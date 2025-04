Programación Domingo 13 de Abril

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Igor Stravinsky

Concierto para dos pianos

Marc-André Hamelin y Leif Ove Andsnes, dúo de pianos

William Sterndale Bennett

Sinfonía en sol menor, op.43

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Jean Sibelius

Cinco piezas para piano, op.85, "Las flores"

Erik Tawaststjerna, piano

Max Bruch

Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83

Janet Hilton, clarinete;

Nobuko Imai, viola;

Roger Vignoles, piano

Sergei Prokofiev

Música para niños, op.65

Boris Berman, piano

Franz Anton Dimmler

Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor

Karl Schlechta, clarinete

Orquesta de Cámara de Kurpfalz / Jirí Malát

Claudio Monteverdi

Combate de Tancredi y Clorinda

Andrew King, tenor;

Emma Kirkby, soprano;

Paul Agnew, tenor

The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Zdenek Fibich

Primavera, op.13. Poema sinfònico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

Frédéric Chopin

Andante spianato y gran polonesa para piano y orquesta en Mi bemol mayor, op.22

Sergio Tiempo, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Eduardo Marturet

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº4 en La mayor, op.18, Nº5

Cuarteto Alban Berg

Edvard Grieg

Seis canciones, op.25

Solveig Kringelborn, soprano;

Malcolm Martineau, piano

Joseph Haydn

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Hob.VIIg: C1

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Fernando Sor

La calma, capricho para guitarra, op.50

Lex Eisenhardt, guitarra

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

Marin Marais

Pieza en trío en sol menor

Ensamble Rebel

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Philippe Entremont, piano

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta en Nº1 fa sostenido menor, op.14

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

07.00

Momentos musicales

Bedrich Smetana

El campamento de Wallenstein, op.14

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelík

Wolfgang Amadeus Mozart

Vorrei spiegarvi, oh Dio!... Ah conte, partite, K.418

Sumi Jo, soprano

Orquesta de St Luke's / Richard Bonynge

Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.114

Kálmán Berkes, clarinete

Miklós Perenyi, chelo

Zoltán Kocsis, piano

Frank Bridge

Una melodía irlandesa, "El aire de Londonderry"

Cuarteto Delmé

08.00

Johann Baptist Cramer (compositor y pianista alemán, 1771-1854)

Concierto para piano y orquesta Nº7 en Mi mayor, op.56

Howard Shelley, piano

London Mozart Players / David Juritz

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

Julian Bream, guitarra

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº8 en sol menor, "Concierto de Navidad"

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

09.00



Richard Wagner

“Muerte de amor” de Tristán e Isolda, WWV 90

Jessye Norman, soprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Julius Röntgen

Fantasía para violín y piano, op.24

Joan Berhemer, violín

Rob Mann, piano

Heitor Villa-Lobos

Fantasía para chelo y orquesta

János Starker, chelo

Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

Antonio Vivaldi

Sonata en trío Nº12 en re menor, op.1, Nº12, "La follia"

Salvatore Accardo y Franco Gulli, violines

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

10.00



Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº8 en Fa mayor, op.93

Orquesta Filarmónica de Hungría / János Ferencsik

Josef Suk

Trío en do menor, op.2

Trío Joachim

Kurt Atterberg

Suite N°3, op.19

Mircea Saulesco, violín

Gideon Roehr, viola

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

11.00

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sansón, cantata espiritual

Isabelle Desrochers, soprano

Les Voix Humaines

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.30

Martin Jones, piano

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto de vientos Nº3 en Fa mayor

Quinteto de Vientos Avalon

Johann Strauss (hijo)

Selección de polcas

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Mefistófeles de Arrigo Boito

13.00

Momentos Musicales

Felix Mendelssohn

Rondo caprichoso para piano en Mi mayor, op.14

Murray Perahia, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Cuarteto para flauta, viola, chelo y continuo en Sol mayor, Wq.94

Wilbert Hazelzet, flauta,

Richte Van der Meer, chelo,

Ton Koopman, clave,

Wiel Peeters, viola

George Chadwick

Sinfonía Nº3 en Fa mayor

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

14.00

César Franck

Quinteto con piano en fa menor

Michaël Levinas, piano

Joseph Haydn

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Do mayor, Hob.VIIa:1

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta de Minnesota / Neville Marriner

15.00

Carlos Guastavino

Sonata para guitarra Nº3

María Isabel Siewers, guitarra

Antonín Dvorák

Variaciones sinfónicas, op.78

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Georg Philipp Telemann

Cuarteto París Nº5, Suite Nº1 para flauta, violín, chelo y bajo continuo en mi menor, TWV 43:e1

Freiburger Barockorchester Consort

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Tradicional escocés

Through the Wood, Laddie (A través del bosque, Señora).

Jean Redpath

Nicola Matteis

Through the Wood, Laddie (A través del bosque, Señora).

Theatrum Affectum

Joseph Haydn

Through the Wood, Laddie (A través del bosque, Señora).

Lorna Anderson, soprano

Trío Haydn de Eisenstadt

Tradicional escocés

The Dusty Miller (El molinero polvoriento)

Rod Paterson

Max Bruch

Fragmento del segundo movimiento de la Fantasía escocesa para violín y orquesta, op.46

Tradicional escocés

Hey Tuttie Tatie

Max Bruch

Fantasía escocesa para violín y orquesta, op.46 (1880)

Joshua Bell, violín

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

18.00

Clásicos a la Carta

Giuseppe Tartini

Pastoral para violín y bajo continuo en La mayor

Trío Locatelli

Samuel Barber

Adagio para cuerdas. Arreglo del segundo movimiento del cuarteto de cuerdas, op.11

Orquesta Sinfónica de Londres / Kristjan Järvi

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano para orquesta en La mayor, op.45

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Georg Philipp Telemann

Suite para trompeta y orquesta en Re mayor

Wolfgang Basch, trompeta

Solistas Bach de Alemania / Helmut Winschermann

19.00

Música de Salón

Ludwig Senfl

Petti, nihi me sicut antea juvat scribere versículos, con texto de las Épodas de Horacio

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Theodoricus Gerarde

Dulces exuviae, con texto de La Eneida de Virgilio

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Johann Heinrich Schmelzer

Chacona en La mayor

Hélène Schmitt, violín

Jörg-Andreas Bötticher, órgano positivo

Jan Krigovsky, violone

Stephan Rath, tiorba

Carl Maria von Weber

Tres Canzonettas, op.29

Canción de cuna, op.13, N°2

Peter Schreier, tenor

Konrad Ragossnig, guitarra

Edvard Grieg

Piezas para piano según canciones originales, vol.1 op.41

Eva Knardahl, piano

20.00

Momentos Musicales