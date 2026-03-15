Programación Domingo 15 de Marzo

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101

Claudio Arrau, piano

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo;

Roland Keller, piano

Sébastien de Brossard

Retribue servuo tuo

Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli

Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles

Claude Debussy

Preludios para piano, Primer libro, L.117

Daniel Barenboim, piano

John Jenkins

Consort para viola-lira en Do mayor, "las seis campanas"

The Parley of instruments / Peter Holman

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº1 en Re mayor, op.47

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Johannes Brahms

Quinteto con piano en fa menor, op.34

Arthur Rubinstein, piano

Cuarteto Guarneri

Richard Strauss

Llevo mi amor, op.32, Nº1

Desde que tus ojos me miraron, op.17, Nº1

Jessye Norman, soprano;

Geoffrey Parsons, piano

Antoine Dauvergne

Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2

Capella Coloniensis / William Christie

Antoine Forqueray

Suite para viola y continuo Nº3 en Re mayor

Wieland y Sigiswald Kuijken, violas da gamba;

Robert Kohnen, clave

Francisco Tárrega

Gran jota aragonesa

Daniel Küper, guitarra

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

María Tipo, piano

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº1 en sol menor

Beaux Arts Trio

07.00

Momentos musicales

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº2 en si menor, BWV 1067

Pál Németh, flauta

Capella Savaria / Pál Németh

Cecile Chaminade

Trío Nº2 en la menor, op.34

Trío Tzigane

Camille Saint-Saëns

Pieza de concierto para arpa y orquesta en Sol mayor

Vanessa McKeand, arpa

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Edmon Colomer



8.00



Karl Kohout

Sinfonía en fa menor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Sergei Rachmaninov

Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22

Daniil Trifonov, piano

Johan Kvandal

Música nocturna, noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº2, op.57

Ensamble de Vientos de Noruega



9.00



Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº6 (La Cetra)

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Trío Beaux Arts

Gaetano Donizetti

"Ancora non giunse… regnava nel silenzo" de Lucía de Lammermoor

N i no Macha i dze, soprano

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Michele Mariotti (Mik e le)



10.00



Stanislaw Moniuszko

Cuarteto Nº2 en Fa mayor

Cuarteto de Varsovia

Muzio Clementi

Sinfonía Nº3 en Sol mayor, "Gran sinfonía nacional"

The Philharmonia Orchestra / Francesco D' Avalos

Darius Milhaud

Scaramouche, suite para saxo y orquesta op.165

Sohre Rahbari , saxo

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

11.00

Carl Loewe

Gran sonata para piano en Mi mayor, op.16

Cord Garben, piano

Dietrich Henschel, barítono

Franz Liszt

Mazeppa, poema sinfónico Nº6, S.100

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Heinrich Franz von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en La mayor

Ensamble Romanesca

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

13.00

19.00

Música de Salón

20.00

Momentos Musicales

Franz Liszt

Sinfonía Fausto

Gösta Winberg, tenor

Voces Masculinas del Westminster Choir College

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

21.00

Muzio Clementi

Capricho para piano en Mi menor, op.47, Nº1

Ian Hobson, piano

Leoš Janáček

Juventud

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

22.00

Piotr Ilich Chaikovsky

El cascanueces, suite op.71

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Louis Spohr

Concierto para violín y orquesta Nº8 en la menor, op.47, "In modo di scena cantante"

Jascha Heifetz, violín

Orquesta de la RCA Victor / Izler Solomon

George Frideric Handel

Sonata para viola da gamba y continuo en Do mayor

Tomás Tichauer, viola

Mónica Cosachov, clave

23.00

Sergei Taneyev

Trio en Mi bemol mayor, op.31

Belcanto Strings

Hector Berlioz

"Escena de amor" de Romeo y Julieta, op.17

Orquesta Sinfónica de Flandes / Seikyo Kim

Percy Grainger

Selección de piezas para piano

Martin Jones