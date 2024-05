Programación Domingo 12 de Mayo

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Heinrich Franz von Biber

Partita I de Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Leos Janácek

Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Isaac Stern, violín

Pinjas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Eric Satie

Seis gnosiennes para piano

Aldo Ciccolini, piano

Heinrich Franz Von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor, C.143

Ensamble Romanesca

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Jean Sibelius

Seis piezas para violín y piano, op.79

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Francesco Geminiani

Concerto grosso en re menor, op.7, Nº2

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Darius Milhaud

El Carnaval de Londres, op.172.

The New London Orchestra / Ronald Corp

Felix Mendelssohn

Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20

Academy Chamber Ensamble

07.00

Momentos musicales

Paul Dukas

La Péri

Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

George Gershwin

Tres canciones: Ritmo fascinante, Alguien que me ame y Lisa

Leon Bates, piano

Johann Friedrich Fasch (compositor alemán del barroco)

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor

László Hara, fagot

Cuarteto Tátrai

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº9 re menor (inconclusa)

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Gennadi Yudin

08.00

John Field

Quinteto con piano en La bemol mayor

Miceal O'Rourke, piano

Miembros de The London Mozart Players

Siegfried Translateur (compositor alemán, 1875-1944)

En los prados de Viena

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Joseph Haydn

Sinfonía en Do mayor, Hob.1, Nº63,

Orquesta de Cámara Orpheus

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano, L.135

Sol Gabetta, chelo

Hélène Grimaud, piano

09.00

Jacques Ibert

Concertino de cámara para saxo alto y once instrumentos

John Harle, saxo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Claudio Monteverdi

Combate de Tancredi y Clorinda

Andrew King, tenor

Emma Kirkby, soprano

Paul Agnew, tenor

The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Ernest John Moeran

Sonata para violín y piano en mi menor

Donald Scotts, violín

John Talbot, piano

10.00

Carl Nielsen

Concierto para clarinete y orquesta

Janet Hilton, clarinete

Orquesta Nacional Real de Escocia / Matthias Bamert

Johannes Brahms

Variaciones para piano sobre un tema original, op.21, Nº1

Gerhard Oppitz, piano

Antonin Dvorák

Canciones gitanas, op.55

Edith Thallaug, mezzosoprano

Eva Knardahl, piano

11.00

Muzio Clementi

Sinfonía Nº2 en Re mayor, WoO33

Orquesta Philarmonia / Francesco D' Avalos

Anna Bon di Venezia

Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4

Sabine Dreier, flauta traversa

Peter Spohr, flauta traversa

Rhoda Patrick, fagot

Tatjana Geiger, clave

Franz Schubert

Movimiento de cuarteto en do menor, D.703

Cuarteto Lindsay

Bedrich Smetana

La mujer del campo (polka)

Orquesta Filarmónica del Estado de Brno / Frantisek Jílek

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: la Sinfonía Nº1 en re menor de Rachmaninov

13.00

Momentos Musicales

Maurice Ravel

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Bartók

Johannes Brahms

Geistliches Wiegenlied, (canción de cuna espiritual) op.91, Nº2

Jessye Norman, soprano

Daniel Barenboim, piano

Wolfram Christ, viola

Clara Schumann

Tardes musicales para piano, op.6

Yoshiko Iwai, piano

14.00

Sergei Prokofiev

Sonata para chelo y piano en Do mayor, op.119

Lynn Harrell, chelo;

Vladimir Ashkenazy, piano

Francesco Geminiani

Concerto grosso en Re mayor, op.3, Nº1, H.73

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº10 en Do mayor, K.330

Claudio Arrau, piano

15.00

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Cho-Liang Lin

Orquesta Philharmonia / Esa-Pekka Salonen

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en sol menor, K.8

Alexandre Tharaud, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

Capricho español, op.34

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Jacques Arcadelt

La pastorella mia

Shirley Rumsey, voz y laúd

Orlando di Lasso

Lucia, celu, ahí, ahí, biscania

Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Josquin Desprez

Il Grillo, frottola

The Hilliard Ensemble / Paul Hillier

Bartolomeo Tromboncino

Hor che’l ciel e la terra, frottola

Margaret Philpot, mezzosoprano

The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Marcheto Cara

Io non compro più speranza, frottola

Roberta Invernizzi, soprano

Accademia Strumentale Italiana / Alberto Rasi

Orlando di Lasso

Chichilichi? Cucurucu!, y Canta, Giiorgi, canta, morescas

Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Felix Mendelssohn

Canción sin palabras op.30, N°6 “Canto del gondolero veneciano”

Daniel Barenboim, piano

Richard Wagner

Solo de corno inglés del tercer acto de Tristán e Isolda

Solista no identificado de la Orquesta del Festival de Bayreuth de 1966

Mijail Glinka

Kammarinskaia (1848)

Orquesta Académica de Unión Soviética / Yegveni Svetlanov

Béla Bartók

“Scherzo alla bulgarese”, tercer movimiento del Cuarteto N°5 (1934)

Cuateto Takács

Arturo Márquez

Danzón N°2 (1994)

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar / Gustavo Dudamel

18.00

Clásicos a la Carta

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº6 en si menor, op.74, "Patética"

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Vassily Petrenko

Giovanni Legrenzi

Sonata a cuatro Nº5

Concerto di Viole

19.00

Momentos musicales

Giuseppe Torelli

Concierto para trompeta y cuerdas en Re mayor

Maurice André, trompeta

Concerto Ámsterdam / Jaap Schröder

Felix Mendelssohn

Octeto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.20

Octeto de Viena

Jean Sibelius

Cabalgata nocturna y amanecer, op.55, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

20.00

Luigi Boccherini

Quinteto para flauta y cuerdas en Sol mayor, G.438

Jean-Pierre Rampal, flauta

Régis Pasquier, violín

Bruno Pasquier, viola

Roland Pidoux, chelo concertante

Mathilde Sternat, chelo

Ernest Chausson

Poema del amor y del mar, op.19 (1892)

Victoria de los Ángeles, soprano

Orquesta de los Conciertos Lamoureux / Jean-Pierre Jacquillat

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº3 en la menor, op.28

Daniil Trifonov, piano

21.00

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046

Il GIardino Armonico / Giovanni Antonini

Claude Debussy

Seis epígrafes antiguos, para piano a cuatro manos

Dúo Crommelynck

Alberto Ginastera

Ollantay. Tres movimientos sinfónicos, op.17 (1947)

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

René Eespere

La sala vacía I, para guitarra

Heili Rosin, guitarra

22.00

Josef Mysliveček

Octeto para vientos Nº3 en Si bemol mayor

Octeto Albert Schweitzer

Alexander Glazunov

Las estaciones, op.67, música de ballet

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Howard Skempton

Selección de Preludios y fugas

Carson Cooman, piano

23.00

Música De Salón

Juan Vásquez

Oh dulce contemplación, Vos me mataste, Por una vez que mis ojos alcé y Si no os hubiera mirad

María Cristina Kiehr, soprano

Ariel Abramovich, vihuela de mano

Alexandre Boëly

Trío para cuerdas, op.5, N°2

Miembros del Cuarteto Mosaïques

Ignacio Cervantes

Seis danzas cubanas

Polly Ferman, piano

Mily Balakirev

Mi deseo, Aquí las lilas se marchitan pronto y Toqué la flor ligeramente, canciones

Olga Borodina, mezzosoprano

Larissa Gergieva, piano