PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

11/07/2026

Programación Domingo 12 de Julio

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Anton Arensky
Cuatro piezas para chelo y piano, op.56
Dmitri Khrichev, chelo
Olga Solovieva, piano

Johann Melchior Molter
Concierto para clarinete y orquesta Nº4 en La mayor
László Horváth, clarinete
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Joseph Haydn
Andante con variaciones en fa menor, Hob.XVII:6
Alfred Brendel, piano

Ludwig van Beethoven
La encantadora muchacha de Inverness (The Lovely Lass of Inverness), O Mary, estaré en tu ventana (O Mary, at Thy Window Be, El muchacho más dulce era Jamie (The Sweetest Lad was Jamie), de Veinticinco canciones escocesas, op.108, Nº17
Marjanne Kweksilber, soprano
Vera Beths, violín;
Anner Bijlsma, chelo;
Stanley Hoogland, fortepiano

Darius Milhaud
Concierto para chelo y orquesta Nº1, op.136
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano

Claude Debussy
Estampas para piano, L.100
Martin Jones, piano

Johannes Brahms
Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25
Murray Perahia, piano
Miembros del Cuarteto Amadeus

Antonio Caldara
Adriano in Siria. "Tutti nemici e rei"
Philippe Jaroussky, contratenor
Concerto Köln

Ferdinando Carulli
Nocturno para flauta y guitarra en La mayor, op.190
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Alexander Lagoya, guitarra

Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en si menor, op.2, Nº8
Cuarteto Purcell

Piotr Ilich Chaikovsky
Suite para orquesta Nº4 en Sol mayor, op.61, "Mozartiana"
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457
Miguel Ángel Estrella, piano

Malcolm Arnold
Cuarteto con oboe, op.61
The Nash Ensemble

César Franck
Preludio, aria y final
Dominique Cornil, piano

Francesco Maria Veracini
Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.1, Nº12
Luigi Mangiocavallo, violín;
Claudio Ronco, chelo;
Marco Mencoboni, clave

Robert Schumann
Papillons, op.2
Andrei Gavrilov, piano

07.00
Momentos musicales

Bedrich Smetana
Hakon Jarl, poema sinfónico, op.16
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelík

Johann Sebastian Bach
"Señor Dios, todos te alabamos", Cantata catálogo Bach 130
Caroline Stam, soprano
Michael Chance, contratenor
Paul Agnew, tenor
Klaus Mertens, bajo
Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Ernö Dohnányi
Tres piezas para piano, op.23
Martin Roscoe, piano

Luigi Boccherini
Quinteto para oboe y cuerdas Nº3 en Re mayor, op.45
Sarah Francis, oboe
Cuarteto Allegri

08.00

Joaquín Rodrigo
Concierto de Aranjuez, para guitarra y orquesta
John Williams, guitarra
Philharmonia Orchestra / Louis Frémaux

Charles-Marie Widor (compositor y organista francés, 1844-1937)
Cuatro piezas en trío
Trío Göbel de Berlín

Gaspard Fritz
Sinfonía en sol menor, op.6, Nº6
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

09.00

Giuseppe Tartini
Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, "El trino del Diablo"
Trío Locatelli

Wolfgang Amadeus Mozart
“Ah, se il crudel periglio" y “Fra i pensier piu funesti di morte”, arías de la ópera Lucio Silla, K.135
Patricia Petibon, soprano
Concerto Köln / Daniel Harding

Samuel Barber
Primer ensayo para orquesta, op.12
Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

Robert Schumann
Escena de cuentos de hadas, op.113
Lars Anders Tomter, viola
Leif Ove Andsnes, piano

10.00

Carl Maria von Weber
Concierto para piano y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.32
Peter Rösel, piano
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Charles Gounod
Cuarteto en La mayor
Cuarteto de la Tonhalle de Zürich

George Frideric Handel
Concerto grosso en sol menor, op.6, Nº6
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

11.00

Arthur Honegger
Concierto para chelo y orquesta
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano

Carl Stamitz
Cuarteto para fagot y cuerdas en Fa mayor
László Hara, fagot
Cuarteto Tátrai

Franz Liszt
Fantasía para piano sobre temas de ‘El cazador furtivo’, de Carl María von Weber
Andreas Pistorius, piano

Jean Sibelius
Una selección de canciones para voz y orquesta
Jorma Hynninen, barítono
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Jorma Panula

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: El Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla

13.00
Momentos Musicales

Richard Strauss
Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, op.28
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Alessandro Scarlatti
Concerto grosso Nº2 en do menor
Europa Galante / Fabio Biondi

Frédéric Chopin
Doce estudios para piano, op.10
Claudio Arrau, piano

14.00

Claude Debussy
Cuarteto Nº1 en sol menor, L.85
Cuarteto Bartók

Joseph Haydn
Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor, Hob.VIIf:D1
Barthold Kuijken, flauta
Tafelmusik / Jeanne Lamon

Franz Liszt
Las campanas de Ginebra
Alfred Brendel, piano

15.00

Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas en Sol mayor, op.9, Nº1
Anne-Sophie Mutter, violín
Mstislav Rostropovich, chelo
Bruno Giurana, viola

Giuseppe Verdi
Obertura de la ópera “Nabucco”
Orquesta Sinfónica de Sofía / Vassil Stefanov

Edvard Grieg
Peer Gynt, suite para orquesta Nº2, op.55
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Richard Kraus

16.00
La consigna

17.00
En modo popular

Johann Sebastian Bach
“Polonesa”, de la Suite francesa para teclado N°6 e Mi mayor, BWV 817
Christoph Rousset, clave

Johann Sebastian Bach
“Polonesa y Double”, de la Suite N°2 para orquesta en si menor, BWV 1067
Café Zimmermann

Johann Heinrich Schmelzer
Gaitas polacas. Trío sonata en Sol mayor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Johann Adolf Hasse
”¡Oh, qué lágrimas dichosas!”, aria de Egle, de la ópera Zenobia
Dorota Lachowicz, mezzosoprano
Musicae Anriquae Collegium Varsoviense / Wladyslaw Klosiewicz

Johann Adolf Hasse
Segunda sección de la obertura de la ópera Dido abandonada
Orquesta de la Corte de Munich / Michael Hofstetter

Johann Sebastian Bach
“Quoniam tu solus sanctus” (“Porque sólo Tú eres santo”), de la Misa en si menor, (catálogo de la obra de Bach) BWV 232
Hanno Müller-Brachmann, bajo
Collegium Vocale de Gante / Philippe Herreweghe •

Johann Valentin Meder
El mendigo polaco
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Johann Sigismond Scholze
”Aire polaco” y ”Polonsa”, de La musa cantante del río Pleisse
David Bolton, clave

Georg Philipp Telemann
Sonata polonese a tres
Aira Maria Lehtipuu: violín
Krishna Nagaraja, viola
Louna Hosia, chelo
Marianna Henriksson, clave

18.00
El Clásico del domingo

Robert Schumann
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Robert Schumann
Liederkreis, op.39
Ian Bostridge, tenor
Julius Drake, piano

19.00
Música de Salón

Michael Haydn
Dúo en Do mayor para violín y viola, P.127
Rachel Podger, violín
Jane Rogers, viola

Manuel García
Qué tentación de risa; Parad, avecillas; Caramba y Tirana, canciones
Ernesto Palacio, tenor
Juan Jose Chuquisengo, piano
Juan Carlos Rivera, guitarra

Nathanael Schnittelbach
Chacona en La mayor
Ensamble Eco del Danubio

Armas Järnefelt
Canción de cuna
Seppo Laamanen, chelo
Jouni Somero, piano

Maurice Ravel
Tres poemas de Mallarmé, para soprano, dos flautas, dos clarinetes, cuarteto de cuerdas y piano
Elly Amelinf, soprano
Paul Verhey y Rien de Reede, flautas
George Pieterson y Willem van der Vuurst, clarinetes
Cuarteto Sweelinck
Rudolf Jansen, piano

20.00
Momentos Musicales