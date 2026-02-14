Programación Domingo 15 de Febrero

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:52
Alfred Brendel, piano
John Blackwood Mc Ewen
Donde vuela el tomillo silvestre
Orquesta Filarmónica de Londres / Alasdair Mitchell
Anónimo
Folia Rodrígo Martínez
Jordi Savall, viola da gamba;
Rolf Lislevand, vihuela;
Arianna Savall, arpa triple;
Pedro Estevan, percusión;
Adela González-Campa, cascabeles
Bohuslav Martinu
Sexteto de cuerdas
Academy Chamber Ensamble
Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº11 en sol menor, op.37, Nº1
Nocturno para piano Nº12 en Sol mayor, op.37, Nº2
Nocturno para piano Nº13 en do menor, op.48, Nº1
Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2
Maria João Pires, piano
Gabriel Fauré
Berceuse (cancion de cuna) para violín y piano en Re mayor, op.16 (versión para violín y orquesta)
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
Sergei Rachmaninov
Danzas sinfónicas, op.45
Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner
Igor Stravinsky
Concierto para dos pianos
Sviatoslav Richter - Vassili Lobanov, dúo de pianos
Johann Nepomuk Hummel
Septeto Nº1 para flauta, oboe, corno, viola, chelo, contrabajo y piano en re menor, op.74
Capricorn
Antonio Vivaldi
Concierto para viola d´amore y orquesta en Re mayor, R.392
László Bársony, viola d'amore
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Vincenzo Bellini
Vaga luna, che inargenti
L'Abbandono
Malinconia, ninfa gentile, de Sei Ariette
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
James Levine, piano
Darius Milhaud
Cuarteto Nº9, op.140
Cuarteto Arcana
Antonio Lauro
El Marabino, vals venezolano
Vals venezolano para guitarra Nº1
Vals venezolano para guitarra Nº3
Silvia Costanzo, guitarra
Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1
Alan Hacker, clarinete
Richard Burnett, piano
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº4 en Mi bemol mayor, op.7
Wilhelm Kempff, piano
Joan Cabanilles
Corrente italiana
Hespèrion XX / Jordi Savall
Jean Sibelius
Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82
Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto de cuerdas Nº6 en Mi bemol mayor, K.614
Anna Mauthner, viola
Cuarteto Tátrai
07.00
Momentos musicales
Wolfgang Amadeus Mozart
Obertura de Las bodas de Fígaro
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager
Antonio Vivaldi
“Lungi dal vago volto”, cantata, R.680
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jeanne Lamon
Bela Bartok
Improvisaciones para piano sobre cantos populares húngaros, op.20
Claude Helffer, piano
Ludwig van Beethoven
Trío Nº9 en Mi bemol mayor
Isaac Stern, violín
Leonard Rose, chelo
Eugene Istomin, piano
Johan Svendsen
Dos melodías islandesas para orquesta de cuerdas
Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari
08.00
Joseph Haydn
Sinfonía N°46 en Si bemol mayor
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Maurice Ravel
Valses nobles y sentimentales
Bertrand Chamayou, piano
Franz Schubert
Rondo para violín y orquesta en La mayor, D. (Doich) 438
Jean-Jacques Kantorow, violín
Orquesta Filarmónica de Holanda / Emmanuel Krivine
09.00
George Gershwin
Un americano en París
Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / André Previn
Louis Spohr
Cuarteto para cuerdas Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1
Nuevo Cuarteto de Budapest
Henry Purcell
Suite de la música incidental para la obra Bonduca
The Parley of Instruments / Peter Holman
10.00
Nicolai Rimsky-Korsakov
Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31
Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov
John Ireland
Preludio y balada para piano
John Lenehan, piano
Victor Herbert
Cinco piezas para chelo y cuerdas
Lynn Harrell, chelo
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner
11.00
Henryk Wieniawski
Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22
Gil Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Lawrence Foster
Johann Nepomuk Hummel
Trío Nº6 en Mi mayor, op.83
Trío Parnassus
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: El Ángel de Fuego de Prokofiev
13.00
Música de Verano
Carl Nielsen
Tres canciones: - Estudio sobre la naturaleza, Fs.82
- Oh flor, inclina tu cabeza, op.21
- Flor del manzano
Solveig Faringer, soprano
Nanette Nowels-Stenholm, piano
Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, suite op.80
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Georg Philipp Telemann
Concierto para trompeta, violín y orquesta en Re mayor
Friedemann Immer, trompeta
Reinhard Goebel, violín
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº12 en La bemol mayor, op.26
Rudolf Buchbinder, piano
14.00 hs
Heinrich Franz von Biber
La batalla
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Georges Bizet
Juegos de niños, op. 22
Katia y Marielle Labècque, dúo de pianos
Boris Blacher (Alemania 1903-1975)
Variaciones sobre un tema de Paganini, op.26
Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti
Joseph Haydn
Tres canzonettas inglesas sobre textos de Anne Hunter:
-Canción de la sirena
-Ella nunca me habló de su amor
-Una canción pastoral
Adrienne Csengery, soprano
Malcolm Bilson, fortepiano
15.00 hs
Gustav Holst
St. Paul's Suite, op.29, Nº2
Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito
Carlos Guastavino
Dos cantilenas: -Santa Fe antiguo
-Trébol
Alfredo Corral, piano
Muzio Clementi
Sinfonía Nº3 en Sol mayor, WoO34, "Gran sinfonía nacional"
The Philharmonia / Francesco D' Avalos
16.00
Joseph Haydn
Cuarteto en Mi bemol mayor, op.33, N°2, “La broma”
Cuarteto Tátrai
Benjamin Britten
Cuatro interludios marinos
Orquesta del Ulster / Vernon Handley
Luis Milán
Fantasía N°11
Alfonso Mudarra
Durmiendo iba el señor, romance
Diego Ortiz
Recercada N°5
Luis de Narváez
Arded, corazón, arded, villancico
Anónimo
Ay luna
Antonio de Cabezón
Pavana con su glosa
Guillemette Laurens, soprano
Ensamble Unda Maris
Yuzo Toyama
“Danza de los hombres”, del ballet Yugen
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
17.00
Sergei Rachmaninov
Momentos musicales, op.16
Lazar Berman, piano
Georg Philipp Telemann
Sonata en trío para flauta dulce, oboe y bajo continuo en do menor
Camerata Köln
William Schumann
Obertura American Festival
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Leonard Bernstein
18.00
Johann Martin Kraus
La primavera, cantata
Simone Kermes, soprano
L´Arte del Mondo / Werner Ehrhardt
Henryk Wieniawski
Revêrie en fa sostenido menor, para viola y piano
Nobuko Imai, viola
Roland Pöntingen, piano
Jean-Philippe Rameau
Cuatro números de la suite orquestal de la ópera Dárdano
Orquesta Barroca de la Comunidad Europea / Roy Goodman
Gabriela Ortiz
Río bravo
Evanb Hughes, bajo-barítono
Ensamble Southwestern Chamber Music
19.00
Momentos Musicales
Giovanni Battista Viotti
Concierto para violín y orquesta N°24 en si menor
Guido Rimonda, violín
Camerata Ducale / Guido Rimonda
Ángel Lasala
Trío N°1, “Poema de las Serranías”
Trío de Olavarria
Frédéric Chopin
Tres canciones, op.74:
N°2: “Primavera”, N°8: “Amado mío”, y N°11: “Los amantes”
Aleksandra Kurkzak, soprano
Nelson Goerner, piano
20.00
François Couperin
Concierto real Nº4
Miembros del ensamble Musica ad Rhenum
Richard Wagner
Obertura de El holandés errante
Orquesta de París / Daniel Barenboim
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82
Evgeny Kissin, piano
21.00
Georg Philipp Telemann
Obertura en mi menor, de la colección “Tafelmusik”
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Franz Liszt
"Tarantela", de Años de peregrinación
Benjamin Grosvenor, piano
Franz Danzi
Concierto para corno y orquesta en Mi mayor
Hermann Baumann, corno
Concerto Amsterdam / Jaap Schröder
22.00
Giuseppe Verdi
Arias de las óperas Otello, La forza del destino, Aida e Il Trovatore
Galina Gorchakova, soprano
Orquesta del Kirov de San Petersburgo / Valery Gergiev
Robert Schumann
Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44
Leonard Bernstein, piano
Cuarteto Juilliard
23.00
Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en La mayor, op.5, Nº6
Eduard Melkus, violín
Capella Académica de Viena
Albert Roussel
Sinfonía Nº4 en La mayor, op.53
Orquesta Nacional de Francia / Charles Dutoit
Astor Piazzolla
Concierto para bandoneón y orquesta
Daniel Binelli
Orquesta Estable del Teatro Colón / José Carli