Programación Domingo 12 de Julio

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Anton Arensky
Cuatro piezas para chelo y piano, op.56
Dmitri Khrichev, chelo
Olga Solovieva, piano
Johann Melchior Molter
Concierto para clarinete y orquesta Nº4 en La mayor
László Horváth, clarinete
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Joseph Haydn
Andante con variaciones en fa menor, Hob.XVII:6
Alfred Brendel, piano
Ludwig van Beethoven
La encantadora muchacha de Inverness (The Lovely Lass of Inverness), O Mary, estaré en tu ventana (O Mary, at Thy Window Be, El muchacho más dulce era Jamie (The Sweetest Lad was Jamie), de Veinticinco canciones escocesas, op.108, Nº17
Marjanne Kweksilber, soprano
Vera Beths, violín;
Anner Bijlsma, chelo;
Stanley Hoogland, fortepiano
Darius Milhaud
Concierto para chelo y orquesta Nº1, op.136
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano
Claude Debussy
Estampas para piano, L.100
Martin Jones, piano
Johannes Brahms
Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25
Murray Perahia, piano
Miembros del Cuarteto Amadeus
Antonio Caldara
Adriano in Siria. "Tutti nemici e rei"
Philippe Jaroussky, contratenor
Concerto Köln
Ferdinando Carulli
Nocturno para flauta y guitarra en La mayor, op.190
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Alexander Lagoya, guitarra
Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en si menor, op.2, Nº8
Cuarteto Purcell
Piotr Ilich Chaikovsky
Suite para orquesta Nº4 en Sol mayor, op.61, "Mozartiana"
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457
Miguel Ángel Estrella, piano
Malcolm Arnold
Cuarteto con oboe, op.61
The Nash Ensemble
César Franck
Preludio, aria y final
Dominique Cornil, piano
Francesco Maria Veracini
Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.1, Nº12
Luigi Mangiocavallo, violín;
Claudio Ronco, chelo;
Marco Mencoboni, clave
Robert Schumann
Papillons, op.2
Andrei Gavrilov, piano
07.00
Momentos musicales
Bedrich Smetana
Hakon Jarl, poema sinfónico, op.16
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelík
Johann Sebastian Bach
"Señor Dios, todos te alabamos", Cantata catálogo Bach 130
Caroline Stam, soprano
Michael Chance, contratenor
Paul Agnew, tenor
Klaus Mertens, bajo
Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman
Ernö Dohnányi
Tres piezas para piano, op.23
Martin Roscoe, piano
Luigi Boccherini
Quinteto para oboe y cuerdas Nº3 en Re mayor, op.45
Sarah Francis, oboe
Cuarteto Allegri
08.00
Joaquín Rodrigo
Concierto de Aranjuez, para guitarra y orquesta
John Williams, guitarra
Philharmonia Orchestra / Louis Frémaux
Charles-Marie Widor (compositor y organista francés, 1844-1937)
Cuatro piezas en trío
Trío Göbel de Berlín
Gaspard Fritz
Sinfonía en sol menor, op.6, Nº6
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider
09.00
Giuseppe Tartini
Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, "El trino del Diablo"
Trío Locatelli
Wolfgang Amadeus Mozart
“Ah, se il crudel periglio" y “Fra i pensier piu funesti di morte”, arías de la ópera Lucio Silla, K.135
Patricia Petibon, soprano
Concerto Köln / Daniel Harding
Samuel Barber
Primer ensayo para orquesta, op.12
Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi
Robert Schumann
Escena de cuentos de hadas, op.113
Lars Anders Tomter, viola
Leif Ove Andsnes, piano
10.00
Carl Maria von Weber
Concierto para piano y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.32
Peter Rösel, piano
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt
Charles Gounod
Cuarteto en La mayor
Cuarteto de la Tonhalle de Zürich
George Frideric Handel
Concerto grosso en sol menor, op.6, Nº6
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
11.00
Arthur Honegger
Concierto para chelo y orquesta
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano
Carl Stamitz
Cuarteto para fagot y cuerdas en Fa mayor
László Hara, fagot
Cuarteto Tátrai
Franz Liszt
Fantasía para piano sobre temas de ‘El cazador furtivo’, de Carl María von Weber
Andreas Pistorius, piano
Jean Sibelius
Una selección de canciones para voz y orquesta
Jorma Hynninen, barítono
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Jorma Panula
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: El Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla
13.00
Momentos Musicales
Richard Strauss
Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, op.28
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Alessandro Scarlatti
Concerto grosso Nº2 en do menor
Europa Galante / Fabio Biondi
Frédéric Chopin
Doce estudios para piano, op.10
Claudio Arrau, piano
14.00
Claude Debussy
Cuarteto Nº1 en sol menor, L.85
Cuarteto Bartók
Joseph Haydn
Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor, Hob.VIIf:D1
Barthold Kuijken, flauta
Tafelmusik / Jeanne Lamon
Franz Liszt
Las campanas de Ginebra
Alfred Brendel, piano
15.00
Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas en Sol mayor, op.9, Nº1
Anne-Sophie Mutter, violín
Mstislav Rostropovich, chelo
Bruno Giurana, viola
Giuseppe Verdi
Obertura de la ópera “Nabucco”
Orquesta Sinfónica de Sofía / Vassil Stefanov
Edvard Grieg
Peer Gynt, suite para orquesta Nº2, op.55
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Richard Kraus
16.00
La consigna
17.00
En modo popular
Johann Sebastian Bach
“Polonesa”, de la Suite francesa para teclado N°6 e Mi mayor, BWV 817
Christoph Rousset, clave
Johann Sebastian Bach
“Polonesa y Double”, de la Suite N°2 para orquesta en si menor, BWV 1067
Café Zimmermann
Johann Heinrich Schmelzer
Gaitas polacas. Trío sonata en Sol mayor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Johann Adolf Hasse
”¡Oh, qué lágrimas dichosas!”, aria de Egle, de la ópera Zenobia
Dorota Lachowicz, mezzosoprano
Musicae Anriquae Collegium Varsoviense / Wladyslaw Klosiewicz
Johann Adolf Hasse
Segunda sección de la obertura de la ópera Dido abandonada
Orquesta de la Corte de Munich / Michael Hofstetter
Johann Sebastian Bach
“Quoniam tu solus sanctus” (“Porque sólo Tú eres santo”), de la Misa en si menor, (catálogo de la obra de Bach) BWV 232
Hanno Müller-Brachmann, bajo
Collegium Vocale de Gante / Philippe Herreweghe •
Johann Valentin Meder
El mendigo polaco
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Johann Sigismond Scholze
”Aire polaco” y ”Polonsa”, de La musa cantante del río Pleisse
David Bolton, clave
Georg Philipp Telemann
Sonata polonese a tres
Aira Maria Lehtipuu: violín
Krishna Nagaraja, viola
Louna Hosia, chelo
Marianna Henriksson, clave
18.00
El Clásico del domingo
Robert Schumann
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Robert Schumann
Liederkreis, op.39
Ian Bostridge, tenor
Julius Drake, piano
19.00
Música de Salón
Michael Haydn
Dúo en Do mayor para violín y viola, P.127
Rachel Podger, violín
Jane Rogers, viola
Manuel García
Qué tentación de risa; Parad, avecillas; Caramba y Tirana, canciones
Ernesto Palacio, tenor
Juan Jose Chuquisengo, piano
Juan Carlos Rivera, guitarra
Nathanael Schnittelbach
Chacona en La mayor
Ensamble Eco del Danubio
Armas Järnefelt
Canción de cuna
Seppo Laamanen, chelo
Jouni Somero, piano
Maurice Ravel
Tres poemas de Mallarmé, para soprano, dos flautas, dos clarinetes, cuarteto de cuerdas y piano
Elly Amelinf, soprano
Paul Verhey y Rien de Reede, flautas
George Pieterson y Willem van der Vuurst, clarinetes
Cuarteto Sweelinck
Rudolf Jansen, piano
20.00
Momentos Musicales