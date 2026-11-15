PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

15/11/2026

Programación Domingo 15 de Noviembre



00.00
Especial La Noche de los Museos

02.00
La Trasnoche Clásica

Ottorino Respighi
Adagio con variaciones para chelo y orquesta
Sol Gabetta, chelo
Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Mario Venzago

Arcangelo Corelli
Sonata en trío en Fa mayor, op.4, Nº7
The Purcell Quartet

Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Frédéric Chopin
Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60
Martha Argerich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Doce danzas alemanas para orquesta, K.586
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Arnold Bax
Concierto para chelo y orquesta
Raphael Wallfisch, chelo
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Vincent D'Indy
Sonata en mi menor, op.63
Michael Schäfer, piano

Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10
Jed Wentz, flauta
Musica ad Rhenum

Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92
Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Robert Schumann
Escena de cuentos de hadas, op.113
Lars Anders Tomter, viola;
Leif Ove Andsnes, piano

Jean Françaix
El reloj de flores
John de Lancie, oboe
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Franz Schubert
Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”
Claudio Arrau, piano

Darius Milhaud
Cuarteto Nº14, op.291, Nº1
Cuarteto Arcana

07.00
Momentos musicales

Richard Wagner
Obertura de la ópera Tannhäuser
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Andris Nelson

Camille Saint-Saëns
Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61
Joshua Bell, violín
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Francesco Petrini
Dúo para flauta y arpa en Mi bemol mayor, op.30
Jean-Pierre Rampal, flauta
Marielle Nordmann, arpa

08.00

Franz Berwald
Dúo para chelo y piano en Si bemol mayor, op.7
Mats Lidström, chelo
Bengt Forsberg, piano

Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº3 en Re mayor, BWV 1068
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Wolfgang Amadeus Mozart
Selección de Las bodas de Figaro
Alison Hagley, soprano
Hillevi Martinpelto, soprano
Pamela Helen Stephen, mezzosoprano
Bryn Terfel, bajo-barítono
Carlos Feller, bajo
English Baroque Soloist / John Elliot Gardiner

09.00

Alexander Borodin
Cuarteto para cuerdas N°2 en Re mayor
Cuarteto Borodin

Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº4 en sol menor, op.40
Daniil Trifonov, piano
Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin

10.00

Marin Marais
Suite para viola y bajo continuo en Re mayor
Ensamble Le Spectre de la Rose

Carlos Guastavino
Jeromita Linares
María Isabel Siewers, guitarra
Cuarteto Stamic de Praga

Johann Baptist Cramer
Concierto para piano y orquesta Nº8 en re menor, op.70
Howard Shelley, piano
London Mozart Players / David Juritz

11.00

Georg Philipp Telemann
El atemorizado Jesús en el Monte de los Olivos
Philippe Jaroussky, contratenor
Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans

Enrique Granados
Trío op.50
Trío LOM

Johann Strauss (hijo)
Selección de piezas orquestales
Orquesta Strauss de Viena / Joseph Francek

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: el Concierto para piano y orquesta Nº 2 de Brahms

13.00
Programación especial de música