Programación Domingo 14 de Septiembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Alonso y Bartolomé de Cáceres
Sibila Valenciana
Monserrat Figueras, voz
La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall
Isaac Albéniz
El otoño, op.170, vals
Albert Guinovart, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313
Claude Monteux, flauta
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Felix Mendelssohn
Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87
Academy Chamber Ensamble
Edward Elgar
“El rey Arturo”, suite de la música incidental para la obra de Laurence Binyon
Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst
John Adams
Phrygian Gates para piano (obra del período minimalista del compositor estadounidense nacido en 1947)
Hermann Kretzschmar, piano
Sergei Prokofiev
Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92
Cuarteto de Praga
Robert Schumann
Amor y vida de mujer, op.42
Lotte Lehmann, soprano
Bruno Walter, piano
Johann Sebastian Bach
Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046
Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard
Carlos Guastavino
La siesta, tres preludios para piano
Daniel Levy, piano
Antonín Dvořák
Danzas eslavas op.72, Nº3, 4 y 5
Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler
Luigi Boccherini
Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard
Erwin Schulhoff
Sonata para violín y piano Nº2
Gidon Kremer, violín
Oleg Maisenberg, piano
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32
Alfred Brendel, piano
07.00
Momentos musicales
Carl Ditters von Dittersdorf (compositor austríaco, 1739 - 1799)
Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en Mi mayor
Ödön Rácz, contrabajo
Orquesta de Cámara Franz Liszt
Franz Liszt
Tasso, lamento y triunfo, poema sinfónico Nº2
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer
Edvard Grieg
Danzas noruegas para piano a cuatro manos, op.35
Eva Knardahl y Kjell Ingebretsen, piano
08.00
Antonio Caldara
Stabat Mater
Coro de la Radio de Suiza
Ensamble Aura Musicale de Budapest / René Clemencic
Mikhail Glinka
Trío patético
Colin Lawson, clarinete
Alberto Grazzi, fagot
Olga Tverskaya, piano
Carl Maria von Weber
Sinfonía Nº2 en Do mayor
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
09.00
Robert Schumann
Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44
Peter Laul, piano
Cuarteto Gringolts
Ignaz Pleyel
Sinfonía concertante para dos violines y orquesta en La mayor
David Perry e Isabella Lippi, violines
Orquesta de Cámara de Baltimore / Markand Tacar
10.00
Francesco Geminiani
Sonata para chelo y continuo en Do mayor, op.5, Nº3
Alison McGillivray, chelo
David McGuinness, clave
Eligio Quinteiro, guitarra alto
Joseph Coruch, chelo
Carlos López Buchardo
Frescas sombras de sauce, Malhaya la suerte mía, Canción de Perico, Canción de ausencia Canción del carretero.
Víctor Torres, barítono
Jorge Urgartemendía, piano
Silvestre Revueltas
La noche de los Mayas
Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela "Simón Bolivar" / Gustavo Dudamel
11.00
Carl Reinecke
Concierto para piano y orquesta Nº4 en si menor, op.254
Klaus Hellwig, piano
Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº2 en Sol mayor, op.18, Nº2
Cuarteto Alban Berg
Johann Christoph Pepusch (compositor alemán radicado en Inglaterra, 1667-1752)
Sinfonía de cámara en re menor
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: Flore et Zéphire de Cesare Bossi
13.00
Momentos Musicales
Franz Schubert
Sonata para piano en Si bemol mayor, D.960
Javier Perianes, piano
Georges Bizet
Suite de Carmen Nº1
Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor
14.00
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº14 en do sostenido menor, op.131
Cuarteto Juilliard
Leonard Bernstein
Halil, nocturno para flauta, orquesta de cuerdas y percusión
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta Filarmónica de Israel / Leonard Bernstein
15.00
Claude Debussy
La caja de juguetes, L.128
Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas
Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.35
Maurizio Pollini, piano
16.00
La Consigna
17.00
En Modo Popular
Jean-Baptiste Lully
“Minué para hacer bailar a Monsieur Jourdain”, de El burgués gentilhombre
La Sinfonie du Marais / Hugo Reyne
Antonio Jiménez Manjón
Aire vasco, op.19
Andrea González Caballero, guitarra
Igor Stravinsky
Las bodas. Ballet en cuatro cuadros
Martha Argerich, Krystian Zimerman. Cyprien Katsaris y Homero Francesch y Leonard Bernstein
Coro y Ensamble de Percusión del English Bach Festival
William Grant Still
Danzas de Panamá, para cuerdas (“Tamborito”, “Mejorana y Socavón”, “Punto” y “Cumbia y Congo”)
Orquesta Sinfónica de Berlín / Isaiah Jackson.
18.00
Clásicos a la Carta
Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº2 en do sostenido menor, S.244, Nº2
Marc-André Hamelin, piano
Francis Poulenc
Sonata para violín y piano
Patricia Kopatchinskaja, violín
Polina Leschenko, piano
Gioachino Rossini
Obertura de la ópera Guillermo Tell
Orquesta Sinfónica de Budapest / Ádám Fischer
Johann Sebastian Bach
Toccata y fuga para órgano en re menor, BWV 565
Karl Richter, órgano
19.00
Música de Salón
Robert de Visée
“Suite en la menor”, de la colección Piezas para tiorba
Xavier Díaz-Latorre, tiorba
Franz Xaver Mozart
Selección de las Ocho canciones alemanas
Barbara Bonney, soprano
Malcolm Martineau, piano
Franz Berwald
Septeto en Si bemol mayor, para clarinete, fagot, corno, violín, viola, chelo y contrabajo
Ensamble Gaudier
Maurice Charles Delage
Cuatro poemas indios
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Andreas Alin y Peter Rydstroem, flautas
Ulf Bjurenhed • oboe
Lars Paulsson y Per Billman, clarinete •
Nils-Erik Sparf, violín
Ulf Forsberg, violín
Matti Hirvikangas, viola
Mats Lidström, chelo
Lisa Viguier, arpa
20.00
Momentos Musicales
Jean-Marie Leclair (1697-1764)
Sonata para violín y bajo continuo en Do mayor, op.9, Nº8
Couchane Siranossian, violín
Jos van Immerseel, clave
François Devienne (1759 – 1803)
Concierto para flauta y orquesta N°7 en mi menor
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini
Frederick Delius
En un jardín de verano
Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis
21.00
Robert Schumann
Canciones de amor españolas, op.138
Marlis Petersen, soprano
Anke Vondung, mezzosoprano
Werner Güra, tenor
Konrad Jarnot, bajo-barítono
Christoph Berner y Camillo Radicke, piano a cuatro manos
Inocente Carreño (compositor venezolano, 1919-1916)
Margariteña, variaciones sinfónicas
Orquesta Juvenil Simón Bolívar de Venezuela / Gustavo Dudamel
Johann Pachelbel
Aria con variaciones en La mayor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Josef Suk (compositor checo: 1874 – 1935)
Impresiones de verano, op.22b
Margaret Fingerhut, piano
22.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº40 en sol menor, K.550
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Engelbert Humperdinck (1854-1921)
Quinteto con piano en Sol mayor
Cuarteto Diogenes
Andreas Kirpal, piano
23.00
Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Esther Yoo, violín
Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy
Alexander Borodin
Pequeña suite
Marco Rapetti, piano
John Field
Divertimento Nº1 para dos violines, viola, bajo y piano en Mi mayor
Míceál O'Rourke, piano
London Mozart Players / Matthias Bamert