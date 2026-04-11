Programación Domingo 12 de Abril

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano Nº1 en mi menor, op.38

Jacquelin Du Pré, chelo;

Daniel Barenboim, piano

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Fa mayor, Hob.VIIh:5

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Alexander Scriabin

Estudio para piano en do sostenido menor, op.42, Nº5

Evgeny Kissin, piano

Francesco Geminiani

Concerto grosso en mi menor, op.3, Nº3, H.75

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

César Franck

Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1, M.1

Mariana Sirbu, violín;

Mihai Dancila, chelo;

Mihail Sarbu, piano

Claude Debussy

Dos arabesques para piano, L.66

Philippe Entremont, piano

Francesco Durante

Concierto para cuerdas y bajo contínuo en La mayor, "La Piazza"

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Alphons Diepenbrock

Obertura Los aves, basada en la comedia de Aristófanes

Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk

Richard Strauss

Muerte y transfiguración, op.25

Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

Bernhard Joachim Hagen

Minue con variaciones de Locatelli

Karl Ernst Schöder, laúd

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Eric Hoeprich, clarinete

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Franz Schubert

La bella molinera, D.795 (selección)

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº6 en mi bemol menor, op.111

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº9 en La mayor, op.47, "Kreutzer"

Anne-Sophie Mutter, violín;

Lambert Orkis, piano

Bohuslav Martinu

La revista de cocina para clarinete, fagot, trompeta, violín, chelo y piano

The Darlington Ensemble

Johann Sebastian Bach

Invención para clave a tres voces en Do mayor, BWV 787

Invención para clave a tres voces en do menor, BWV 788

Invención para clave a tres voces en Fa mayor, BWV 794

Invención para clave a tres voces en fa menor, BWV 795

Invención para clave a tres voces en La mayor, BWV 798

Glenn Gould, piano

Camille Saint-Saëns

Sonata para chelo y piano Nº1 en do menor, op.32

Dúo Drinkall-Baker

07.00

Momentos musicales

Jacques Offenbach

Obertura de La bella Helena

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en si menor, op.9, Nº12, de la colección “La Cetra”

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Józef Elsner

Gran sonata para piano en Mi bemol mayor, con violín y chelo opcionales, op.2

Trio Varsovia

Antonin Dvorak

Otelo, obertura de concierto op.93

Orquesta Filarmónica Real / John Farrer

08.00



Joseph Haydn

Concierto para cello y orquesta N°1 en Do mayor

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans

Johann Sebastián Bach

Aria y diez variaciones en el estilo italiano, Catálogo Bach 989

Rosalyn Tureck, piano

Gabriel Fauré

Masques y bergamasques, op.112

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Bolton

09.00

Jean-Philippe Rameau

Final del primer acto de Castor y Pollux, tragedia lírica en cinco actos

Peter Jeffes, tenor

Jennifer Smith, soprano

Orquesta y Coro Barrocos del Festival Bach de Inglaterra / Charles Farncombe

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini, op.35

Jean-Yves Thibaudet, piano

Edvard Grieg

Suite N°1 de Peer Gynt

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

10.00

Sergei Prokofiev

Sonata para violín y piano N°2 en Re mayor, op. 94 bis

Vadim Gluzman, violín

Angela Yoffe, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº40 en sol menor

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

11.00

Anton Arensky

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.54

ilya Gringolts, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / ilan Volkov

Gioacchino Rossini

“Cara sposa, amante cara”, de la ópera Rinaldo

Franco Fagioli, contratenor

Ensamble Il Pomo d’Oro

Isaac Albéniz

Suite española

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: La Reina de Saba de Charles Gounod

13.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219

Isabelle Faust, violin

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

André Caplet

Dos divertimentos para arpa (A la francesa y A la española)

Laurence Cabel, arpa

Edvard Grieg

Suite de los tiempos de Holberg, op.40

Orquesta de Cámara Orpheus

14.00

Antonio Vivaldi

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en sol menor, op.9, Nº3, RV334

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Robert Schumann

Escenas del bosque para piano, op.82

Claudio Arrau, piano

Maurice Ravel

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor

Cuarteto Bartók

15.00

Jan Dismas Zelenka

Obertura a 7 instrumentos concertantes en Fa mayor, ZWV 188

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Ludwig van Beethoven

Trío en do menor, op.1, Nº3

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Franz Liszt

¡Angelus! Plegaria de los ángeles guardianes, (Catálogo Searle) S.378, Nº2

Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai

16.00

La consigna

17.00

En modo popular

Heinrich Franz von Biber

Sonata representativa, para violín y continuo

Ensamble Romanesca

Tradicional español

La tarara

Adriana Savall

Isaac Albéniz

“El Corpus Cristi en Sevilla”, de la Suite Iberia, para piano

Alicia De Larrocha, piano

Luigi Denza / Peppino Turco

Funinculí funinculá

Pene Pati e Il Pomo D’Oro

Richard Strauss

“Vida popular napolitana”, del poema sinfónico De Italia, op.16

Orquesta Filarmónica de Berlín / Riccardo Muti

Constantino Gaito

"Final: Allegro molto (Malambo)”, del Quinteto para piano y cuerdas en do menor, Op. 24 (c.1917)

Agustina Herrera, piano

Cuarteto Zarastro

Vinko Globokar

Études pour folklora (N°4) (1968)

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Ljubljana / Milan Horvat

18.00

El Clásico del domingo

Maurice Ravel

Bolero

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Maurice Ravel

Pavana para una infanta difunta

Menahem Pressler, piano

Maurice Ravel

Le Tombeau de Couperin (versión orquestal)

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Maurice Ravel

Cinco canciones populares griegas

Bernarda Fink, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Kant Nagano

19.00

Música de Salón

Guillaume Dufay

Puse mi corazón en una canción, Tengo el derecho de quejarme y llorar y Puesto que eres un luchador, chansons a tres partes

Ensamble Unicorn / Michael Posch

Andreas Hammerschmidt

Suite en sol menor / Sol mayor a cinco partes, para ensamble de violas da gamba

Hespèrion XX / Jordi Savall

Anónimo

William

Stephen Storace

El sitio de Belgrado: De fe prometida tan fielmente mantenida

Giovanni Paisiello

Muchachs encantadoras

Anónimo

Es en vano y El irlandés

Julianne Baird y Laura Heimes, sopranos

Anthony Boutté, tenor

Karen Flint, fortepiano

Martin Davids, violín barrico

Collin St.Martin, flauta barroca

Sebastian Pottmeier.

Rapsodia sobre la ópera Carmen, de Georges Bizet, para cuarteto de saxos y piano

Cuarteto de Saxos Alliage

Jang Eun Bae, piano

20.00

Momentos Musicales