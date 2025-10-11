PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

11/10/2025

Programación Domingo 12 de Octubre

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

07.00
Momentos musicales

Bedrich Smetana
El campamento de Wallenstein, op.14
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelík

Wolfgang Amadeus Mozart
Vorrei spiegarvi, oh Dio!... Ah conte, partite, K.418
Sumi Jo, soprano
Orquesta de St Luke's / Richard Bonynge

Johannes Brahms
Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.114
Kálmán Berkes, clarinete
Miklós Perenyi, chelo
Zoltán Kocsis, piano

Frank Bridge
Una melodía irlandesa, "El aire de Londonderry"
Cuarteto Delmé

08.00

Johann Baptist Cramer (compositor y pianista alemán, 1771-1854)
Concierto para piano y orquesta Nº7 en Mi mayor, op.56
Howard Shelley, piano
London Mozart Players / David Juritz

Federico Moreno Torroba
Sonatina para guitarra
Julian Bream, guitarra

Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº8 en sol menor, "Concierto de Navidad"
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

09.00

Richard Wagner
“Muerte de amor” de Tristán e Isolda, WWV 90
Jessye Norman, soprano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Julius Röntgen
Fantasía para violín y piano, op.24
Joan Berhemer, violín
Rob Mann, piano

Heitor Villa-Lobos
Fantasía para chelo y orquesta
János Starker, chelo
Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

Antonio Vivaldi
Sonata en trío Nº12 en re menor, op.1, Nº12, "La follia"
Salvatore Accardo y Franco Gulli, violines
Rohan de Saram, chelo
Bruno Canino, clave

10.00

Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº8 en Fa mayor, op.93
Orquesta Filarmónica de Hungría / János Ferencsik

Josef Suk
Trío en do menor, op.2
Trío Joachim

Kurt Atterberg
Suite N°3, op.19
Mircea Saulesco, violín
Gideon Roehr, viola
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

11.00

Elisabeth Jacquet de la Guerre
Sansón, cantata espiritual
Isabelle Desrochers, soprano
Les Voix Humaines

Felix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.30
Martin Jones, piano

Giuseppe Maria Cambini
Quinteto de vientos Nº3 en Fa mayor
Quinteto de Vientos Avalon

Johann Strauss (hijo)
Selección de polcas
Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: El Bufón de Prokofiev

13.00
Momentos Musicales

Max Reger
Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2
Nikolaus Friedrich, clarinete;
Thomas Palm, piano

Georges Bizet
Suite de Carmen Nº2
Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Johann Sebastian Bach
Concierto para dos pianos y orquesta en do menor, BWV 1060
András Schiff y Zoltán Kocsis, pianos
Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Albert Simon

14.00

Louis Spohr
Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.57
Karl Leister, clarinete
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

15.00

Johann Kaspar Mertz
Sonidos del bardo (Bardenklänge), op.13
Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Robert Schumann
Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129
Mischa Maisky, chelo
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Vladimir Ashkenazy, piano

16.00
La Consigna

17.00
En Modo Popular

Johann Heinrich Schmelzer
Gaitas polacas, a tres partes
Concerto Palatino

Marin Marais
Variaciones sobre la folía
Sophie Watillon y Friederike Heumann, viola da gamba
Xavier Diaz, tiorba
Evangelina Mascardi, guitarra barroca
Luca Guglielmi, clave

Giacomo Meyerbeer
“Mina. Canción de los gondoleros venecianos”, de Cuarenta canciones para una y varias voces con acompañamiento de piano
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Melvyn Tan, fortepiano

Gabriel Pierné
Obertura sobre temas populares vascos (1908)
Orquesta Nacional Vasca / Juanjo Mena
Grabado en vivo en Bilbao en noviembre de 2023

Gabriel Pierné
Suite del ballet Impresiones del music-hall
Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Bramwell Tovey

18.00
Clásicos a la Carta

Giuseppe Verdi
Obertura, "Son pereda", "La vita è inferno all`infelice" y "Pace, pace mio dio" de la ópera La fuerza del destino
Plácido Domingo, tenor
Mirella Freni, soprano
Giorgio Zancanaro, barítono
Coro y Orquesta del Teatro Alla Scala / Riccardo Muti

Reinhold Glière
Concierto para corno y orquesta en Si bemol mayor, op.91
Richard Watkins, corno
Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Johann Sebastian Bach
Toccata y fuga para órgano en re menor, BWV 565
Karl Richter, órgano

19.00
Música de Salón

Paschal de l’Estocart
“Un día vi”, “Aquel que piensa que puede” y “¿Dónde está la muerte?”, del Octonario de la vanidad y la inconstancia del mundo
Ensamble Clément Janequin / Dominique Visse

Antonio Bertali
Chacona en Do mayor, para violín y continuo
The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer

John Parry
Fluye gentilmente, Deva
Robert Tear, tenor
Benjamin Luxon, barítono
André Previn, piano

William Penn
Rostros pensativos
Benjamin Luxon, barítono
André Previn, piano

Henry Bishop
¡Hogar, dulce hogar!
Robert Tear, tenor
André Previn, piano

Antonio Jiménez Manjón
Cuento de amor, op.18
Raphaella Smits, guitarra

Oscar Fetrás
Reminiscencias de la ópera Aída, de Giuseppe Verdi
Orquesta de Salón de Colonia

20.00
Momentos Musicales

Aram Jachaturián
Concierto para violín y orquesta en re menor
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Paul Hindemith
Metamorfosis sinfónicas sobre temas de Weber
Orquesta de la Radio de Baviera / Colin Davis

21.00

Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36
Vladimir ashkenazy, piano

Joseph Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en sol menor
James Galway, flauta
Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Fernando Sor
Dos temas variados y doce minuets, op.11
Göran Söllscher, guitarra

22.00

Franz Schubert
Trío con piano en Mi bemol mayor, D.929
Trío Concertante

Antonio Vivaldi
"In turbata mare irato", motete para soprano, cuerdas y bajo continuo, R.627
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

23.00

Charles Gounod
"La noche de Walpurgis", ballet de la ópera Fausto
Orquesta Sinfónica de la Radio de Liubliana / Marko Munih

Antonin Dvorak
Cuarteto para cuerdas Nº12 en Fa mayor, "Americano"
Cuarteto Bartók

Mijaíl Glinka
Selección de piezas para piano
Kalery Kamishov, piano