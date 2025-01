Programación Domingo 12 de Enero

Domingo 12-01-2025

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en fa menor, K.481

Sonata para clave en fa menor, K.239

Alexandre Tharaud, piano

Edward Elgar

Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Robert Schumann

Poemas de la reina María Estuardo, op.135

Linda Finnie, mezzosoprano

Anthony Legge, piano

Gerald Finzi

Cinco bagatelas para clarinete y piano

Gervase de Peyer, clarinete

Gwenneth Pryor, piano

Georg Philipp Telemann

Música para la mesa, 1ª parte. 1. Obertura (suite orquestal) en mi menor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº13 en Sol mayor, op.106

Cuarteto Alban Berg

Johann Baptist Cramer

Sonata para piano en Fa mayor, op.27, Nº1

Ian Hobson, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº11, op.384, "Romántica"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Barbara Strozzi

Udite amanti

Magdalena Kozena, mezzosoprano

Private Musicke / Pierre Pitzi

Domenico Cimarosa

Serenata para flauta y guitarra (arr. Del Concierto para oboe arreglado por Arthur Benjamin)

James Galway, flauta; K

azuhito Yamashita, guitarra

Johannes Brahms

Tres intermezzos para piano, op.117

Radu Lupu, piano

Victor Herbert

Cinco Piezas para chelo y orquesta

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Piotr Ilich Chaikovsky

El voyevoda, balada sinfónica op.78

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12

Evgeny Kissin, piano

07.00

Momentos musicales

Pietro Mascagni

Danza exótica, para orquesta

Orquesta “Filarmónica 900” del Teatro Regio de Torino / Gianandrea Noseda

Johann Baptist Vanhal

Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Innsbruck / Othmar Costa

Béla Bartók

Estudio para la mano izquierda

Michel Beroff, piano

Charles Avison (compositor ingles, que vivió entre 1709 y 1770)

Concerto grosso Nº11 en Sol mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

08.00

Antonin Dvorak

Cuarteto para cuerdas Nº9 en re menor, op.34

Cuarteto Chilingirian

William Alwyn

Náyades, sonata fantasía para flauta y arpa

Judith Hall, flauta

Elinor Bennett, arpa

Vincent D'Indy

“Istar”, variaciones sinfónicas, op.42

Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Emmanuel Krivine

09.00

François Couperin

Ordre Nº4, “La piamontesa”, para dos violines y bajo continuo

Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

Carl Czerny

Variaciones sobre un tema de Haydn para quinteto con piano, op.73

Maureen Jones, piano

Ensamble de Cámara de Zurich

Gerald Finzi

Romance para orquesta de cuerdas

English String Orchestra / William Boughton

10.00

André Caplet

Quinteto para flauta, oboe, clarinete, fagot y piano

Ensamble Initium

Franz Xaver Richter

Sinfonía en Si bemol mayor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Eduard Tubin

Variaciones sobre una tonada folklórica estoniana

Vardo Rumessen, piano

11.00

Conrad DeJong (compositor y trompetista estadounidense, nacido en 1934)

Variaciones sobre la folía de España

Quinteto de Vientos Dorian

Johan Halvorsen

Concierto para violín y orquesta en sol menor, op.28

Henning Kraggerud, violín

Orquesta Sinfónica de Malmö / Bjarte Engeset

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº2 en Fa mayor, BWV 1047

Orquesta de Cámara de Berlín / Peter Wohlert

Jacques Offenbach

"Oh, bella noche de amor", barcarola de Los cuentos de Hoffmann

Hei-Kyung Hong, soprano

Jennifer Larmore, mezzosoprano

Orquesta de la Radio de Munich / Jesús López Cobos

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: la Gran Fuga de Beethoven

13.00

Momentos del 2024

19.00

Música de Verano

Erich Wolfgang Korngold

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Vilde Frang, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / James Gaffigan

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº60 en Do mayor

Emanuel Ax, piano

Giuseppe Tartini

Pastoral para violín y bajo continuo en La mayor

Trío Locatelli

20.00

Franz Schubert

Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa"

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Nikolaus Harnoncourt

Mateo Flecha (1481–1553)

El fuego (ensalada)

Ensamble La Colombina

Darius Milhaud

Sonata para flauta, oboe, clarinete y piano

Aurèle Nicolet, flauta

Heinz Holliger, oboe

Eduard Brunner, clarinete

Oleg Maisenberg, piano

21.00

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Heinrich Franz Von Biber

Partita Nº1, de la colección Mensa Sonora

La Follia Salzburg

22.00

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.10

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Václav Neumann

Claude Debussy

Primer libro de Imágenes para piano

Philippe Entremont

23.00

Nicolai Rimsky-Korsakov

Scheherazade, suite sinfónica op.35

Orquesta Sinfónica de Chicago / Seiji Ozawa

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en re menor

Jaap Schroeder, violín

Philippe Foulon, viola da gamba

Ketil Haugsand, clave