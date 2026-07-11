Programación Domingo 12 de Julio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Anton Arensky

Cuatro piezas para chelo y piano, op.56

Dmitri Khrichev, chelo

Olga Solovieva, piano

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete y orquesta Nº4 en La mayor

László Horváth, clarinete

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Joseph Haydn

Andante con variaciones en fa menor, Hob.XVII:6

Alfred Brendel, piano

Ludwig van Beethoven

La encantadora muchacha de Inverness (The Lovely Lass of Inverness), O Mary, estaré en tu ventana (O Mary, at Thy Window Be, El muchacho más dulce era Jamie (The Sweetest Lad was Jamie), de Veinticinco canciones escocesas, op.108, Nº17

Marjanne Kweksilber, soprano

Vera Beths, violín;

Anner Bijlsma, chelo;

Stanley Hoogland, fortepiano

Darius Milhaud

Concierto para chelo y orquesta Nº1, op.136

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano

Claude Debussy

Estampas para piano, L.100

Martin Jones, piano

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25

Murray Perahia, piano

Miembros del Cuarteto Amadeus

Antonio Caldara

Adriano in Siria. "Tutti nemici e rei"

Philippe Jaroussky, contratenor

Concerto Köln

Ferdinando Carulli

Nocturno para flauta y guitarra en La mayor, op.190

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Alexander Lagoya, guitarra

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en si menor, op.2, Nº8

Cuarteto Purcell

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite para orquesta Nº4 en Sol mayor, op.61, "Mozartiana"

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457

Miguel Ángel Estrella, piano

Malcolm Arnold

Cuarteto con oboe, op.61

The Nash Ensemble

César Franck

Preludio, aria y final

Dominique Cornil, piano

Francesco Maria Veracini

Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.1, Nº12

Luigi Mangiocavallo, violín;

Claudio Ronco, chelo;

Marco Mencoboni, clave

Robert Schumann

Papillons, op.2

Andrei Gavrilov, piano

07.00

Momentos musicales

Bedrich Smetana

Hakon Jarl, poema sinfónico, op.16

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelík

Johann Sebastian Bach

"Señor Dios, todos te alabamos", Cantata catálogo Bach 130

Caroline Stam, soprano

Michael Chance, contratenor

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Ernö Dohnányi

Tres piezas para piano, op.23

Martin Roscoe, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para oboe y cuerdas Nº3 en Re mayor, op.45

Sarah Francis, oboe

Cuarteto Allegri

08.00



Joaquín Rodrigo

Concierto de Aranjuez, para guitarra y orquesta

John Williams, guitarra

Philharmonia Orchestra / Louis Frémaux

Charles-Marie Widor (compositor y organista francés, 1844-1937)

Cuatro piezas en trío

Trío Göbel de Berlín

Gaspard Fritz

Sinfonía en sol menor, op.6, Nº6

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

09.00



Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, "El trino del Diablo"

Trío Locatelli

Wolfgang Amadeus Mozart

“Ah, se il crudel periglio" y “Fra i pensier piu funesti di morte”, arías de la ópera Lucio Silla, K.135

Patricia Petibon, soprano

Concerto Köln / Daniel Harding

Samuel Barber

Primer ensayo para orquesta, op.12

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

Robert Schumann

Escena de cuentos de hadas, op.113

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

10.00



Carl Maria von Weber

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.32

Peter Rösel, piano

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Charles Gounod

Cuarteto en La mayor

Cuarteto de la Tonhalle de Zürich

George Frideric Handel

Concerto grosso en sol menor, op.6, Nº6

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

11.00

Arthur Honegger

Concierto para chelo y orquesta

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano

Carl Stamitz

Cuarteto para fagot y cuerdas en Fa mayor

László Hara, fagot

Cuarteto Tátrai

Franz Liszt

Fantasía para piano sobre temas de ‘El cazador furtivo’, de Carl María von Weber

Andreas Pistorius, piano

Jean Sibelius

Una selección de canciones para voz y orquesta

Jorma Hynninen, barítono

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Jorma Panula

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: El Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla

13.00

Momentos Musicales

Richard Strauss

Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, op.28

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Alessandro Scarlatti

Concerto grosso Nº2 en do menor

Europa Galante / Fabio Biondi

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.10

Claudio Arrau, piano

14.00

Claude Debussy

Cuarteto Nº1 en sol menor, L.85

Cuarteto Bartók

Joseph Haydn

Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor, Hob.VIIf:D1

Barthold Kuijken, flauta

Tafelmusik / Jeanne Lamon

Franz Liszt

Las campanas de Ginebra

Alfred Brendel, piano

15.00

Ludwig van Beethoven

Trío de cuerdas en Sol mayor, op.9, Nº1

Anne-Sophie Mutter, violín

Mstislav Rostropovich, chelo

Bruno Giurana, viola

Giuseppe Verdi

Obertura de la ópera “Nabucco”

Orquesta Sinfónica de Sofía / Vassil Stefanov

Edvard Grieg

Peer Gynt, suite para orquesta Nº2, op.55

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Richard Kraus

16.00

La consigna

17.00

En modo popular

Johann Sebastian Bach

“Polonesa”, de la Suite francesa para teclado N°6 e Mi mayor, BWV 817

Christoph Rousset, clave

Johann Sebastian Bach

“Polonesa y Double”, de la Suite N°2 para orquesta en si menor, BWV 1067

Café Zimmermann

Johann Heinrich Schmelzer

Gaitas polacas. Trío sonata en Sol mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Johann Adolf Hasse

”¡Oh, qué lágrimas dichosas!”, aria de Egle, de la ópera Zenobia

Dorota Lachowicz, mezzosoprano

Musicae Anriquae Collegium Varsoviense / Wladyslaw Klosiewicz

Johann Adolf Hasse

Segunda sección de la obertura de la ópera Dido abandonada

Orquesta de la Corte de Munich / Michael Hofstetter

Johann Sebastian Bach

“Quoniam tu solus sanctus” (“Porque sólo Tú eres santo”), de la Misa en si menor, (catálogo de la obra de Bach) BWV 232

Hanno Müller-Brachmann, bajo

Collegium Vocale de Gante / Philippe Herreweghe •

Johann Valentin Meder

El mendigo polaco

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Johann Sigismond Scholze

”Aire polaco” y ”Polonsa”, de La musa cantante del río Pleisse

David Bolton, clave

Georg Philipp Telemann

Sonata polonese a tres

Aira Maria Lehtipuu: violín

Krishna Nagaraja, viola

Louna Hosia, chelo

Marianna Henriksson, clave

18.00

El Clásico del domingo

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Robert Schumann

Liederkreis, op.39

Ian Bostridge, tenor

Julius Drake, piano

19.00

Música de Salón

Michael Haydn

Dúo en Do mayor para violín y viola, P.127

Rachel Podger, violín

Jane Rogers, viola

Manuel García

Qué tentación de risa; Parad, avecillas; Caramba y Tirana, canciones

Ernesto Palacio, tenor

Juan Jose Chuquisengo, piano

Juan Carlos Rivera, guitarra

Nathanael Schnittelbach

Chacona en La mayor

Ensamble Eco del Danubio

Armas Järnefelt

Canción de cuna

Seppo Laamanen, chelo

Jouni Somero, piano

Maurice Ravel

Tres poemas de Mallarmé, para soprano, dos flautas, dos clarinetes, cuarteto de cuerdas y piano

Elly Amelinf, soprano

Paul Verhey y Rien de Reede, flautas

George Pieterson y Willem van der Vuurst, clarinetes

Cuarteto Sweelinck

Rudolf Jansen, piano

20.00

Momentos Musicales