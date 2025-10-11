Programación Domingo 12 de Octubre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

07.00

Momentos musicales

Bedrich Smetana

El campamento de Wallenstein, op.14

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelík

Wolfgang Amadeus Mozart

Vorrei spiegarvi, oh Dio!... Ah conte, partite, K.418

Sumi Jo, soprano

Orquesta de St Luke's / Richard Bonynge

Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.114

Kálmán Berkes, clarinete

Miklós Perenyi, chelo

Zoltán Kocsis, piano

Frank Bridge

Una melodía irlandesa, "El aire de Londonderry"

Cuarteto Delmé

08.00

Johann Baptist Cramer (compositor y pianista alemán, 1771-1854)

Concierto para piano y orquesta Nº7 en Mi mayor, op.56

Howard Shelley, piano

London Mozart Players / David Juritz

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

Julian Bream, guitarra

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº8 en sol menor, "Concierto de Navidad"

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

09.00



Richard Wagner

“Muerte de amor” de Tristán e Isolda, WWV 90

Jessye Norman, soprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Julius Röntgen

Fantasía para violín y piano, op.24

Joan Berhemer, violín

Rob Mann, piano

Heitor Villa-Lobos

Fantasía para chelo y orquesta

János Starker, chelo

Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

Antonio Vivaldi

Sonata en trío Nº12 en re menor, op.1, Nº12, "La follia"

Salvatore Accardo y Franco Gulli, violines

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

10.00



Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº8 en Fa mayor, op.93

Orquesta Filarmónica de Hungría / János Ferencsik

Josef Suk

Trío en do menor, op.2

Trío Joachim

Kurt Atterberg

Suite N°3, op.19

Mircea Saulesco, violín

Gideon Roehr, viola

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

11.00

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sansón, cantata espiritual

Isabelle Desrochers, soprano

Les Voix Humaines

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.30

Martin Jones, piano

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto de vientos Nº3 en Fa mayor

Quinteto de Vientos Avalon

Johann Strauss (hijo)

Selección de polcas

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: El Bufón de Prokofiev

13.00

Momentos Musicales

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2

Nikolaus Friedrich, clarinete;

Thomas Palm, piano

Georges Bizet

Suite de Carmen Nº2

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos pianos y orquesta en do menor, BWV 1060

András Schiff y Zoltán Kocsis, pianos

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Albert Simon

14.00

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.57

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

15.00

Johann Kaspar Mertz

Sonidos del bardo (Bardenklänge), op.13

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Mischa Maisky, chelo

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Vladimir Ashkenazy, piano

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Johann Heinrich Schmelzer

Gaitas polacas, a tres partes

Concerto Palatino

Marin Marais

Variaciones sobre la folía

Sophie Watillon y Friederike Heumann, viola da gamba

Xavier Diaz, tiorba

Evangelina Mascardi, guitarra barroca

Luca Guglielmi, clave

Giacomo Meyerbeer

“Mina. Canción de los gondoleros venecianos”, de Cuarenta canciones para una y varias voces con acompañamiento de piano

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

Gabriel Pierné

Obertura sobre temas populares vascos (1908)

Orquesta Nacional Vasca / Juanjo Mena

Grabado en vivo en Bilbao en noviembre de 2023

Gabriel Pierné

Suite del ballet Impresiones del music-hall

Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Bramwell Tovey

18.00

Clásicos a la Carta

Giuseppe Verdi

Obertura, "Son pereda", "La vita è inferno all`infelice" y "Pace, pace mio dio" de la ópera La fuerza del destino

Plácido Domingo, tenor

Mirella Freni, soprano

Giorgio Zancanaro, barítono

Coro y Orquesta del Teatro Alla Scala / Riccardo Muti

Reinhold Glière

Concierto para corno y orquesta en Si bemol mayor, op.91

Richard Watkins, corno

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Johann Sebastian Bach

Toccata y fuga para órgano en re menor, BWV 565

Karl Richter, órgano

19.00

Música de Salón

Paschal de l’Estocart

“Un día vi”, “Aquel que piensa que puede” y “¿Dónde está la muerte?”, del Octonario de la vanidad y la inconstancia del mundo

Ensamble Clément Janequin / Dominique Visse

Antonio Bertali

Chacona en Do mayor, para violín y continuo

The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer

John Parry

Fluye gentilmente, Deva

Robert Tear, tenor

Benjamin Luxon, barítono

André Previn, piano

William Penn

Rostros pensativos

Benjamin Luxon, barítono

André Previn, piano

Henry Bishop

¡Hogar, dulce hogar!

Robert Tear, tenor

André Previn, piano

Antonio Jiménez Manjón

Cuento de amor, op.18

Raphaella Smits, guitarra

Oscar Fetrás

Reminiscencias de la ópera Aída, de Giuseppe Verdi

Orquesta de Salón de Colonia

20.00

Momentos Musicales

Aram Jachaturián

Concierto para violín y orquesta en re menor

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Paul Hindemith

Metamorfosis sinfónicas sobre temas de Weber

Orquesta de la Radio de Baviera / Colin Davis

21.00

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Vladimir ashkenazy, piano

Joseph Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en sol menor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber



Fernando Sor

Dos temas variados y doce minuets, op.11

Göran Söllscher, guitarra



22.00

Franz Schubert

Trío con piano en Mi bemol mayor, D.929

Trío Concertante

Antonio Vivaldi

"In turbata mare irato", motete para soprano, cuerdas y bajo continuo, R.627

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

23.00



Charles Gounod

"La noche de Walpurgis", ballet de la ópera Fausto

Orquesta Sinfónica de la Radio de Liubliana / Marko Munih

Antonin Dvorak

Cuarteto para cuerdas Nº12 en Fa mayor, "Americano"

Cuarteto Bartók



Mijaíl Glinka

Selección de piezas para piano

Kalery Kamishov, piano