PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

14/02/2026

Programación Domingo 15 de Febrero

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:52
Alfred Brendel, piano

John Blackwood Mc Ewen
Donde vuela el tomillo silvestre
Orquesta Filarmónica de Londres / Alasdair Mitchell

Anónimo
Folia Rodrígo Martínez
Jordi Savall, viola da gamba;
Rolf Lislevand, vihuela;
Arianna Savall, arpa triple;
Pedro Estevan, percusión;
Adela González-Campa, cascabeles

Bohuslav Martinu
Sexteto de cuerdas
Academy Chamber Ensamble

Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº11 en sol menor, op.37, Nº1
Nocturno para piano Nº12 en Sol mayor, op.37, Nº2
Nocturno para piano Nº13 en do menor, op.48, Nº1
Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2
Maria João Pires, piano

Gabriel Fauré
Berceuse (cancion de cuna) para violín y piano en Re mayor, op.16 (versión para violín y orquesta)
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Sergei Rachmaninov
Danzas sinfónicas, op.45
Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Igor Stravinsky
Concierto para dos pianos
Sviatoslav Richter - Vassili Lobanov, dúo de pianos

Johann Nepomuk Hummel
Septeto Nº1 para flauta, oboe, corno, viola, chelo, contrabajo y piano en re menor, op.74
Capricorn

Antonio Vivaldi
Concierto para viola d´amore y orquesta en Re mayor, R.392
László Bársony, viola d'amore
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Vincenzo Bellini
Vaga luna, che inargenti
L'Abbandono
Malinconia, ninfa gentile, de Sei Ariette
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
James Levine, piano

Darius Milhaud
Cuarteto Nº9, op.140
Cuarteto Arcana

Antonio Lauro
El Marabino, vals venezolano
Vals venezolano para guitarra Nº1
Vals venezolano para guitarra Nº3
Silvia Costanzo, guitarra

Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1
Alan Hacker, clarinete
Richard Burnett, piano

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº4 en Mi bemol mayor, op.7
Wilhelm Kempff, piano

Joan Cabanilles
Corrente italiana
Hespèrion XX / Jordi Savall

Jean Sibelius
Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82
Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto de cuerdas Nº6 en Mi bemol mayor, K.614
Anna Mauthner, viola
Cuarteto Tátrai

07.00
Momentos musicales

Wolfgang Amadeus Mozart
Obertura de Las bodas de Fígaro
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Antonio Vivaldi
“Lungi dal vago volto”, cantata, R.680
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jeanne Lamon

Bela Bartok
Improvisaciones para piano sobre cantos populares húngaros, op.20
Claude Helffer, piano

Ludwig van Beethoven
Trío Nº9 en Mi bemol mayor
Isaac Stern, violín
Leonard Rose, chelo
Eugene Istomin, piano

Johan Svendsen
Dos melodías islandesas para orquesta de cuerdas
Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

08.00

Joseph Haydn
Sinfonía N°46 en Si bemol mayor
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Maurice Ravel
Valses nobles y sentimentales
Bertrand Chamayou, piano

Franz Schubert
Rondo para violín y orquesta en La mayor, D. (Doich) 438
Jean-Jacques Kantorow, violín
Orquesta Filarmónica de Holanda / Emmanuel Krivine

09.00

George Gershwin
Un americano en París
Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / André Previn

Louis Spohr
Cuarteto para cuerdas Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1
Nuevo Cuarteto de Budapest

Henry Purcell
Suite de la música incidental para la obra Bonduca
The Parley of Instruments / Peter Holman

10.00

Nicolai Rimsky-Korsakov
Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31
Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov

John Ireland
Preludio y balada para piano
John Lenehan, piano

Victor Herbert
Cinco piezas para chelo y cuerdas
Lynn Harrell, chelo
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

11.00

Henryk Wieniawski
Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22
Gil Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Lawrence Foster

Johann Nepomuk Hummel
Trío Nº6 en Mi mayor, op.83
Trío Parnassus

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: El Ángel de Fuego de Prokofiev

13.00
Música de Verano

Carl Nielsen
Tres canciones: - Estudio sobre la naturaleza, Fs.82
- Oh flor, inclina tu cabeza, op.21
- Flor del manzano
Solveig Faringer, soprano
Nanette Nowels-Stenholm, piano

Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, suite op.80
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Georg Philipp Telemann
Concierto para trompeta, violín y orquesta en Re mayor
Friedemann Immer, trompeta
Reinhard Goebel, violín
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº12 en La bemol mayor, op.26
Rudolf Buchbinder, piano

14.00 hs

Heinrich Franz von Biber
La batalla
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Georges Bizet
Juegos de niños, op. 22
Katia y Marielle Labècque, dúo de pianos

Boris Blacher (Alemania 1903-1975)
Variaciones sobre un tema de Paganini, op.26
Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Joseph Haydn
Tres canzonettas inglesas sobre textos de Anne Hunter:
-Canción de la sirena
-Ella nunca me habló de su amor
-Una canción pastoral
Adrienne Csengery, soprano
Malcolm Bilson, fortepiano

15.00 hs

Gustav Holst
St. Paul's Suite, op.29, Nº2
Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Carlos Guastavino
Dos cantilenas: -Santa Fe antiguo
-Trébol
Alfredo Corral, piano

Muzio Clementi
Sinfonía Nº3 en Sol mayor, WoO34, "Gran sinfonía nacional"
The Philharmonia / Francesco D' Avalos

16.00

Joseph Haydn
Cuarteto en Mi bemol mayor, op.33, N°2, “La broma”
Cuarteto Tátrai

Benjamin Britten
Cuatro interludios marinos
Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Luis Milán
Fantasía N°11
Alfonso Mudarra
Durmiendo iba el señor, romance
Diego Ortiz
Recercada N°5
Luis de Narváez
Arded, corazón, arded, villancico
Anónimo
Ay luna
Antonio de Cabezón
Pavana con su glosa
Guillemette Laurens, soprano
Ensamble Unda Maris

Yuzo Toyama
“Danza de los hombres”, del ballet Yugen
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

17.00

Sergei Rachmaninov
Momentos musicales, op.16
Lazar Berman, piano

Georg Philipp Telemann
Sonata en trío para flauta dulce, oboe y bajo continuo en do menor
Camerata Köln

William Schumann
Obertura American Festival
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Leonard Bernstein

18.00

Johann Martin Kraus
La primavera, cantata
Simone Kermes, soprano
L´Arte del Mondo / Werner Ehrhardt

Henryk Wieniawski
Revêrie en fa sostenido menor, para viola y piano
Nobuko Imai, viola
Roland Pöntingen, piano

Jean-Philippe Rameau
Cuatro números de la suite orquestal de la ópera Dárdano
Orquesta Barroca de la Comunidad Europea / Roy Goodman

Gabriela Ortiz
Río bravo
Evanb Hughes, bajo-barítono
Ensamble Southwestern Chamber Music

19.00
Momentos Musicales

Giovanni Battista Viotti
Concierto para violín y orquesta N°24 en si menor
Guido Rimonda, violín
Camerata Ducale / Guido Rimonda

Ángel Lasala
Trío N°1, “Poema de las Serranías”
Trío de Olavarria

Frédéric Chopin
Tres canciones, op.74:
N°2: “Primavera”, N°8: “Amado mío”, y N°11: “Los amantes”
Aleksandra Kurkzak, soprano
Nelson Goerner, piano

20.00

François Couperin
Concierto real Nº4
Miembros del ensamble Musica ad Rhenum

Richard Wagner
Obertura de El holandés errante
Orquesta de París / Daniel Barenboim

Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82
Evgeny Kissin, piano

21.00

Georg Philipp Telemann
Obertura en mi menor, de la colección “Tafelmusik”
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Franz Liszt
"Tarantela", de Años de peregrinación
Benjamin Grosvenor, piano

Franz Danzi
Concierto para corno y orquesta en Mi mayor
Hermann Baumann, corno
Concerto Amsterdam / Jaap Schröder

22.00

Giuseppe Verdi
Arias de las óperas Otello, La forza del destino, Aida e Il Trovatore
Galina Gorchakova, soprano
Orquesta del Kirov de San Petersburgo / Valery Gergiev

Robert Schumann
Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44
Leonard Bernstein, piano
Cuarteto Juilliard

23.00

Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en La mayor, op.5, Nº6
Eduard Melkus, violín
Capella Académica de Viena

Albert Roussel
Sinfonía Nº4 en La mayor, op.53
Orquesta Nacional de Francia / Charles Dutoit

Astor Piazzolla
Concierto para bandoneón y orquesta
Daniel Binelli
Orquesta Estable del Teatro Colón / José Carli