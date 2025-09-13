Programación Domingo 14 de Septiembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Alonso y Bartolomé de Cáceres

Sibila Valenciana

Monserrat Figueras, voz

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Isaac Albéniz

El otoño, op.170, vals

Albert Guinovart, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Edward Elgar

“El rey Arturo”, suite de la música incidental para la obra de Laurence Binyon

Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst

John Adams

Phrygian Gates para piano (obra del período minimalista del compositor estadounidense nacido en 1947)

Hermann Kretzschmar, piano

Sergei Prokofiev

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92

Cuarteto de Praga

Robert Schumann

Amor y vida de mujer, op.42

Lotte Lehmann, soprano

Bruno Walter, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046

Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

Carlos Guastavino

La siesta, tres preludios para piano

Daniel Levy, piano

Antonín Dvořák

Danzas eslavas op.72, Nº3, 4 y 5

Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Erwin Schulhoff

Sonata para violín y piano Nº2

Gidon Kremer, violín

Oleg Maisenberg, piano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Alfred Brendel, piano

07.00

Momentos musicales

Carl Ditters von Dittersdorf (compositor austríaco, 1739 - 1799)

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en Mi mayor

Ödön Rácz, contrabajo

Orquesta de Cámara Franz Liszt

Franz Liszt

Tasso, lamento y triunfo, poema sinfónico Nº2

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Edvard Grieg

Danzas noruegas para piano a cuatro manos, op.35

Eva Knardahl y Kjell Ingebretsen, piano

08.00



Antonio Caldara

Stabat Mater

Coro de la Radio de Suiza

Ensamble Aura Musicale de Budapest / René Clemencic

Mikhail Glinka

Trío patético

Colin Lawson, clarinete

Alberto Grazzi, fagot

Olga Tverskaya, piano

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

09.00



Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Peter Laul, piano

Cuarteto Gringolts

Ignaz Pleyel

Sinfonía concertante para dos violines y orquesta en La mayor

David Perry e Isabella Lippi, violines

Orquesta de Cámara de Baltimore / M a rkand Tac a r

10.00

Francesco Geminiani

Sonata para chelo y continuo en Do mayor, op.5, Nº3

Alison McGillivray, chelo

David McGuinness, clave

Eligio Quinteiro, guitarra alto

Joseph Coruch, chelo

Carlos López Buchardo

Frescas sombras de sauce, Malhaya la suerte mía, Canción de Perico, Canción de ausencia Canción del carretero.

Víctor Torres, barítono

Jorge Urgartemendía, piano

Silvestre Revueltas

La noche de los Mayas

Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela "Simón Bolivar" / Gustavo Dudamel

11.00



Carl Reinecke

Concierto para piano y orquesta Nº4 en si menor, op.254

Klaus Hellwig, piano

Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº2 en Sol mayor, op.18, Nº2

Cuarteto Alban Berg

Johann Christoph Pepusch (compositor alemán radicado en Inglaterra, 1667-1752)

Sinfonía de cámara en re menor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Flore et Zéphire de Cesare Bossi

13.00

Momentos Musicales

Franz Schubert

Sonata para piano en Si bemol mayor, D.960

Javier Perianes, piano

Georges Bizet

Suite de Carmen Nº1

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

14.00

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº14 en do sostenido menor, op.131

Cuarteto Juilliard

Leonard Bernstein

Halil, nocturno para flauta, orquesta de cuerdas y percusión

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta Filarmónica de Israel / Leonard Bernstein

15.00

Claude Debussy

La caja de juguetes, L.128

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.35

Maurizio Pollini, piano

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Jean-Baptiste Lully

“Minué para hacer bailar a Monsieur Jourdain”, de El burgués gentilhombre

La Sinfonie du Marais / Hugo Reyne

Antonio Jiménez Manjón

Aire vasco, op.19

Andrea González Caballero, guitarra

Igor Stravinsky

Las bodas. Ballet en cuatro cuadros

Martha Argerich, Krystian Zimerman. Cyprien Katsaris y Homero Francesch y Leonard Bernstein

Coro y Ensamble de Percusión del English Bach Festival

William Grant Still

Danzas de Panamá, para cuerdas (“Tamborito”, “Mejorana y Socavón”, “Punto” y “Cumbia y Congo”)

Orquesta Sinfónica de Berlín / Isaiah Jackson.

18.00

Clásicos a la Carta

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº2 en do sostenido menor, S.244, Nº2

Marc-André Hamelin, piano

Francis Poulenc

Sonata para violín y piano

Patricia Kopatchinskaja, violín

Polina Leschenko, piano

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Guillermo Tell

Orquesta Sinfónica de Budapest / Ádám Fischer

Johann Sebastian Bach

Toccata y fuga para órgano en re menor, BWV 565

Karl Richter, órgano

19.00

Música de Salón

Robert de Visée

“Suite en la menor”, de la colección Piezas para tiorba

Xavier Díaz-Latorre, tiorba

Franz Xaver Mozart

Selección de las Ocho canciones alemanas

Barbara Bonney, soprano

Malcolm Martineau, piano

Franz Berwald

Septeto en Si bemol mayor, para clarinete, fagot, corno, violín, viola, chelo y contrabajo

Ensamble Gaudier

Maurice Charles Delage

Cuatro poemas indios

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Andreas Alin y Peter Rydstroem, flautas

Ulf Bjurenhed • oboe

Lars Paulsson y Per Billman, clarinete •

Nils-Erik Sparf, violín

Ulf Forsberg, violín

Matti Hirvikangas, viola

Mats Lidström, chelo

Lisa Viguier, arpa

20.00

Momentos Musicales

Jean-Marie Leclair (1697-1764)

Sonata para violín y bajo continuo en Do mayor, op.9, Nº8

Couchane Siranossian, violín

Jos van Immerseel, clave

François Devienne (1759 – 1803)

Concierto para flauta y orquesta N°7 en mi menor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Frederick Delius

En un jardín de verano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

21.00

Robert Schumann

Canciones de amor españolas, op.138

Marlis Petersen, soprano

Anke Vondung, mezzosoprano

Werner Güra, tenor

Konrad Jarnot, bajo-barítono

Christoph Berner y Camillo Radicke, piano a cuatro manos

Inocente Carreño (compositor venezolano, 1919-1916)

Margariteña, variaciones sinfónicas

Orquesta Juvenil Simón Bolívar de Venezuela / Gustavo Dudamel

Johann Pachelbel

Aria con variaciones en La mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Josef Suk (compositor checo: 1874 – 1935)

Impresiones de verano, op.22b

Margaret Fingerhut, piano

22.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº40 en sol menor, K.550

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Engelbert Humperdinck (1854-1921)

Quinteto con piano en Sol mayor

Cuarteto Diogenes

Andreas Kirpal, piano

23.00

Alexander Glazunov

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82

Esther Yoo, violín

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Alexander Borodin

Pequeña suite

Marco Rapetti, piano

John Field

Divertimento Nº1 para dos violines, viola, bajo y piano en Mi mayor

Míceál O'Rourke, piano

London Mozart Players / Matthias Bamert