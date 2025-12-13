Programación Domingo 14 de Diciembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Georg Philipp Telemann
Concierto para oboe y orquesta en do menor
Han de Vries, oboe
Alma Musica Amsterdam
Alma Schindler Mahler
Cuatro canciones para voz y piano
Isabel Lippitz, soprano;
Barbara Heller, piano
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº38 en Fa mayor, Hob.XVI:23
Emanuel Ax, piano
Johannes Brahms
Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.73
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Max Bruch
Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83
Gérard Caussé, viola;
Paul Meyer, clarinete;
François-René Duchable, piano
Francesco Antonio Bonporti
Concertino para violín y continuo en La mayor, op.12, Nº3
Luigi Mangiocavallo, violín;
Claudio Ronco, chelo;
Marco Mencoboni, clave
Claude Debussy
Pour le piano, L.95
Philippe Entremont, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano
Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Ariel Ramírez
Alfonsina y el mar (arreglo guitarra)
Ernesto Bitetti, guitarra
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en do menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez
Maurice Ravel
Gaspard de la nuit, M.55, para piano
Klára Körmendi, piano
Max Bruch
Trío en do menor, op.5
Trío Göbel de Berlín
07.00
Momentos musicales
Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº2 en si menor, BWV 1067
Pál Németh, flauta
Capella Savaria / Pál Németh
Cecile Chaminade
Trío Nº2 en la menor, op.34
Trío Tzigane
Camille Saint-Saëns
Pieza de concierto para arpa y orquesta en Sol mayor
Vanessa McKeand, arpa
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Edmon Colomer
08.00
Karl Kohout (compositor austríaco, 1726-1784)
Sinfonía en fa menor
Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal
Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22
Daniil Trifonov, piano
Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)
Música nocturna, noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº2, op.57
Ensamble de Vientos de Noruega
09.00
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº6 (La Cetra)
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2
Trío Beaux Arts
Gaetano Donizetti
"Ancora non giunse… regnava nel silenzo" de Lucía de Lammermoor
Nino Machaidze, soprano
Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Michele Mariotti
10.00
Stanislaw Moniuszko
Cuarteto Nº2 en Fa mayor
Cuarteto de Varsovia
Muzio Clementi
Sinfonía Nº3 en Sol mayor, "Gran sinfonía nacional"
The Philharmonia Orchestra / Francesco D' Avalos
Darius Milhaud
Scaramouche, suite para saxo y orquesta op.165
Sohre Rahbari, saxo
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari
11.00
Carl Loewe (compositor alemán, 1796-1869)
Gran sonata para piano en Mi mayor, op.16
Cord Garben, piano
Dietrich Henschel, barítono
Franz Liszt
Mazeppa, poema sinfónico Nº6, S.100
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck
Heinrich Franz von Biber
Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en La mayor
Ensamble Romanesca
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: la Sinfonía Nº 4 en la menor de Sibelius
13.00
Momentos Musicales
Antonin Dvorák
Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57
Josef Suk, violín;
Alfred Holecek, piano
Johann Sebastian Bach
Concierto para trompeta y orquesta en Fa mayor (arreglo de Hermann Töttcher y Gottfried Müller)
Maurice André, trompeta
Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber
Gustav Holst
St. Paul's Suite, op.29, Nº2
Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito
14.00
Johannes Brahms
Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5
Grigory Sokolov, piano
Jean Sibelius
Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
15.00
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº6 en La mayor, op.30, Nº1
Anne-Sophie Mutter, violín;
Lambert Orkis, piano
Frédéric Chopin
Doce estudios para piano, op.25
Vladimir Ashkenazy, piano
16.00
La Consigna
17.00
En Modo Popular
Antonio da Silva Leite
Tiempo breve que pasaste
Anónimo
Los “Me dejas” que tú das
António da Silva Leite
¿Dónde vas, linda negrita?
Ensamble L’Avventura de Londres / Žak Ozno
Nikolaos Skalkottas
Treinta y seis danzas griegas para orquesta
Orquesta Sinfónica de la BBC / Nikos Christodoulou
Veljo Tormis
Nueve canciones de cosecha estonias, para coro mixto a capella (1992)
Coro Filarmónico de Estonia / Tönu Kaljuste
18.00
Clásicos a la Carta
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº3 en do menor, op.44
Orquesta Sinfónica Académica del Estado de Rusia / Vladimir Jurowski
Richard Wagner
“Monólogo de la Espada” de La Valkiria y “Daß der mein Vater nicht ist” de Sigfrido
Jonas Kaufmann, tenor
Orquesta de la Ópera alemana de Berlín / Donald Runnicles
19.00
Música de Salón
Guillermo de Aquitania
Ah la dulzura del tiempo nuevo
Haré un poema de la pura nada
Brice Duisit, canto y viela de arco
Alfonso Ferrabosco II
“Coranto”, de las Lecciones para viola lira
Paolo Biardi, viola lira
Alfonso Ferrabosco II
Así la belleza se mantuvo sobre las aguas, canción
Drew Minter, contratenor
Raymond Cousté, laúd
Alfonso Ferrabosco II
Fantasía N°6 para ensamble de violas, a seis partes
Hespèrion XXI /Jordi Savall
Anónimo (s.XVIII)
Cuarteto en Fa mayor
Biber Consort
Jean-Henri Ravina
Nocturno en Re bemol mayor, op.13
Louis Lefébure-Wély
Nocturno en La bemol mayor, op.102, “La campanilla del pastor”
Jules Egghard
Nocturno en Re bemol mayor, op.41, “Meditación de una jovencita”
Bart van Oort, piano
Erich von Korngold
Selección de las Canciones del payaso, op.28
Angelika Kirschlager, soprano
Helmuth Deutsch, piano
20.00
Momentos Musicales
George Frideric Handel
Concerto grosso en Do mayor, "El festín de Alejandro"
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Amanda Maier
Concierto para violín y orquesta en re menor
Gregory Maytan, violín
Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr
Camille Saint-Saëns
Suite para chelo y piano, op.16
Dúo Drinkall-Baker
21.00
Juan Crisóstomo de Arriaga
Cuarteto Nº3 en Mi bemol mayor
Camerata Boccherini
Henryk Wieniawski
Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa
Giuseppe Verdi
"Ella mi fu rapita… Parmi, veder le lagrime" de la ópera Rigoletto
Marcelo Álvarez, tenor
Coro y Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi
22.00
Felix Mendelssohn
Trío Nº1 en re menor, op.49
Isaac Stern, violín
Leonard Rose, chelo
Eugene Istomin, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"
Orquesta de St Luke's / Charles Mackerras
23.00
Marin Marais
Tercera lección de tinieblas
Montserrat Figueras, soprano
María Cristina Kiehr, soprano
Ensamble instrumental dirigido por Jordi Saball
Florian Leopold Gassmann
Cuarteto para oboe, viola, chelo y bajo continuo
Solistas Barrocos de Alemania
Pedro Laurenz
Milonga de mis amores
Trío Gótico de guitarras
Sergei Rachmaninov
Rapsodia sobre un tema de Paganini para piano y orquesta, op.43
Daniil Trifonov,piano
Orquesta del Estado de Rusia / Leonid Kuzmin