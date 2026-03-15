Programación Domingo 15 de Marzo

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101
Claudio Arrau, piano
Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58
Martin Ostertag, chelo;
Roland Keller, piano
Sébastien de Brossard
Retribue servuo tuo
Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli
Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles
Claude Debussy
Preludios para piano, Primer libro, L.117
Daniel Barenboim, piano
John Jenkins
Consort para viola-lira en Do mayor, "las seis campanas"
The Parley of instruments / Peter Holman
Ferruccio Busoni
Divertimento para flauta y orquesta, op.53
Aurèle Nicolet, flauta
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
Alexander Glazunov
Vals de concierto Nº1 en Re mayor, op.47
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi
Johannes Brahms
Quinteto con piano en fa menor, op.34
Arthur Rubinstein, piano
Cuarteto Guarneri
Richard Strauss
Llevo mi amor, op.32, Nº1
Desde que tus ojos me miraron, op.17, Nº1
Jessye Norman, soprano;
Geoffrey Parsons, piano
Antoine Dauvergne
Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2
Capella Coloniensis / William Christie
Antoine Forqueray
Suite para viola y continuo Nº3 en Re mayor
Wieland y Sigiswald Kuijken, violas da gamba;
Robert Kohnen, clave
Francisco Tárrega
Gran jota aragonesa
Daniel Küper, guitarra
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828
María Tipo, piano
Sergei Rachmaninov
Trío elegíaco Nº1 en sol menor
Beaux Arts Trio
07.00
Momentos musicales
Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº2 en si menor, BWV 1067
Pál Németh, flauta
Capella Savaria / Pál Németh
Cecile Chaminade
Trío Nº2 en la menor, op.34
Trío Tzigane
Camille Saint-Saëns
Pieza de concierto para arpa y orquesta en Sol mayor
Vanessa McKeand, arpa
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Edmon Colomer
8.00
Karl Kohout
Sinfonía en fa menor
Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal
Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22
Daniil Trifonov, piano
Johan Kvandal
Música nocturna, noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº2, op.57
Ensamble de Vientos de Noruega
9.00
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº6 (La Cetra)
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2
Trío Beaux Arts
Gaetano Donizetti
"Ancora non giunse… regnava nel silenzo" de Lucía de Lammermoor
Nino Machaidze, soprano
Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Michele Mariotti (Mikele)
10.00
Stanislaw Moniuszko
Cuarteto Nº2 en Fa mayor
Cuarteto de Varsovia
Muzio Clementi
Sinfonía Nº3 en Sol mayor, "Gran sinfonía nacional"
The Philharmonia Orchestra / Francesco D' Avalos
Darius Milhaud
Scaramouche, suite para saxo y orquesta op.165
Sohre Rahbari , saxo
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari
11.00
Carl Loewe
Gran sonata para piano en Mi mayor, op.16
Cord Garben, piano
Dietrich Henschel, barítono
Franz Liszt
Mazeppa, poema sinfónico Nº6, S.100
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck
Heinrich Franz von Biber
Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en La mayor
Ensamble Romanesca
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
13.00
19.00
Música de Salón
20.00
Momentos Musicales
Franz Liszt
Sinfonía Fausto
Gösta Winberg, tenor
Voces Masculinas del Westminster Choir College
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti
21.00
Muzio Clementi
Capricho para piano en Mi menor, op.47, Nº1
Ian Hobson, piano
Leoš Janáček
Juventud
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa
22.00
Piotr Ilich Chaikovsky
El cascanueces, suite op.71
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich
Louis Spohr
Concierto para violín y orquesta Nº8 en la menor, op.47, "In modo di scena cantante"
Jascha Heifetz, violín
Orquesta de la RCA Victor / Izler Solomon
George Frideric Handel
Sonata para viola da gamba y continuo en Do mayor
Tomás Tichauer, viola
Mónica Cosachov, clave
23.00
Sergei Taneyev
Trio en Mi bemol mayor, op.31
Belcanto Strings
Hector Berlioz
"Escena de amor" de Romeo y Julieta, op.17
Orquesta Sinfónica de Flandes / Seikyo Kim
Percy Grainger
Selección de piezas para piano
Martin Jones