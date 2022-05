Programación Domingo 15 de Mayo

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Sesionistas (Miguel Tallarita)

03.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

04.00

La Trasnoche de La 96.7

Friedrich Kuhlau

Quinteto para flauta y cuarteto de cuerdas Nº2 en Mi mayor, op.51, Nº2

Jean-Pierre Rampal, flauta

Cuarteto Juilliard

Sergei Prokofiev

Visiones fugitivas, op.22

Boris Berman, piano

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo;

Roland Keller, piano

Francesco Manfredini

Concerto grosso en Do mayor, op.3, Nº12 "Concierto de Navidad".

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Robert Schumann

Amor de poeta, op.48 (selección)

Olaf Bär, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Ignaz Moscheles

Trío en do menor, op.84

Trío Göbel de Berlín

Ariel Ramírez

La tristecita, zamba

Juan Falú, guitarra

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Emanuel Ax, piano

The Philadelphia Orchestra / Eugene Ormandy

Giovanni Gabrieli

Canzon Duodecimi Toni a 10

London Brass / Phlip Pickett

07.00

Momentos Musicales

George Frideric Handel

Obertura de Agrippina

The English Concert / Trevor Pinnock

Ludwig van Beethoven

Tercer movimiento (Rondo) de la Sonata para violín y piano Nº1 en Re mayor, op.12, Nº1

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Carl Nielsen

Tres piezas de “La madre”

Gro Sandvik, flauta

Las Anders Tomter, viola

Turid Kniejski, arpa

Guillaume Dumanoir

Selección de la Suite para orquesta en Fa mayor

Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Ferdinand Ries

Primer movimiento (Allegro) de la Gran sonata para piano en Re mayor, op.9, Nº1

Alexandra Oehler, piano

Manuel de Falla

Introducción y Danza española de la ópera La vida breve

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Bianca e Faliero

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº17 en Si mayor, op.62, Nº1

Nelson Goerner, piano

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Hacedoras de Música (Margarita Pollini)

13.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado)

14.00

Seré curioso (Pablo Milrud)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23.00

Estación Piazzolla (Víctor Hugo Morales)