Programación Domingo 13 de Febrero

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Sesionistas (Miguel Tallarita)

03.00

La Trasnoche de La 96.7

Gabriel Fauré

Cuarteto en mi menor, op.121

Cuarteto Miami

Frederick Delius

Paris. The Song of a Great City

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Johann Sebastian Johann Sebastian Bach

Concierto en estilo italiano para teclado, BWV 971

Maria Tipo, piano

Aram Jachaturian

Concierto para violín y orquesta en re menor

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº2 en re menor, op.9, "A la memoria de un gran artista"

Beaux Arts Trio

Antonin Dvorák

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

07.00

Momentos Musicales

Giacomo Meyerbeer

Marcha de la coronación

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Joseph Haydn

Adagio-Allegro de la Sinfonía Nº7 en Do mayor, Hob.I:7, "El mediodía"

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Béla Bartók

Danzas populares rumanas para piano

Claude Helffer, piano

Nicolò Paganini

Tercer movimiento (Rondo-Allegro spirituoso) del Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.6

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Franz Lehár

Obertura de la opereta “El país de las sonrisas”

Orquesta Estatal de Hungría / János Sándor

Jean-Philippe Rameau

Selección de la suite instrumental Castor y Pollux

Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen

Alexandre Sylvain Petit

Fiesta Militar

Maurice André, trompeta

Orchestre D'Harmonie des Gardiens de la Paix de Paris / Claude Pichaureau

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Hacedoras de Música (Margarita Pollini)

13.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado)

14.00

Seré curioso (Pablo Milrud)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23.00

Complemento musical