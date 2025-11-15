PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

15/11/2025

Programación Domingo 16 de Noviembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Robert Schumann
Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129
Mischa Maisky, chelo
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Anna Bon di Venezia
Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4
Sabine Dreier, flauta traversa;
Peter Spohr, flauta traversa;
Rhoda Patrick, fagot;
Tatjana Geiger, clave

Frédéric Chopin
Tres nuevos estudios, op. Póstumo
Boris Berezovsky, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para cuerdas Nº3 en Fa mayor, K.138
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Antonin Dvorák
Quinteto con piano Nº2 en La mayor, op.81
Sviatoslav Richter, piano
Cuarteto Borodin

Joseph Haydn
Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hob.VII: h3
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Pierre Pierlot, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Bohuslav Martinu
Sinfonía Nº6, "Fantasías sinfónicas", H.343
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Giuseppe Torelli
Concierto para violín en Fa mayor, op.8, Nº11
Simon Standage, violín
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Claude Debussy
Suite bergamasque, L.75
Zoltán Kocsis, piano

Frank Bridge
Una melodía irlandesa, "El aire de Londonderry"
Cuarteto Delmé

Joseph Martin Kraus
Sinfonía fúnebre en do menor
Orquesta de Cámara de Stuttgart / Martin Sieghart

Witold Lutoslawski
Concierto para chelo y orquesta: cantinela y finale
Pieter Wispelwey, chelo
Orquesta Filarmónica de la Radio de Holanda / Jac van Steen

Henri Duparc
La vida anterior
Kiri Te Kanawa, soprano
Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / Sir John Pritchard

Franz Krommer
Sexteto para vientos en do menor
Consortium Classicum

Georg Philipp Telemann
Suite de naciones antiguas y modernas en Sol mayor
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Ludwig van Beethoven
Seis bagatelas para piano, op.126
Nelson Goerner, piano

Maurice Ravel
Trío en la menor
Trío Fontenay

Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

César Franck
Preludio, coral y fuga, M.21
Murray Perahia. piano

07.00
Momentos musicales

Niels Gade
Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32
Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Antonin Dvorák
Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100
Josef Suk, violín
Alfred Holeček, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Misero! O sogno …Aura che intorno spiri K.431
Juan Diego Florez, tenor
Orquesta La Scintilla / Riccardo Minasi

08.00

Ottorino Respighi
Adagio con variaciones para chelo y orquesta
Sol Gabetta, chelo
Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Mario Venzago

Anna Bon di Venezia
Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4
Sabine Dreier, flauta traversa
Peter Spohr, flauta traversa
Rhoda Patrick, fagot
Tatjana Geiger, clave

Robert Schumann
Escenas infantiles, op.15
Martha Argerich, piano

Alexander Borodin
En las estepas de Asia central
Orquesta Hallé / Vernon Handley

09.00

Joseph Haydn
Concierto para órgano, dos trompetas, timbales y orquesta de cuerdas en Do mayor, Hob.XVIII:8
Marie-Claire Alain, órgano
Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Rued Langgaard
Flores de la montaña
Øssur Baek, violín
Brian Friisholm, chelo
David Strong, piano

Marc-Antoine Charpentier
Te deum en Re mayor, H.146
Les Arts Florissants / William Christie

Max Reger
Seis burlescas para piano a cuatro manos, op.58
Dúo Tal & Groethuysen

10.00

Granville Bantock
Dante y Beatriz, poema para orquesta
Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

Pablo de Sarasate
Aires gitanos para violín y orquesta en do menor, op.20
Maurice Hasson, violín
Orquesta de St. John's Smith Square / John Lubbock

Johann Nepomuk Hummel
Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.12
Trío Parnassus

11.00

Inocente Carreño
Margariteña, variaciones sinfónicas
Orquesta Juvenil Simón Bolivar de Venezuela / Gustavo Dudamel

Franz Léhar
Selección de la opereta “Paganini”
Sonja Schöner, soprano
Heinz Hoppe, tenor
Orquesta Sinfónica de Berlín / Richard Müller-Lampertz

Dietrich Buxtehude
Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV 273
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Edvard Grieg
Selección de las Diecinueve canciones populares noruegas, op.66
Eva Knardahl, piano

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Daphnis y Chloé de Maurice Ravel

13.00
Momentos Musicales

Johannes Brahms
Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67
Cuarteto Alban Berg

Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807
András Schiff, piano

14.00

Richard Strauss
Duet-Concertino para clarinete, fagot con orquesta de cuerdas y arpa en Fa mayor
Paul Meyer, clarinete;
Knut Sönstevold, fagot
Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Esa-Pekka Salonen

Wolfgang Amadeus Mozart
Cinco minués para orquesta, K.461 (448a)
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Robert Schumann
Humoreske para piano en Si bemol mayor, op.20
Imogen Cooper, piano

15.00

Michel Corrette
Concierto cómico Nº25 "Los salvajes y la Furstemberg" (sobre Las indias galantes de Rameau)
Florilegium

Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6
Murray Perahia. Piano

Max Bruch
Concierto para violín y orquesta Nº1 en sol menor, op.26
Cho-Liang Lin, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Leonard Slatkin

16.00
La Consigna

17.00
En Modo Popular

Isidor Ćirić
Sol resplandeciente, ya no brillas igual
Chaikovsky
Fragmento de la Marcha eslava

Kornelije Stanković
Un serbio se une con gusto al ejército
Chaikovsky
Fragmento de la Marcha eslava

Priotr Ilich Chaikovsky
Marcha eslava, op.31 (1876)
Orquesta Nacional de Rusia / MIjail Pletnev

John Adams
El libro de supuestas danzas de John, para cuarteto (1993)
Cuarteto Kronos

18.00
Clásicos a la Carta

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364
Itzhak Perlman, violín
Pinchas Zukerman, viola
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Gabriel Fauré
Trío en re menor, op.120
Trío Beaux Arts

19.00
Música de Salón

Edward MacDowell
Idilios de Nueva Inglaterra, op.62
James Barbagallo, piano

Fredrik Lithander
Si Orfeo pudo en tiempos antiguos y Que en las orillas del Aura, arias
Hermann Wallén, barítono
Orquesta del Sexto Piso / Jukka Rautasalo

Antonín Dvořák
Selección de Cipreses, B.152, para cuarteto
Cuarteto Hagen

Andrea Falconieri
Folias hecha para mi Señora
Vita del l'alma
Corriente dicha La Cuella
Armilla ingrata
Fantasia detta La Portia
Ensamble Fitzwilliam

20.00
Momentos Musicales

Jean-Marie Leclair (1697-1764)
Sonata para violín y bajo continuo en Do mayor, op.9, Nº8
Couchane Siranossian, violín
Jos van Immerseel, clave

François Devienne (1759 – 1803)
Concierto para flauta y orquesta N°7 en mi menor
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Frederick Delius
En un jardín de verano
Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

21.00

Robert Schumann
Canciones de amor españolas, op.138
Marlis Petersen, soprano
Anke Vondung, mezzosoprano
Werner Güra, tenor
Konrad Jarnot, bajo-barítono
Christoph Berner y Camillo Radicke, piano a cuatro manos

Inocente Carreño (compositor venezolano, 1919-1916)
Margariteña, variaciones sinfónicas
Orquesta Juvenil Simón Bolívar de Venezuela / Gustavo Dudamel

Johann Pachelbel
Aria con variaciones en La mayor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Josef Suk (compositor checo: 1874 – 1935)
Impresiones de verano, op.22b
Margaret Fingerhut, piano

22.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº40 en sol menor, K.550
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Engelbert Humperdinck (1854-1921)
Quinteto con piano en Sol mayor
Cuarteto Diogenes
Andreas Kirpal, piano

23.00

Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Esther Yoo, violín
Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Alexander Borodin
Pequeña suite
Marco Rapetti, piano

John Field
Divertimento Nº1 para dos violines, viola, bajo y piano en Mi mayor
Míceál O'Rourke, piano
London Mozart Players / Matthias Bamert