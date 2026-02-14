Programación Domingo 15 de Febrero

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:52

Alfred Brendel, piano

John Blackwood Mc Ewen

Donde vuela el tomillo silvestre

Orquesta Filarmónica de Londres / Alasdair Mitchell

Anónimo

Folia Rodrígo Martínez

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, vihuela;

Arianna Savall, arpa triple;

Pedro Estevan, percusión;

Adela González-Campa, cascabeles

Bohuslav Martinu

Sexteto de cuerdas

Academy Chamber Ensamble

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº11 en sol menor, op.37, Nº1

Nocturno para piano Nº12 en Sol mayor, op.37, Nº2

Nocturno para piano Nº13 en do menor, op.48, Nº1

Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2

Maria João Pires, piano

Gabriel Fauré

Berceuse (cancion de cuna) para violín y piano en Re mayor, op.16 (versión para violín y orquesta)

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Igor Stravinsky

Concierto para dos pianos

Sviatoslav Richter - Vassili Lobanov, dúo de pianos

Johann Nepomuk Hummel

Septeto Nº1 para flauta, oboe, corno, viola, chelo, contrabajo y piano en re menor, op.74

Capricorn

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en Re mayor, R.392

László Bársony, viola d'amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Vincenzo Bellini

Vaga luna, che inargenti

L'Abbandono

Malinconia, ninfa gentile, de Sei Ariette

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

James Levine, piano

Darius Milhaud

Cuarteto Nº9, op.140

Cuarteto Arcana

Antonio Lauro

El Marabino, vals venezolano

Vals venezolano para guitarra Nº1

Vals venezolano para guitarra Nº3

Silvia Costanzo, guitarra

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Alan Hacker, clarinete

Richard Burnett, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº4 en Mi bemol mayor, op.7

Wilhelm Kempff, piano

Joan Cabanilles

Corrente italiana

Hespèrion XX / Jordi Savall

Jean Sibelius

Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto de cuerdas Nº6 en Mi bemol mayor, K.614

Anna Mauthner, viola

Cuarteto Tátrai

07.00

Momentos musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de Las bodas de Fígaro

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Antonio Vivaldi

“Lungi dal vago volto”, cantata, R.680

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jeanne Lamon

Bela Bartok

Improvisaciones para piano sobre cantos populares húngaros, op.20

Claude Helffer, piano

Ludwig van Beethoven

Trío Nº9 en Mi bemol mayor

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

Johan Svendsen

Dos melodías islandesas para orquesta de cuerdas

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

08.00

Joseph Haydn

Sinfonía N°46 en Si bemol mayor

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales

Bertrand Chamayou, piano

Franz Schubert

Rondo para violín y orquesta en La mayor, D. (Doich) 438

Jean-Jacques Kantorow, violín

Orquesta Filarmónica de Holanda / Emmanuel Krivine

09.00

George Gershwin

Un americano en París

Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / André Previn

Louis Spohr

Cuarteto para cuerdas Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1

Nuevo Cuarteto de Budapest

Henry Purcell

Suite de la música incidental para la obra Bonduca

The Parley of Instruments / Peter Holman

10.00

Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31

Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov

John Ireland

Preludio y balada para piano

John Lenehan, piano

Victor Herbert

Cinco piezas para chelo y cuerdas

Lynn Harrell, chelo

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

11.00

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Lawrence Foster

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº6 en Mi mayor, op.83

Trío Parnassus

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: El Ángel de Fuego de Prokofiev

13.00

Música de Verano

Carl Nielsen

Tres canciones: - Estudio sobre la naturaleza, Fs.82

- Oh flor, inclina tu cabeza, op.21

- Flor del manzano

Solveig Faringer, soprano

Nanette Nowels-Stenholm, piano

Gabriel Fauré

Pelléas et Mélisande, suite op.80

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Georg Philipp Telemann

Concierto para trompeta, violín y orquesta en Re mayor

Friedemann Immer, trompeta

Reinhard Goebel, violín

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº12 en La bemol mayor, op.26

Rudolf Buchbinder, piano

14.00 hs

Heinrich Franz von Biber

La batalla

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Georges Bizet

Juegos de niños, op. 22

Katia y Marielle Labècque, dúo de pianos

Boris Blacher (Alemania 1903-1975)

Variaciones sobre un tema de Paganini, op.26

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Joseph Haydn

Tres canzonettas inglesas sobre textos de Anne Hunter:

-Canción de la sirena

-Ella nunca me habló de su amor

-Una canción pastoral

Adrienne Csengery, soprano

Malcolm Bilson, fortepiano

15.00 hs

Gustav Holst

St. Paul's Suite, op.29, Nº2

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Carlos Guastavino

Dos cantilenas: -Santa Fe antiguo

-Trébol

Alfredo Corral, piano

Muzio Clementi

Sinfonía Nº3 en Sol mayor, WoO34, "Gran sinfonía nacional"

The Philharmonia / Francesco D' Avalos

16.00

Joseph Haydn

Cuarteto en Mi bemol mayor, op.33, N°2, “La broma”

Cuarteto Tátrai

Benjamin Britten

Cuatro interludios marinos

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Luis Milán

Fantasía N°11

Alfonso Mudarra

Durmiendo iba el señor, romance

Diego Ortiz

Recercada N°5

Luis de Narváez

Arded, corazón, arded, villancico

Anónimo

Ay luna

Antonio de Cabezón

Pavana con su glosa

Guillemette Laurens, soprano

Ensamble Unda Maris

Yuzo Toyama

“Danza de los hombres”, del ballet Yugen

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

17.00

Sergei Rachmaninov

Momentos musicales, op.16

Lazar Berman, piano

Georg Philipp Telemann

Sonata en trío para flauta dulce, oboe y bajo continuo en do menor

Camerata Köln

William Schumann

Obertura American Festival

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Leonard Bernstein

18.00

Johann Martin Kraus

La primavera, cantata

Simone Kermes, soprano

L´Arte del Mondo / Werner Ehrhardt

Henryk Wieniawski

Revêrie en fa sostenido menor, para viola y piano

Nobuko Imai, viola

Roland Pöntingen, piano

Jean-Philippe Rameau

Cuatro números de la suite orquestal de la ópera Dárdano

Orquesta Barroca de la Comunidad Europea / Roy Goodman

Gabriela Ortiz

Río bravo

Evanb Hughes, bajo-barítono

Ensamble Southwestern Chamber Music

19.00

Momentos Musicales

Giovanni Battista Viotti

Concierto para violín y orquesta N°24 en si menor

Guido Rimonda, violín

Camerata Ducale / Guido Rimonda

Ángel Lasala

Trío N°1, “Poema de las Serranías”

Trío de Olavarria

Frédéric Chopin

Tres canciones, op.74:

N°2: “Primavera”, N°8: “Amado mío”, y N°11: “Los amantes”

Aleksandra Kurkzak, soprano

Nelson Goerner, piano

20.00

François Couperin

Concierto real Nº4

Miembros del ensamble Musica ad Rhenum

Richard Wagner

Obertura de El holandés errante

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82

Evgeny Kissin, piano

21.00

Georg Philipp Telemann

Obertura en mi menor, de la colección “Tafelmusik”

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Franz Liszt

"Tarantela", de Años de peregrinación

Benjamin Grosvenor, piano

Franz Danzi

Concierto para corno y orquesta en Mi mayor

Hermann Baumann, corno

Concerto Amsterdam / Jaap Schröder

22.00

Giuseppe Verdi

Arias de las óperas Otello, La forza del destino, Aida e Il Trovatore

Galina Gorchakova, soprano

Orquesta del Kirov de San Petersburgo / Valery Gergiev

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Leonard Bernstein, piano

Cuarteto Juilliard



23.00



Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en La mayor, op.5, Nº6

Eduard Melkus, violín

Capella Académica de Viena

Albert Roussel

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.53

Orquesta Nacional de Francia / Charles Dutoit

Astor Piazzolla

Concierto para bandoneón y orquesta

Daniel Binelli

Orquesta Estable del Teatro Colón / José Carli

