Programación Domingo 12 de Octubre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
07.00
Momentos musicales
Bedrich Smetana
El campamento de Wallenstein, op.14
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelík
Wolfgang Amadeus Mozart
Vorrei spiegarvi, oh Dio!... Ah conte, partite, K.418
Sumi Jo, soprano
Orquesta de St Luke's / Richard Bonynge
Johannes Brahms
Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.114
Kálmán Berkes, clarinete
Miklós Perenyi, chelo
Zoltán Kocsis, piano
Frank Bridge
Una melodía irlandesa, "El aire de Londonderry"
Cuarteto Delmé
08.00
Johann Baptist Cramer (compositor y pianista alemán, 1771-1854)
Concierto para piano y orquesta Nº7 en Mi mayor, op.56
Howard Shelley, piano
London Mozart Players / David Juritz
Federico Moreno Torroba
Sonatina para guitarra
Julian Bream, guitarra
Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº8 en sol menor, "Concierto de Navidad"
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
09.00
Richard Wagner
“Muerte de amor” de Tristán e Isolda, WWV 90
Jessye Norman, soprano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
Julius Röntgen
Fantasía para violín y piano, op.24
Joan Berhemer, violín
Rob Mann, piano
Heitor Villa-Lobos
Fantasía para chelo y orquesta
János Starker, chelo
Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho
Antonio Vivaldi
Sonata en trío Nº12 en re menor, op.1, Nº12, "La follia"
Salvatore Accardo y Franco Gulli, violines
Rohan de Saram, chelo
Bruno Canino, clave
10.00
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº8 en Fa mayor, op.93
Orquesta Filarmónica de Hungría / János Ferencsik
Josef Suk
Trío en do menor, op.2
Trío Joachim
Kurt Atterberg
Suite N°3, op.19
Mircea Saulesco, violín
Gideon Roehr, viola
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg
11.00
Elisabeth Jacquet de la Guerre
Sansón, cantata espiritual
Isabelle Desrochers, soprano
Les Voix Humaines
Felix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.30
Martin Jones, piano
Giuseppe Maria Cambini
Quinteto de vientos Nº3 en Fa mayor
Quinteto de Vientos Avalon
Johann Strauss (hijo)
Selección de polcas
Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: El Bufón de Prokofiev
13.00
Momentos Musicales
Max Reger
Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2
Nikolaus Friedrich, clarinete;
Thomas Palm, piano
Georges Bizet
Suite de Carmen Nº2
Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor
Johann Sebastian Bach
Concierto para dos pianos y orquesta en do menor, BWV 1060
András Schiff y Zoltán Kocsis, pianos
Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Albert Simon
14.00
Louis Spohr
Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.57
Karl Leister, clarinete
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos
Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont
15.00
Johann Kaspar Mertz
Sonidos del bardo (Bardenklänge), op.13
Lásló Szendrey-Karper, guitarra
Robert Schumann
Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129
Mischa Maisky, chelo
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Vladimir Ashkenazy, piano
16.00
La Consigna
17.00
En Modo Popular
Johann Heinrich Schmelzer
Gaitas polacas, a tres partes
Concerto Palatino
Marin Marais
Variaciones sobre la folía
Sophie Watillon y Friederike Heumann, viola da gamba
Xavier Diaz, tiorba
Evangelina Mascardi, guitarra barroca
Luca Guglielmi, clave
Giacomo Meyerbeer
“Mina. Canción de los gondoleros venecianos”, de Cuarenta canciones para una y varias voces con acompañamiento de piano
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Melvyn Tan, fortepiano
Gabriel Pierné
Obertura sobre temas populares vascos (1908)
Orquesta Nacional Vasca / Juanjo Mena
Grabado en vivo en Bilbao en noviembre de 2023
Gabriel Pierné
Suite del ballet Impresiones del music-hall
Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Bramwell Tovey
18.00
Clásicos a la Carta
Giuseppe Verdi
Obertura, "Son pereda", "La vita è inferno all`infelice" y "Pace, pace mio dio" de la ópera La fuerza del destino
Plácido Domingo, tenor
Mirella Freni, soprano
Giorgio Zancanaro, barítono
Coro y Orquesta del Teatro Alla Scala / Riccardo Muti
Reinhold Glière
Concierto para corno y orquesta en Si bemol mayor, op.91
Richard Watkins, corno
Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes
Johann Sebastian Bach
Toccata y fuga para órgano en re menor, BWV 565
Karl Richter, órgano
19.00
Música de Salón
Paschal de l’Estocart
“Un día vi”, “Aquel que piensa que puede” y “¿Dónde está la muerte?”, del Octonario de la vanidad y la inconstancia del mundo
Ensamble Clément Janequin / Dominique Visse
Antonio Bertali
Chacona en Do mayor, para violín y continuo
The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer
John Parry
Fluye gentilmente, Deva
Robert Tear, tenor
Benjamin Luxon, barítono
André Previn, piano
William Penn
Rostros pensativos
Benjamin Luxon, barítono
André Previn, piano
Henry Bishop
¡Hogar, dulce hogar!
Robert Tear, tenor
André Previn, piano
Antonio Jiménez Manjón
Cuento de amor, op.18
Raphaella Smits, guitarra
Oscar Fetrás
Reminiscencias de la ópera Aída, de Giuseppe Verdi
Orquesta de Salón de Colonia
20.00
Momentos Musicales
Aram Jachaturián
Concierto para violín y orquesta en re menor
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
Paul Hindemith
Metamorfosis sinfónicas sobre temas de Weber
Orquesta de la Radio de Baviera / Colin Davis
21.00
Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36
Vladimir ashkenazy, piano
Joseph Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en sol menor
James Galway, flauta
Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber
Fernando Sor
Dos temas variados y doce minuets, op.11
Göran Söllscher, guitarra
22.00
Franz Schubert
Trío con piano en Mi bemol mayor, D.929
Trío Concertante
Antonio Vivaldi
"In turbata mare irato", motete para soprano, cuerdas y bajo continuo, R.627
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon
23.00
Charles Gounod
"La noche de Walpurgis", ballet de la ópera Fausto
Orquesta Sinfónica de la Radio de Liubliana / Marko Munih
Antonin Dvorak
Cuarteto para cuerdas Nº12 en Fa mayor, "Americano"
Cuarteto Bartók
Mijaíl Glinka
Selección de piezas para piano
Kalery Kamishov, piano