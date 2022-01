Programación Domingo 16 de Enero

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

03.00

La voz humana (Víctor Torres)

04.00

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Padua y del Veneto / Bruno Ciurana

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº2 en re menor, op.40

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Johannes Brahms

Baladas para piano, op.10

Claudio Arrau, piano

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Leos Janácek

Juventud (Mládí), JW 7/10

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en Si bemol mayor, H.584, Wq,158

Cuarteto Purcell

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Evgeny Kissin, piano

07.00

Momentos Musicales

Edward Elgar

Pompa y circunstancia, op.39, Nº1

Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel

Georg Philipp Telemann

Obertura de la suite Música acuática, TWV 55:C3

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Wolfgang Amadeus Mozart

Allegro molto de la Sinfonía Nº4 en Re mayor, K.19

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Jacques Offenbach

Obertura de la ópera La bella Helena

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Thomas Arne

Vivace de la Sinfonía Nº4 en do menor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

George Gershwin

Obertura de la comedia Funny Face

Orquesta Filarmónica de Buffalo / Michael Tilson Thomas

Franz Schubert

Contradanza de Rosamunda, D.797

Philharmonia Slavonica / Henry Adolph

Ferdinand Hérold

Obertura de la ópera Zampa

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Hacedoras de Música (Margarita Pollini)

13.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado)

14.00

Seré curioso (Pablo Milrud)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23.00

Selección musical