Programación Domingo 15 de Junio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Franz Schubert

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, op.103 D.940

Imre Rohmann y András Schiff, piano

Giovanni Battista Pergolesi

Stabat Mater

June Anderson, soprano

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim

Johann Sebastian Bach

Toccata para clave en do menor, BWV 911

Martha Argerich, piano

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Academy of St. Martin in the Fields

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, "La Tempestad"

Maria João Pires, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en do menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

George Gershwin

Summertime, de Porgy and Bess

I loves you, de Porgy and Bess

Kathleen Battle, soprano

Orquesta de St. Luke's / André Previn

Joseph Haydn

Sinfonía Nº45 en fa sostenido menor, Hob.I:49, "La despedida"

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Maurizio Pollini, piano

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta en Si bemol mayor, G.482 (arreglo de Friedrich Grützmacher)

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta de Cámara Saint Paul / Pinchas Zuckerman

Johan Halvorsen

Sinfonía Nº3 en Do mayor

Orquesta Sinfónica de Trondheim / Ole Kristian Ruud

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº5 en Sol bemol mayor, op.82

Albert Guinovart, piano

07.00

Momentos musicales

Richard Wagner

Obertura de la ópera Tannhäuser

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Andris Nelson

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Francesco Petrini

Dúo para flauta y arpa en Mi bemol mayor, op.30

Jean-Pierre Rampal, flauta

Marielle Nordmann, arpa

08.00

Franz Berwald

Dúo para chelo y piano en Si bemol mayor, op.7

Mats Lidström, chelo

Bengt Forsberg, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº3 en Re mayor, BWV 1068

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Wolfgang Amadeus Mozart

Selección de Las bodas de Figaro

Alison Hagley, soprano

Hillevi Martinpelto, soprano

Pamela Helen Stephen, mezzosoprano

Bryn Terfel, bajo-barítono

Carlos Feller, bajo

English Baroque Soloist / John Elliot Gardiner

09.00



Alexander Borodin

Cuarteto para cuerdas N°2 en Re mayor

Cuarteto Borodin

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº4 en sol menor, op.40

Daniil Trifonov, piano

Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin

10.00



Marin Marais

Suite para viola y bajo continuo en Re mayor

Ensamble Le Spectre de la Rose

Carlos Guastavino

Jeromita Linares

María Isabel Siewers, guitarra

Cuarteto Stamic de Praga

Johann Baptist Cramer

Concierto para piano y orquesta Nº8 en re menor, op.70

Howard Shelley, piano

London Mozart Players / David Juritz

11.00

Georg Philipp Telemann

El atemorizado Jesús en el Monte de los Olivos

Philippe Jaroussky, contratenor

Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans

Enrique Granados

Trío op.50

Trío LOM

Johann Strauss (hijo)

Selección de piezas orquestales

Orquesta Strauss de Viena / Joseph Francek

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: la Sinfonía Nº 1 en do menor de Brahms

13.00

Especial: entrevista a Javier Camarena

Boris conversa con el gran tenor mexicano Javier Camarena, compartiendo diversos registros del cantante.

15.00

Complemento musical

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Schubert

Sonata para piano en do menor, D.958

Maurizio Pollini, piano

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Domenico Scarlatti

Sonatas para teclado,K. 380, 454, 491

Scott Ross, clave

Vítězslav Novák

“La banda de músicos”, de la Suite eslovaca, op.32 (1903)

Orquesta Filarmónica Checa / František Vajnar

Tradicional austríaco (s.XVIII)

Anita de Tharau, canción

Hannes Wader

Arnold Schoenberg

“Tercer movimiento. Tema con variaciones”, de la Suite, op.29, para siete instrumentos (1924)

Miembros del Ensamble Intercontemporáneo / Pierre Boulez

Arnold Schoenberg

“Dos compañeros de juego se llevan bien”, de Tres canciones folklóricas alemanas, op.49

Coro Südfunk de Sttugart / Rupert Huber

Arnold Schoenberg

“Mayo llega con alegría” y “Mi corazón está sumido en una profunda confusión”, de Tres canciones folklóricas alemanas, op.49

Coro Südfunk de Sttugart / Rupert Huber

Jean Françaix

Danzas exóticas, versión para ensamble de vientos

Ensamble de Vientos de Mainz

18.00

Clásicos a la Carta

Georges Bizet

Sinfonía en Do mayor

Orquesta Filarmónica de Praga / Emmanuel Villaume

Amilcare Ponchielli

Selección de la ópera La Gioconda (registro en vivo de 1979)

Montserrat Caballé, soprano

José Carreras, tenor

Orquesta del Grand Théâtre de Gèneve / Jesús López Cobos

19.00

Música de Salón

Vittorio Monti

Csárdás, para violín y piano

Aladar Mozi, violín

Danica Moziova, piano

Juan Vásquez

Oh dulce contemplación, Por una vez que mis ojos alcé y Qué sentís, corazón mío, canciones

María Cristina Kiehr, soprano

Ariel Abramovich, vihuela

Nicolas Chédeville

Sonata en sol menor para musette y continuo N°6

Los Músicos de San Julián

Johannes Brahms

Valses de amor, op.63, N°1-7

Edith Mathis, soprano

Brigitte Gassbaender, mezzoprano

Peter Schreier, tenor

Dietrich Fischer-Dieskau, barítono

Karl Engel y Wolfgang Sawalisch, piano a cuatro manos

Giulio Regondi

Pieza de concierto, ”Los pájaros”, op.12, para concertina y piano

Douglas Rogers, concertina

Julie Lustman, piano

Luigi Arditi

El beso

Anush Hovhannisyan, soprano

Dylan Pérez, piano

20.00

Momentos Musicales