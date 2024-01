Programación Domingo 14 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Ignaz Moscheles

Trío en do menor, op.84

Trío Göbel de Berlín

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

Glenn Gould, piano

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Re bemol mayor, op.10

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº19 en Mi bemol mayor, K.132

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Gerald Finzi

Cinco bagatelas para clarinete y piano

Gervase de Peyer, clarinete;

Gwenneth Pryor, piano

Henry Purcell

Dioclesiano, suite Z.627

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Antonio Salieri

Semiramide. "Sento l'amica speme"

Diana Damrau, soprano

Le Cercle de l'Harmonie / Jérémie Rhorer

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Pieter van Maldere (compositor belga 1729-1768)

Sinfonía en sol menor, op.4/1

The Academy of Ancient Music / Filip Bral

Johannes Brahms

Siete fantasías para piano, op.116

Evgeny Kissin, piano

Silvestre Revueltas

Cuarteto Nº3

Cuarteto Latinoamericano

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2

Mischa Maisky, chelo;

Martha Argerich, piano

Domenico Cimarosa

Concierto para dos flautas y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf - Georges Guéneux, flautas

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Franz Liszt

Seis cantos polacos de Chopin S.480

Claudio Arrau, piano

07.00

Música de Verano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº22 en Mi bemol mayor, Hob.I:22, "El filósofo"

Orquesta de Cámara Orpheus

Aaron Copland

Seis episodios de Billy the Kid (trascripción para dos pianos)

Marcelo Bratke y Marcela Roggeri, dúo de pianos

08.00

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes

Luigi Boccherini

Sinfonía Nº6 en re menor, op.12, Nº4, “En la casa del diablo"

Cantilena / Adrian Shepherd

Carlos Guastavino

Jeromita Linares

María Isabel Siewers, guitarra

Cuarteto Stamic de Praga

09.00

Pietro Locatelli

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.3, Nº10

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Darius Milhaud

Sonata para flauta, oboe, clarinete y piano, op.47

Catherine Cantin, flauta

Maurice Bourgue, oboe

Michel Portal, clarinete

Pascal Rogé, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía

Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia / Antonio Pappano

10.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, N°2, "La tempestad"

Maria João Pires, piano

Carl Nielsen

Concierto para clarinete y orquesta, op.57

Niels Thomsen, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Michael Schönwandt

Ambroise Thomas

“Elle ne croyait pas”, de la ópera Mignon

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta del Estado de Baviera / Bertrand de Billy

11.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Andante y cinco variaciones para piano a cuatro manos en Sol mayor, K.501

Martha Argerich - Stephen Kovacevich, piano a 4 manos

Johann Friedrich Fasch (compositor alemán que vivió entre 1688 y 1758)

Obertura para orquesta en sol menor, FWV KG3

Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Mischa Maisky, chelo

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

12.00

Tarquinio Merula

Hor ch'e tempo di dormiré

Folle e ben chi si crede

Magdalena Kozena, mezzosoprano

Private Musicke / Pierre Pitzi

Frédéric Chopin

Mazurca para piano Nº2 en do sostenido menor, op.6, Nº2

Mazurca para piano Nº15 en Do mayor, op.24, Nº2

Mazurca para piano Nº35 en do menor, op.56, Nº3

Mazurca para piano Nº36 en la menor, op.59, Nº1

Emanuel Ax, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº2, op.57

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

13.00

Antonin Dvorák

Trío Nº4 en mi menor, op.90, B.166, "Dumky"

Trío de Oslo

Franz Schubert

Magnificat en Do mayor, para solistas, coro y orquesta, D.486

Christiane Oelze, soprano;

Elisabeth von Magnus, contralto;

Herbert Lippert, tenor;

Gerald Finley, bajo

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Coro Arnold Schönberg

Johann Sebastian Bach

Toccata, adagio y fuga para clave en Re mayor, BWV 912

Glenn Gould, piano

14.00

Michael Haydn

Quinteto para para flauta y cuerdas en Do mayor, P.108

Quinteto Haydn de Salzburgo

Zoltán Kodály

Suite de la ópera Hary János

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Miguel Llobet

Selección de Canciones folklóricas catalanas

15.00

Franz Schubert

A la música

Ian Bostridge, tenor

Leif Ove Andsnes, piano

Margarita en la rueca

Elly Ameling, soprano

Jörg Demus, piano

El doble

Peter Schreier, tenor

András Schiff, piano

Robert Schumann

“Claro de luna”, de Liederkreis, op.39

Barbara Bonney, soprano

Vladimir Ashkenazy, piano

“En la lejanía”, de Liederkreis, op.39

Hemrann Prey, barítono

Leonard Hokanson, piano

Johannes Brahms

“Mi reina, eres tan maravillosa”, de los Lieder und Gesänge, op.32

Dietrich Fischer-Dieskau, barítono

Daniel Barenboim, piano

“Eh, gitano”, de Canciones gitanas, op.103

Anne-Sophie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forsberg, piano

Hugo Wolf

Tres canciones con texto de Eduard Möricke

Plegaria

Olaf Bär, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Reencuentro

Barbara Bonney, soprano

Geoffrey Parsons, piano

El jinete de fuego

Brigitte Fassbaender, mezzosoprano

Jean-Yves Thibaudet, piano

Gustav Mahler

“El toque de diana”, de El cuerno mágico de la juventud

Walter Berry, bajo-barítono

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

“Me perdido para el mundo” de las Canciones con textos de Rückert

Christa Ludwig, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

16.00

Giovanni Gabrieli

Sonata N°19 a 15 partes, Canzona N°14 a 10 partes y Sonata N°20 a 22 partes

Gabrieli Consort and Players / Paul McCreesh

Elias Parish-Alvars

Serenata para arpa, op.83

Chantal Mathieu, arpa

José María Castro

Concerto grosso (1932)

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Jorge Rotter

Arvo Pärt

Spiegel im Spiegel (Espejo en espejo)

Benjamin Hudson, violín

Jürgen Kruse, piano

17.00

Piotr Illich Chaikovsky

Fragmentos del primer acto y el segundo acto completo de El cascanueces, op.71, música de ballet

American Boy Choir

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

18.00

Jean-Philippe Rameau

Pieza para clave en concierto Nº3 en La mayor

Chiyoko Arita, clave

Natsumi Wakamatsu, violín barroco

Masahiro Arita, flauta

Wieland Kuijken, viola da gamba

Henryk Górecki

Aguas anchas, op.39 (1979)

Coro de la Orquesta Sinfónica de Chicago y Coro de la Lyric Opera / John Nelson

Astor Piazzolla

Tangazo. Variaciones sinfónicas sobre Buenos AIres

Orquesta Sinfónica de Houston / Andrés Orozco-Estrada

Fernando Sor

Estudios para guitarra

Frank Bungarten, guitarra

19.00

Música de Verano

23.00

Música de Salón

Johann Melchior Molter

Abbandona il caro nido, cantata

Katharina Ott, soprano

Ensamble Trazom

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en re menor , Hob. III:83

Cuarteto Mosaïques

Anton Rubinstein

Seis piezas características para piano a cuatro manos, op.50

Taara Tal y Andreas Groethuysen, piano a cuatro manos

Henry Purcell

Más dulce que las rosas

Anónimo

Miserere, my maker

Robert Johnson

Care-charming sleep

René Jacobs, contratenor

Jonrad Junghänel, laúd