorák
Quinteto con piano Nº2 en La mayor, op.81
Sviatoslav Richter, piano
Cuarteto Borodin
Joseph Haydn
Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hob.VII: h3
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Pierre Pierlot, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Bohuslav Martinu
Sinfonía Nº6, "Fantasías sinfónicas", H.343
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi
Giuseppe Torelli
Concierto para violín en Fa mayor, op.8, Nº11
Simon Standage, violín
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Claude Debussy
Suite bergamasque, L.75
Zoltán Kocsis, piano
Frank Bridge
Una melodía irlandesa, "El aire de Londonderry"
Cuarteto Delmé
Joseph Martin Kraus
Sinfonía fúnebre en do menor
Orquesta de Cámara de Stuttgart / Martin Sieghart
Witold Lutoslawski
Concierto para chelo y orquesta: cantinela y finale
Pieter Wispelwey, chelo
Orquesta Filarmónica de la Radio de Holanda / Jac van Steen
Henri Duparc
La vida anterior
Kiri Te Kanawa, soprano
Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / Sir John Pritchard
Franz Krommer
Sexteto para vientos en do menor
Consortium Classicum
Georg Philipp Telemann
Suite de naciones antiguas y modernas en Sol mayor
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Ludwig van Beethoven
Seis bagatelas para piano, op.126
Nelson Goerner, piano
Maurice Ravel
Trío en la menor
Trío Fontenay
Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt
César Franck
Preludio, coral y fuga, M.21
Murray Perahia. piano
07.00
Momentos musicales
Niels Gade
Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32
Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi
Antonin Dvorák
Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100
Josef Suk, violín
Alfred Holeček, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Misero! O sogno …Aura che intorno spiri K.431
Juan Diego Florez, tenor
Orquesta La Scintilla / Riccardo Minasi
08.00
Ottorino Respighi
Adagio con variaciones para chelo y orquesta
Sol Gabetta, chelo
Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Mario Venzago
Robert Schumann
Escenas infantiles, op.15
Martha Argerich, piano
Alexander Borodin
En las estepas de Asia central
Orquesta Hallé / Vernon Handley
09.00
Joseph Haydn
Concierto para órgano, dos trompetas, timbales y orquesta de cuerdas en Do mayor, Hob.XVIII:8
Marie-Claire Alain, órgano
Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard
Rued Langgaard
Flores de la montaña
Øssur Baek, violín
Brian Friisholm, chelo
David Strong, piano
Marc-Antoine Charpentier
Te deum en Re mayor, H.146
Les Arts Florissants / William Christie
Max Reger
Seis burlescas para piano a cuatro manos, op.58
Dúo Tal & Groethuysen
10.00
Granville Bantock
Dante y Beatriz, poema para orquesta
Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley
Pablo de Sarasate
Aires gitanos para violín y orquesta en do menor, op.20
Maurice Hasson, violín
Orquesta de St. John's Smith Square / John Lubbock
Johann Nepomuk Hummel
Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.12
Trío Parnassus
11.00
Inocente Carreño
Margariteña, variaciones sinfónicas
Orquesta Juvenil Simón Bolivar de Venezuela / Gustavo Dudamel
Franz Léhar
Selección de la opereta “Paganini”
Sonja Schöner, soprano
Heinz Hoppe, tenor
Orquesta Sinfónica de Berlín / Richard Müller-Lampertz
Dietrich Buxtehude
Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV 273
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Edvard Grieg
Selección de las Diecinueve canciones populares noruegas, op.66
Eva Knardahl, piano
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: Daphnis y Chloé de Maurice Ravel
13.00
Momentos Musicales
Johannes Brahms
Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67
Cuarteto Alban Berg
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807
András Schiff, piano
14.00
Richard Strauss
Duet-Concertino para clarinete, fagot con orquesta de cuerdas y arpa en Fa mayor
Paul Meyer, clarinete;
Knut Sönstevold, fagot
Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Esa-Pekka Salonen
Wolfgang Amadeus Mozart
Cinco minués para orquesta, K.461 (448a)
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky
Robert Schumann
Humoreske para piano en Si bemol mayor, op.20
Imogen Cooper, piano
15.00
Michel Corrette
Concierto cómico Nº25 "Los salvajes y la Furstemberg" (sobre Las indias galantes de Rameau)
Florilegium
Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6
Murray Perahia. Piano
Max Bruch
Concierto para violín y orquesta Nº1 en sol menor, op.26
Cho-Liang Lin, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Leonard Slatkin
16.00
La Consigna
17.00
En Modo Popular
Isidor Ćirić
Sol resplandeciente, ya no brillas igual
Chaikovsky
Fragmento de la Marcha eslava
Kornelije Stanković
Un serbio se une con gusto al ejército
Chaikovsky
Fragmento de la Marcha eslava
Priotr Ilich Chaikovsky
Marcha eslava, op.31 (1876)
Orquesta Nacional de Rusia / MIjail Pletnev
John Adams
El libro de supuestas danzas de John, para cuarteto (1993)
Cuarteto Kronos
18.00
Clásicos a la Carta
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364
Itzhak Perlman, violín
Pinchas Zukerman, viola
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
Gabriel Fauré
Trío en re menor, op.120
Trío Beaux Arts
19.00
Música de Salón
Edward MacDowell
Idilios de Nueva Inglaterra, op.62
James Barbagallo, piano
Fredrik Lithander
Si Orfeo pudo en tiempos antiguos y Que en las orillas del Aura, arias
Hermann Wallén, barítono
Orquesta del Sexto Piso / Jukka Rautasalo
Antonín Dvořák
Selección de Cipreses, B.152, para cuarteto
Cuarteto Hagen
Andrea Falconieri
Folias hecha para mi Señora
Vita del l'alma
Corriente dicha La Cuella
Armilla ingrata
Fantasia detta La Portia
Ensamble Fitzwilliam
20.00
Momentos Musicales
Jean-Marie Leclair (1697-1764)
Sonata para violín y bajo continuo en Do mayor, op.9, Nº8
Couchane Siranossian, violín
Jos van Immerseel, clave
François Devienne (1759 – 1803)
Concierto para flauta y orquesta N°7 en mi menor
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini
Frederick Delius
En un jardín de verano
Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis
21.00
Robert Schumann
Canciones de amor españolas, op.138
Marlis Petersen, soprano
Anke Vondung, mezzosoprano
Werner Güra, tenor
Konrad Jarnot, bajo-barítono
Christoph Berner y Camillo Radicke, piano a cuatro manos
Inocente Carreño (compositor venezolano, 1919-1916)
Margariteña, variaciones sinfónicas
Orquesta Juvenil Simón Bolívar de Venezuela / Gustavo Dudamel
Johann Pachelbel
Aria con variaciones en La mayor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Josef Suk (compositor checo: 1874 – 1935)
Impresiones de verano, op.22b
Margaret Fingerhut, piano
22.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº40 en sol menor, K.550
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Engelbert Humperdinck (1854-1921)
Quinteto con piano en Sol mayor
Cuarteto Diogenes
Andreas Kirpal, piano
23.00
Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Esther Yoo, violín
Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy
Alexander Borodin
Pequeña suite
Marco Rapetti, piano
John Field
Divertimento Nº1 para dos violines, viola, bajo y piano en Mi mayor
Míceál O'Rourke, piano
London Mozart Players / Matthias Bamert