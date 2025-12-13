Programación Domingo 14 de Diciembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Georg Philipp Telemann

Concierto para oboe y orquesta en do menor

Han de Vries, oboe

Alma Musica Amsterdam

Alma Schindler Mahler

Cuatro canciones para voz y piano

Isabel Lippitz, soprano;

Barbara Heller, piano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº38 en Fa mayor, Hob.XVI:23

Emanuel Ax, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.73

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Max Bruch

Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83

Gérard Caussé, viola;

Paul Meyer, clarinete;

François-René Duchable, piano

Francesco Antonio Bonporti

Concertino para violín y continuo en La mayor, op.12, Nº3

Luigi Mangiocavallo, violín;

Claudio Ronco, chelo;

Marco Mencoboni, clave

Claude Debussy

Pour le piano, L.95

Philippe Entremont, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Maxim Vengerov, violín;

Itamar Golan, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Ariel Ramírez

Alfonsina y el mar (arreglo guitarra)

Ernesto Bitetti, guitarra

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en do menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit, M.55, para piano

Klára Körmendi, piano

Max Bruch

Trío en do menor, op.5

Trío Göbel de Berlín

07.00

Momentos musicales

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº2 en si menor, BWV 1067

Pál Németh, flauta

Capella Savaria / Pál Németh

Cecile Chaminade

Trío Nº2 en la menor, op.34

Trío Tzigane

Camille Saint-Saëns

Pieza de concierto para arpa y orquesta en Sol mayor

Vanessa McKeand, arpa

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Edmon Colomer

08.00



Karl Kohout (compositor austríaco, 1726-1784)

Sinfonía en fa menor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Sergei Rachmaninov

Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22

Daniil Trifonov, piano

Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)

Música nocturna, noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº2, op.57

Ensamble de Vientos de Noruega

09.00



Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº6 (La Cetra)

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Trío Beaux Arts

Gaetano Donizetti

"Ancora non giunse… regnava nel silenzo" de Lucía de Lammermoor

N i no Macha i dze, soprano

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Michele Mariotti

10.00



Stanislaw Moniuszko

Cuarteto Nº2 en Fa mayor

Cuarteto de Varsovia

Muzio Clementi

Sinfonía Nº3 en Sol mayor, "Gran sinfonía nacional"

The Philharmonia Orchestra / Francesco D' Avalos

Darius Milhaud

Scaramouche, suite para saxo y orquesta op.165

Sohre Rahbari, saxo

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

11.00



Carl Loewe (compositor alemán, 1796-1869)

Gran sonata para piano en Mi mayor, op.16

Cord Garben, piano

Dietrich Henschel, barítono

Franz Liszt

Mazeppa, poema sinfónico Nº6, S.100

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Heinrich Franz von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en La mayor

Ensamble Romanesca

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: la Sinfonía Nº 4 en la menor de Sibelius

13.00

Momentos Musicales

Antonin Dvorák

Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57

Josef Suk, violín;

Alfred Holecek, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto para trompeta y orquesta en Fa mayor (arreglo de Hermann Töttcher y Gottfried Müller)

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Gustav Holst

St. Paul's Suite, op.29, Nº2

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

14.00

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5

Grigory Sokolov, piano

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

15.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº6 en La mayor, op.30, Nº1

Anne-Sophie Mutter, violín;

Lambert Orkis, piano

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.25

Vladimir Ashkenazy, piano

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Antonio da Silva Leite

Tiempo breve que pasaste

Anónimo

Los “Me dejas” que tú das

António da Silva Leite

¿Dónde vas, linda negrita?

Ensamble L’Avventura de Londres / Žak Ozno

Nikolaos Skalkottas

Treinta y seis danzas griegas para orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC / Nikos Christodoulou

Veljo Tormis

Nueve canciones de cosecha estonias, para coro mixto a capella (1992)

Coro Filarmónico de Estonia / Tönu Kaljuste

18.00

Clásicos a la Carta

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº3 en do menor, op.44

Orquesta Sinfónica Académica del Estado de Rusia / Vladimir Jurowski

Richard Wagner

“Monólogo de la Espada” de La Valkiria y “Daß der mein Vater nicht ist” de Sigfrido

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta de la Ópera alemana de Berlín / Donald Runnicles

19.00

Música de Salón

Guillermo de Aquitania

Ah la dulzura del tiempo nuevo

Haré un poema de la pura nada

Brice Duisit, canto y viela de arco

Alfonso Ferrabosco II

“Coranto”, de las Lecciones para viola lira

Paolo Biardi, viola lira

Alfonso Ferrabosco II

Así la belleza se mantuvo sobre las aguas, canción

Drew Minter, contratenor

Raymond Cousté, laúd

Alfonso Ferrabosco II

Fantasía N°6 para ensamble de violas, a seis partes

Hespèrion XXI /Jordi Savall

Anónimo (s.XVIII)

Cuarteto en Fa mayor

Biber Consort

Jean-Henri Ravina

Nocturno en Re bemol mayor, op.13

Louis Lefébure-Wély

Nocturno en La bemol mayor, op.102, “La campanilla del pastor”

Jules Egghard

Nocturno en Re bemol mayor, op.41, “Meditación de una jovencita”

Bart van Oort, piano

Erich von Korngold

Selección de las Canciones del payaso, op.28

Angelika Kirschlager, soprano

Helmuth Deutsch, piano

20.00

Momentos Musicales

George Frideric Handel

Concerto grosso en Do mayor, "El festín de Alejandro"

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Amanda Maier

Concierto para violín y orquesta en re menor

Gregory Maytan, violín

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

21.00

Juan Crisóstomo de Arriaga

Cuarteto Nº3 en Mi bemol mayor

Camerata Boccherini

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Giuseppe Verdi

"Ella mi fu rapita… Parmi, veder le lagrime" de la ópera Rigoletto

Marcelo Álvarez, tenor

Coro y Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

22.00

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"

Orquesta de St Luke's / Charles Mackerras

23.00

Marin Marais

Tercera lección de tinieblas

Montserrat Figueras, soprano

María Cristina Kiehr, soprano

Ensamble instrumental dirigido por Jordi Saball

Florian Leopold Gassmann

Cuarteto para oboe, viola, chelo y bajo continuo

Solistas Barrocos de Alemania

Pedro Laurenz

Milonga de mis amores

Trío Gótico de guitarras

Sergei Rachmaninov

Rapsodia sobre un tema de Paganini para piano y orquesta, op.43

Daniil Trifonov,piano

Orquesta del Estado de Rusia / Leonid Kuzmin