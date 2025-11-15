Programación Domingo 16 de Noviembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Mischa Maisky, chelo

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Anna Bon di Venezia

Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4

Sabine Dreier, flauta traversa;

Peter Spohr, flauta traversa;

Rhoda Patrick, fagot;

Tatjana Geiger, clave

Frédéric Chopin

Tres nuevos estudios, op. Póstumo

Boris Berezovsky, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para cuerdas Nº3 en Fa mayor, K.138

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Antonin Dvorák

Quinteto con piano Nº2 en La mayor, op.81

Sviatoslav Richter, piano

Cuarteto Borodin

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hob.VII: h3

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Bohuslav Martinu

Sinfonía Nº6, "Fantasías sinfónicas", H.343

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Giuseppe Torelli

Concierto para violín en Fa mayor, op.8, Nº11

Simon Standage, violín

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Claude Debussy

Suite bergamasque, L.75

Zoltán Kocsis, piano

Frank Bridge

Una melodía irlandesa, "El aire de Londonderry"

Cuarteto Delmé

Joseph Martin Kraus

Sinfonía fúnebre en do menor

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Martin Sieghart

Witold Lutoslawski

Concierto para chelo y orquesta: cantinela y finale

Pieter Wispelwey, chelo

Orquesta Filarmónica de la Radio de Holanda / Jac van Steen

Henri Duparc

La vida anterior

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / Sir John Pritchard

Franz Krommer

Sexteto para vientos en do menor

Consortium Classicum

Georg Philipp Telemann

Suite de naciones antiguas y modernas en Sol mayor

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Ludwig van Beethoven

Seis bagatelas para piano, op.126

Nelson Goerner, piano

Maurice Ravel

Trío en la menor

Trío Fontenay

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

César Franck

Preludio, coral y fuga, M.21

Murray Perahia. piano

07.00

Momentos musicales

Niels Gade

Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Antonin Dvorák

Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100

Josef Suk, violín

Alfred Holeček, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Misero! O sogno …Aura che intorno spiri K.431

Juan Diego Florez, tenor

Orquesta La Scintilla / Riccardo Minasi

08.00

Ottorino Respighi

Adagio con variaciones para chelo y orquesta

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Mario Venzago

Anna Bon di Venezia

Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4

Sabine Dreier, flauta traversa

Peter Spohr, flauta traversa

Rhoda Patrick, fagot

Tatjana Geiger, clave

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Martha Argerich, piano

Alexander Borodin

En las estepas de Asia central

Orquesta Hallé / Vernon Handley

09.00



Joseph Haydn

Concierto para órgano, dos trompetas, timbales y orquesta de cuerdas en Do mayor, Hob.XVIII:8

Marie-Claire Alain, órgano

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Rued Langgaard

Flores de la montaña

Øssur Baek, violín

Brian Friisholm, chelo

David Strong, piano

Marc-Antoine Charpentier

Te deum en Re mayor, H.146

Les Arts Florissants / William Christie

Max Reger

Seis burlescas para piano a cuatro manos, op.58

Dúo Tal & Groethuysen

10.00



Granville Bantock

Dante y Beatriz, poema para orquesta

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

Pablo de Sarasate

Aires gitanos para violín y orquesta en do menor, op.20

Maurice Hasson, violín

Orquesta de St. John's Smith Square / John Lubbock

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.12

Trío Parnassus

11.00

Inocente Carreño

Margariteña, variaciones sinfónicas

Orquesta Juvenil Simón Bolivar de Venezuela / Gustavo Dudamel

Franz Léhar

Selección de la opereta “Paganini”

Sonja Schöner, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Orquesta Sinfónica de Berlín / Richard Müller-Lampertz

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV 273

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Edvard Grieg

Selección de las Diecinueve canciones populares noruegas, op.66

Eva Knardahl, piano

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Daphnis y Chloé de Maurice Ravel

13.00

Momentos Musicales

Johannes Brahms

Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67

Cuarteto Alban Berg

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807

András Schiff, piano

14.00

Richard Strauss

Duet-Concertino para clarinete, fagot con orquesta de cuerdas y arpa en Fa mayor

Paul Meyer, clarinete;

Knut Sönstevold, fagot

Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Esa-Pekka Salonen

Wolfgang Amadeus Mozart

Cinco minués para orquesta, K.461 (448a)

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Robert Schumann

Humoreske para piano en Si bemol mayor, op.20

Imogen Cooper, piano

15.00

Michel Corrette

Concierto cómico Nº25 "Los salvajes y la Furstemberg" (sobre Las indias galantes de Rameau)

Florilegium

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6

Murray Perahia. Piano

Max Bruch

Concierto para violín y orquesta Nº1 en sol menor, op.26

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Leonard Slatkin

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Isidor Ćirić

Sol resplandeciente, ya no brillas igual

Chaikovsky

Fragmento de la Marcha eslava

Kornelije Stanković

Un serbio se une con gusto al ejército

Chaikovsky

Fragmento de la Marcha eslava

Priotr Ilich Chaikovsky

Marcha eslava, op.31 (1876)

Orquesta Nacional de Rusia / MIjail Pletnev

John Adams

El libro de supuestas danzas de John, para cuarteto (1993)

Cuarteto Kronos

18.00

Clásicos a la Carta

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Itzhak Perlman, violín

Pinchas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Trío Beaux Arts

19.00

Música de Salón

Edward MacDowell

Idilios de Nueva Inglaterra, op.62

James Barbagallo, piano

Fredrik Lithander

Si Orfeo pudo en tiempos antiguos y Que en las orillas del Aura, arias

Hermann Wallén, barítono

Orquesta del Sexto Piso / Jukka Rautasalo

Antonín Dvořák

Selección de Cipreses, B.152, para cuarteto

Cuarteto Hagen

Andrea Falconieri

Folias hecha para mi Señora

Vita del l'alma

Corriente dicha La Cuella

Armilla ingrata

Fantasia detta La Portia

Ensamble Fitzwilliam

20.00

Momentos Musicales

Jean-Marie Leclair (1697-1764)

Sonata para violín y bajo continuo en Do mayor, op.9, Nº8

Couchane Siranossian, violín

Jos van Immerseel, clave

François Devienne (1759 – 1803)

Concierto para flauta y orquesta N°7 en mi menor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Frederick Delius

En un jardín de verano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

21.00

Robert Schumann

Canciones de amor españolas, op.138

Marlis Petersen, soprano

Anke Vondung, mezzosoprano

Werner Güra, tenor

Konrad Jarnot, bajo-barítono

Christoph Berner y Camillo Radicke, piano a cuatro manos

Inocente Carreño (compositor venezolano, 1919-1916)

Margariteña, variaciones sinfónicas

Orquesta Juvenil Simón Bolívar de Venezuela / Gustavo Dudamel

Johann Pachelbel

Aria con variaciones en La mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Josef Suk (compositor checo: 1874 – 1935)

Impresiones de verano, op.22b

Margaret Fingerhut, piano

22.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº40 en sol menor, K.550

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Engelbert Humperdinck (1854-1921)

Quinteto con piano en Sol mayor

Cuarteto Diogenes

Andreas Kirpal, piano

23.00

Alexander Glazunov

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82

Esther Yoo, violín

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Alexander Borodin

Pequeña suite

Marco Rapetti, piano

John Field

Divertimento Nº1 para dos violines, viola, bajo y piano en Mi mayor

Míceál O'Rourke, piano

London Mozart Players / Matthias Bamert