Programación Domingo 15 de Noviembre

00.00
Especial La Noche de los Museos
02.00
La Trasnoche Clásica
Ottorino Respighi
Adagio con variaciones para chelo y orquesta
Sol Gabetta, chelo
Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Mario Venzago
Arcangelo Corelli
Sonata en trío en Fa mayor, op.4, Nº7
The Purcell Quartet
Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Frédéric Chopin
Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60
Martha Argerich, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Doce danzas alemanas para orquesta, K.586
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky
Arnold Bax
Concierto para chelo y orquesta
Raphael Wallfisch, chelo
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Vincent D'Indy
Sonata en mi menor, op.63
Michael Schäfer, piano
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10
Jed Wentz, flauta
Musica ad Rhenum
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92
Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt
Robert Schumann
Escena de cuentos de hadas, op.113
Lars Anders Tomter, viola;
Leif Ove Andsnes, piano
Jean Françaix
El reloj de flores
John de Lancie, oboe
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn
Franz Schubert
Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”
Claudio Arrau, piano
Darius Milhaud
Cuarteto Nº14, op.291, Nº1
Cuarteto Arcana
07.00
Momentos musicales
Richard Wagner
Obertura de la ópera Tannhäuser
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Andris Nelson
Camille Saint-Saëns
Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61
Joshua Bell, violín
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Francesco Petrini
Dúo para flauta y arpa en Mi bemol mayor, op.30
Jean-Pierre Rampal, flauta
Marielle Nordmann, arpa
08.00
Franz Berwald
Dúo para chelo y piano en Si bemol mayor, op.7
Mats Lidström, chelo
Bengt Forsberg, piano
Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº3 en Re mayor, BWV 1068
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Wolfgang Amadeus Mozart
Selección de Las bodas de Figaro
Alison Hagley, soprano
Hillevi Martinpelto, soprano
Pamela Helen Stephen, mezzosoprano
Bryn Terfel, bajo-barítono
Carlos Feller, bajo
English Baroque Soloist / John Elliot Gardiner
09.00
Alexander Borodin
Cuarteto para cuerdas N°2 en Re mayor
Cuarteto Borodin
Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº4 en sol menor, op.40
Daniil Trifonov, piano
Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin
10.00
Marin Marais
Suite para viola y bajo continuo en Re mayor
Ensamble Le Spectre de la Rose
Carlos Guastavino
Jeromita Linares
María Isabel Siewers, guitarra
Cuarteto Stamic de Praga
Johann Baptist Cramer
Concierto para piano y orquesta Nº8 en re menor, op.70
Howard Shelley, piano
London Mozart Players / David Juritz
11.00
Georg Philipp Telemann
El atemorizado Jesús en el Monte de los Olivos
Philippe Jaroussky, contratenor
Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans
Enrique Granados
Trío op.50
Trío LOM
Johann Strauss (hijo)
Selección de piezas orquestales
Orquesta Strauss de Viena / Joseph Francek
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: el Concierto para piano y orquesta Nº 2 de Brahms
13.00
Programación especial de música