PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

15/03/2026

Programación Domingo 15 de Marzo

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101
Claudio Arrau, piano

Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58
Martin Ostertag, chelo;
Roland Keller, piano

Sébastien de Brossard
Retribue servuo tuo
Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli
Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles

Claude Debussy
Preludios para piano, Primer libro, L.117
Daniel Barenboim, piano

John Jenkins
Consort para viola-lira en Do mayor, "las seis campanas"
The Parley of instruments / Peter Holman

Ferruccio Busoni
Divertimento para flauta y orquesta, op.53
Aurèle Nicolet, flauta
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Alexander Glazunov
Vals de concierto Nº1 en Re mayor, op.47
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Johannes Brahms
Quinteto con piano en fa menor, op.34
Arthur Rubinstein, piano
Cuarteto Guarneri

Richard Strauss
Llevo mi amor, op.32, Nº1
Desde que tus ojos me miraron, op.17, Nº1
Jessye Norman, soprano;
Geoffrey Parsons, piano

Antoine Dauvergne
Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2
Capella Coloniensis / William Christie

Antoine Forqueray
Suite para viola y continuo Nº3 en Re mayor
Wieland y Sigiswald Kuijken, violas da gamba;
Robert Kohnen, clave

Francisco Tárrega
Gran jota aragonesa
Daniel Küper, guitarra

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828
María Tipo, piano

Sergei Rachmaninov
Trío elegíaco Nº1 en sol menor
Beaux Arts Trio

07.00
Momentos musicales

Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº2 en si menor, BWV 1067
Pál Németh, flauta
Capella Savaria / Pál Németh

Cecile Chaminade
Trío Nº2 en la menor, op.34
Trío Tzigane

Camille Saint-Saëns
Pieza de concierto para arpa y orquesta en Sol mayor
Vanessa McKeand, arpa
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Edmon Colomer

8.00

Karl Kohout
Sinfonía en fa menor
Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22
Daniil Trifonov, piano

Johan Kvandal
Música nocturna, noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº2, op.57
Ensamble de Vientos de Noruega

9.00

Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº6 (La Cetra)
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2
Trío Beaux Arts

Gaetano Donizetti
"Ancora non giunse… regnava nel silenzo" de Lucía de Lammermoor
Nino Machaidze, soprano
Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Michele Mariotti (Mikele)

10.00

Stanislaw Moniuszko
Cuarteto Nº2 en Fa mayor
Cuarteto de Varsovia

Muzio Clementi
Sinfonía Nº3 en Sol mayor, "Gran sinfonía nacional"
The Philharmonia Orchestra / Francesco D' Avalos

Darius Milhaud
Scaramouche, suite para saxo y orquesta op.165
Sohre Rahbari , saxo
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

11.00

Carl Loewe
Gran sonata para piano en Mi mayor, op.16
Cord Garben, piano
Dietrich Henschel, barítono

Franz Liszt
Mazeppa, poema sinfónico Nº6, S.100
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Heinrich Franz von Biber
Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en La mayor
Ensamble Romanesca

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

13.00

19.00
Música de Salón

20.00
Momentos Musicales

Franz Liszt
Sinfonía Fausto
Gösta Winberg, tenor
Voces Masculinas del Westminster Choir College
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

21.00

Muzio Clementi
Capricho para piano en Mi menor, op.47, Nº1
Ian Hobson, piano

Leoš Janáček
Juventud
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

22.00

Piotr Ilich Chaikovsky
El cascanueces, suite op.71
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Louis Spohr
Concierto para violín y orquesta Nº8 en la menor, op.47, "In modo di scena cantante"
Jascha Heifetz, violín
Orquesta de la RCA Victor / Izler Solomon

George Frideric Handel
Sonata para viola da gamba y continuo en Do mayor
Tomás Tichauer, viola
Mónica Cosachov, clave

23.00

Sergei Taneyev
Trio en Mi bemol mayor, op.31
Belcanto Strings

Hector Berlioz
"Escena de amor" de Romeo y Julieta, op.17
Orquesta Sinfónica de Flandes / Seikyo Kim

Percy Grainger
Selección de piezas para piano
Martin Jones