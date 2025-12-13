PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

13/12/2025

Programación Domingo 14 de Diciembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Georg Philipp Telemann
Concierto para oboe y orquesta en do menor
Han de Vries, oboe
Alma Musica Amsterdam

Alma Schindler Mahler
Cuatro canciones para voz y piano
Isabel Lippitz, soprano;
Barbara Heller, piano

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº38 en Fa mayor, Hob.XVI:23
Emanuel Ax, piano

Johannes Brahms
Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.73
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Max Bruch
Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83
Gérard Caussé, viola;
Paul Meyer, clarinete;
François-René Duchable, piano

Francesco Antonio Bonporti
Concertino para violín y continuo en La mayor, op.12, Nº3
Luigi Mangiocavallo, violín;
Claudio Ronco, chelo;
Marco Mencoboni, clave

Claude Debussy
Pour le piano, L.95
Philippe Entremont, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano

Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Ariel Ramírez
Alfonsina y el mar (arreglo guitarra)
Ernesto Bitetti, guitarra

Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en do menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Maurice Ravel
Gaspard de la nuit, M.55, para piano
Klára Körmendi, piano

Max Bruch
Trío en do menor, op.5
Trío Göbel de Berlín

07.00
Momentos musicales

Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº2 en si menor, BWV 1067
Pál Németh, flauta
Capella Savaria / Pál Németh

Cecile Chaminade
Trío Nº2 en la menor, op.34
Trío Tzigane

Camille Saint-Saëns
Pieza de concierto para arpa y orquesta en Sol mayor
Vanessa McKeand, arpa
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Edmon Colomer

08.00

Karl Kohout (compositor austríaco, 1726-1784)
Sinfonía en fa menor
Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22
Daniil Trifonov, piano

Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)
Música nocturna, noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº2, op.57
Ensamble de Vientos de Noruega

09.00

Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº6 (La Cetra)
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2
Trío Beaux Arts

Gaetano Donizetti
"Ancora non giunse… regnava nel silenzo" de Lucía de Lammermoor
Nino Machaidze, soprano
Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Michele Mariotti

10.00

Stanislaw Moniuszko
Cuarteto Nº2 en Fa mayor
Cuarteto de Varsovia

Muzio Clementi
Sinfonía Nº3 en Sol mayor, "Gran sinfonía nacional"
The Philharmonia Orchestra / Francesco D' Avalos

Darius Milhaud
Scaramouche, suite para saxo y orquesta op.165
Sohre Rahbari, saxo
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

11.00

Carl Loewe (compositor alemán, 1796-1869)
Gran sonata para piano en Mi mayor, op.16
Cord Garben, piano
Dietrich Henschel, barítono

Franz Liszt
Mazeppa, poema sinfónico Nº6, S.100
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Heinrich Franz von Biber
Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en La mayor
Ensamble Romanesca

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: la Sinfonía Nº 4 en la menor de Sibelius

13.00
Momentos Musicales

Antonin Dvorák
Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57
Josef Suk, violín;
Alfred Holecek, piano

Johann Sebastian Bach
Concierto para trompeta y orquesta en Fa mayor (arreglo de Hermann Töttcher y Gottfried Müller)
Maurice André, trompeta
Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Gustav Holst
St. Paul's Suite, op.29, Nº2
Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

14.00

Johannes Brahms
Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5
Grigory Sokolov, piano

Jean Sibelius
Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

15.00

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº6 en La mayor, op.30, Nº1
Anne-Sophie Mutter, violín;
Lambert Orkis, piano

Frédéric Chopin
Doce estudios para piano, op.25
Vladimir Ashkenazy, piano

16.00
La Consigna

17.00
En Modo Popular

Antonio da Silva Leite
Tiempo breve que pasaste
Anónimo
Los “Me dejas” que tú das
António da Silva Leite
¿Dónde vas, linda negrita?
Ensamble L’Avventura de Londres / Žak Ozno

Nikolaos Skalkottas
Treinta y seis danzas griegas para orquesta
Orquesta Sinfónica de la BBC / Nikos Christodoulou

Veljo Tormis
Nueve canciones de cosecha estonias, para coro mixto a capella (1992)
Coro Filarmónico de Estonia / Tönu Kaljuste

18.00
Clásicos a la Carta

Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº3 en do menor, op.44
Orquesta Sinfónica Académica del Estado de Rusia / Vladimir Jurowski

Richard Wagner
“Monólogo de la Espada” de La Valkiria y “Daß der mein Vater nicht ist” de Sigfrido
Jonas Kaufmann, tenor
Orquesta de la Ópera alemana de Berlín / Donald Runnicles

19.00
Música de Salón

Guillermo de Aquitania
Ah la dulzura del tiempo nuevo
Haré un poema de la pura nada
Brice Duisit, canto y viela de arco

Alfonso Ferrabosco II
“Coranto”, de las Lecciones para viola lira
Paolo Biardi, viola lira

Alfonso Ferrabosco II
Así la belleza se mantuvo sobre las aguas, canción
Drew Minter, contratenor
Raymond Cousté, laúd

Alfonso Ferrabosco II
Fantasía N°6 para ensamble de violas, a seis partes
Hespèrion XXI /Jordi Savall

Anónimo (s.XVIII)
Cuarteto en Fa mayor
Biber Consort

Jean-Henri Ravina
Nocturno en Re bemol mayor, op.13
Louis Lefébure-Wély
Nocturno en La bemol mayor, op.102, “La campanilla del pastor”
Jules Egghard
Nocturno en Re bemol mayor, op.41, “Meditación de una jovencita”
Bart van Oort, piano

Erich von Korngold
Selección de las Canciones del payaso, op.28
Angelika Kirschlager, soprano
Helmuth Deutsch, piano

20.00
Momentos Musicales

George Frideric Handel
Concerto grosso en Do mayor, "El festín de Alejandro"
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Amanda Maier
Concierto para violín y orquesta en re menor
Gregory Maytan, violín
Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Camille Saint-Saëns
Suite para chelo y piano, op.16
Dúo Drinkall-Baker

21.00

Juan Crisóstomo de Arriaga
Cuarteto Nº3 en Mi bemol mayor
Camerata Boccherini

Henryk Wieniawski
Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Giuseppe Verdi
"Ella mi fu rapita… Parmi, veder le lagrime" de la ópera Rigoletto
Marcelo Álvarez, tenor
Coro y Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

22.00

Felix Mendelssohn
Trío Nº1 en re menor, op.49
Isaac Stern, violín
Leonard Rose, chelo
Eugene Istomin, piano

Joseph Haydn
Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"
Orquesta de St Luke's / Charles Mackerras

23.00

Marin Marais
Tercera lección de tinieblas
Montserrat Figueras, soprano
María Cristina Kiehr, soprano
Ensamble instrumental dirigido por Jordi Saball

Florian Leopold Gassmann
Cuarteto para oboe, viola, chelo y bajo continuo
Solistas Barrocos de Alemania

Pedro Laurenz
Milonga de mis amores
Trío Gótico de guitarras

Sergei Rachmaninov
Rapsodia sobre un tema de Paganini para piano y orquesta, op.43
Daniil Trifonov,piano
Orquesta del Estado de Rusia / Leonid Kuzmin