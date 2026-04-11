Programación Domingo 12 de Abril

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano Nº1 en mi menor, op.38
Jacquelin Du Pré, chelo;
Daniel Barenboim, piano
Joseph Haydn
Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Fa mayor, Hob.VIIh:5
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Pierre Pierlot, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Alexander Scriabin
Estudio para piano en do sostenido menor, op.42, Nº5
Evgeny Kissin, piano
Francesco Geminiani
Concerto grosso en mi menor, op.3, Nº3, H.75
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
César Franck
Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1, M.1
Mariana Sirbu, violín;
Mihai Dancila, chelo;
Mihail Sarbu, piano
Claude Debussy
Dos arabesques para piano, L.66
Philippe Entremont, piano
Francesco Durante
Concierto para cuerdas y bajo contínuo en La mayor, "La Piazza"
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Alphons Diepenbrock
Obertura Los aves, basada en la comedia de Aristófanes
Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk
Richard Strauss
Muerte y transfiguración, op.25
Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel
Bernhard Joachim Hagen
Minue con variaciones de Locatelli
Karl Ernst Schöder, laúd
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Eric Hoeprich, clarinete
Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen
Franz Schubert
La bella molinera, D.795 (selección)
Olaf Bar, barítono;
Geoffrey Parsons, piano
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº6 en mi bemol menor, op.111
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº9 en La mayor, op.47, "Kreutzer"
Anne-Sophie Mutter, violín;
Lambert Orkis, piano
Bohuslav Martinu
La revista de cocina para clarinete, fagot, trompeta, violín, chelo y piano
The Darlington Ensemble
Johann Sebastian Bach
Invención para clave a tres voces en Do mayor, BWV 787
Invención para clave a tres voces en do menor, BWV 788
Invención para clave a tres voces en Fa mayor, BWV 794
Invención para clave a tres voces en fa menor, BWV 795
Invención para clave a tres voces en La mayor, BWV 798
Glenn Gould, piano
Camille Saint-Saëns
Sonata para chelo y piano Nº1 en do menor, op.32
Dúo Drinkall-Baker
07.00
Momentos musicales
Jacques Offenbach
Obertura de La bella Helena
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en si menor, op.9, Nº12, de la colección “La Cetra”
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Józef Elsner
Gran sonata para piano en Mi bemol mayor, con violín y chelo opcionales, op.2
Trio Varsovia
Antonin Dvorak
Otelo, obertura de concierto op.93
Orquesta Filarmónica Real / John Farrer
08.00
Joseph Haydn
Concierto para cello y orquesta N°1 en Do mayor
Jean-Guihen Queyras, chelo
Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans
Johann Sebastián Bach
Aria y diez variaciones en el estilo italiano, Catálogo Bach 989
Rosalyn Tureck, piano
Gabriel Fauré
Masques y bergamasques, op.112
Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Bolton
09.00
Jean-Philippe Rameau
Final del primer acto de Castor y Pollux, tragedia lírica en cinco actos
Peter Jeffes, tenor
Jennifer Smith, soprano
Orquesta y Coro Barrocos del Festival Bach de Inglaterra / Charles Farncombe
Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Paganini, op.35
Jean-Yves Thibaudet, piano
Edvard Grieg
Suite N°1 de Peer Gynt
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
10.00
Sergei Prokofiev
Sonata para violín y piano N°2 en Re mayor, op. 94 bis
Vadim Gluzman, violín
Angela Yoffe, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº40 en sol menor
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
11.00
Anton Arensky
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.54
ilya Gringolts, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / ilan Volkov
Gioacchino Rossini
“Cara sposa, amante cara”, de la ópera Rinaldo
Franco Fagioli, contratenor
Ensamble Il Pomo d’Oro
Isaac Albéniz
Suite española
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: La Reina de Saba de Charles Gounod
13.00
Momentos Musicales
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219
Isabelle Faust, violin
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
André Caplet
Dos divertimentos para arpa (A la francesa y A la española)
Laurence Cabel, arpa
Edvard Grieg
Suite de los tiempos de Holberg, op.40
Orquesta de Cámara Orpheus
14.00
Antonio Vivaldi
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en sol menor, op.9, Nº3, RV334
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Robert Schumann
Escenas del bosque para piano, op.82
Claudio Arrau, piano
Maurice Ravel
Cuarteto para cuerdas en Fa mayor
Cuarteto Bartók
15.00
Jan Dismas Zelenka
Obertura a 7 instrumentos concertantes en Fa mayor, ZWV 188
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
Ludwig van Beethoven
Trío en do menor, op.1, Nº3
Pinchas Zuckerman, violín
Jacqueline Du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano
Franz Liszt
¡Angelus! Plegaria de los ángeles guardianes, (Catálogo Searle) S.378, Nº2
Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai
16.00
La consigna
17.00
En modo popular
Heinrich Franz von Biber
Sonata representativa, para violín y continuo
Ensamble Romanesca
Tradicional español
La tarara
Adriana Savall
Isaac Albéniz
“El Corpus Cristi en Sevilla”, de la Suite Iberia, para piano
Alicia De Larrocha, piano
Luigi Denza / Peppino Turco
Funinculí funinculá
Pene Pati e Il Pomo D’Oro
Richard Strauss
“Vida popular napolitana”, del poema sinfónico De Italia, op.16
Orquesta Filarmónica de Berlín / Riccardo Muti
Constantino Gaito
"Final: Allegro molto (Malambo)”, del Quinteto para piano y cuerdas en do menor, Op. 24 (c.1917)
Agustina Herrera, piano
Cuarteto Zarastro
Vinko Globokar
Études pour folklora (N°4) (1968)
Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Ljubljana / Milan Horvat
18.00
El Clásico del domingo
Maurice Ravel
Bolero
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Maurice Ravel
Pavana para una infanta difunta
Menahem Pressler, piano
Maurice Ravel
Le Tombeau de Couperin (versión orquestal)
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Maurice Ravel
Cinco canciones populares griegas
Bernarda Fink, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Kant Nagano
19.00
Música de Salón
Guillaume Dufay
Puse mi corazón en una canción, Tengo el derecho de quejarme y llorar y Puesto que eres un luchador, chansons a tres partes
Ensamble Unicorn / Michael Posch
Andreas Hammerschmidt
Suite en sol menor / Sol mayor a cinco partes, para ensamble de violas da gamba
Hespèrion XX / Jordi Savall
Anónimo
William
Stephen Storace
El sitio de Belgrado: De fe prometida tan fielmente mantenida
Giovanni Paisiello
Muchachs encantadoras
Anónimo
Es en vano y El irlandés
Julianne Baird y Laura Heimes, sopranos
Anthony Boutté, tenor
Karen Flint, fortepiano
Martin Davids, violín barrico
Collin St.Martin, flauta barroca
Sebastian Pottmeier.
Rapsodia sobre la ópera Carmen, de Georges Bizet, para cuarteto de saxos y piano
Cuarteto de Saxos Alliage
Jang Eun Bae, piano
20.00
Momentos Musicales