Programación Domingo 11 de Enero

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Robert Schumann
Kreisleriana, op.16
Martha Argerich, piano
Georg Philip Telemann
Trío sonata en Mi bemol mayor, de Essercizi Musicali
Walter van Hauwe, flauta dulce;
Toyohiko Satoh, laúd;
Wouter Möller, chelo;
Glen Wilson, clave
Ralph Vaughan Williams
Concerto grosso para tres grupos de cuerdas
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Alexander Scriabin
Prometeo, el poema del fuego, op.60
Alexei Lubimov, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Toronto / Jukka-Pekka Saraste
Coro Mendelssohn de Toronto
Maurice Ravel
Sonatina para piano (arr. David Walter)
Claude Delangle, saxo alto
Odile Delangle, piano
Johann Gottlieb Graun
Concierto para viola da gamba y orquesta
Jan Freiheit, viola da gamba
Akademie für Alte Musik / Stephan Mai
Antonin Dvorák
Serenata para instrumentos de viento en re menor, op.44
Northern Sinfonia / Myung-Whun Chung
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta en Re mayor, K.285
Peter-Lukas Graf, flauta
Trío Carmina
Johannes Brahms
Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti
Jean Baptiste Lully
El burgués gentilhombre. Suite
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº27 en mi menor, op.90
Alfred Brendel, piano
Max Bruch
Fantasía escocesa para violín y orquesta, op.46
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
Federico Moreno Torroba
Aires de la mancha
David Russell, guitarra
Carlo Cecere
Concierto para flauta y orquesta en La mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Dmitri Kabalevsky
Sonatina para piano en Do mayor, op.13, Nº1
Murray MacLachlan, piano
07.00
Momentos musicales
Gioachino Rossini
Obertura de la ópera Semiramide
Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev
Robert Schumann
Piezas de fantasía, op.88
Trío Borodin
Nicholas Charles Bochsa (compositor y arpista francés, 1789 – 1856)
Concierto para arpa y orquesta Nº1 en re menor, op.15
Lily Laskine, arpa
Orquesta de la Asociación de Conciertos Lamoureux / Jean-Baptiste Mari
08.00
Francesco Durante
Concierto a cuatro en sol menor
Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini
Filippo Gragnani (compositor y guitarrista italiano, 1768 – 1820)
Trío para guitarras en Re mayor, op.12
Trío Concentus
Johannes Brahms
Sexteto de cuerdas Nº2 en Sol mayor, op.36
Jascha Heifetz e Israel Baker, violines
William Primrose y Virginia Majewski, violas
Gregor Piatigorsky y Gabor Rejto, chelos
09.00
Hector Berlioz
Las noches de estío, op.7
Véronique Gens, soprano
Orquesta Nacional del País del Loire / John Axelrod
Charles Villiers Stanford
Rapsodia irlandesa Nº3 para chelo y orquesta en re menor, op.137
Raphael Wallfisch, chelo
Orquesta de Ulster / Vernon Handley
Georg Philipp Telemann
Trío para dos violines y continuo en Mi bemol mayor, de la colección Música para la mesa
Reinhard Goebel y Manfredo Kraemer, violines
Phoebe Carrai, chelo
Thierry Maeder, clave
10.00
Carl Maria von Weber
Sonata para piano Nº2 en La bemol mayor, op.39
Paul Lewis, piano
Eric Coates
El bufón en la boda
Orquesta de Concierto de la BBC / Adrian Boult
11.00
Gabriel Pierné
Viaje al país de la ternura
Miembros de la Orquesta de Cámara de Inglaterra junto con la arpista Vanessa McKeand
Pietro Antonio Locatelli
Concierto para violín y orquesta en do menor, op. 3, Nº2
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
Jean Sibelius
Siete canciones para voz y piano, op.13
Jorma Hynninen, barítono
Ralf Gothhóni, piano
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: Julio César en Egipto de Handel
13.00
Música de Verano
Dmitri Shostakovich
Suite de ballet Nº3 (arreglos de Levon Atovmian)
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Ferruccio Busoni
Pequeña suite para chelo y piano
Carlo Teodoro, chelo
Aldo Orvieto, piano
Georg Philipp Telemann
Concierto para viola y orquesta en Sol mayor
Simon Standage, viola
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Juan José Castro
-Preludio para piano Nº1, "Preludio"
-Preludio para piano Nº2, "Duendecillos"
-Preludio para piano Nº4, "Para la chingola"
Dora de Marinis, piano
14.00
Joseph Haydn
Cuarteto Nº24 en La mayor, op.20, Nº6, Hob.III:36
Cuarteto Tátrai
Ferdinand David (Alemania, 1810-1873)
Concertino para fagot y orquesta en Si bemol mayor, op.12
Klaus Thunemann, fagot
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Antonio Caldara (Italia, 1670 – 1736)
Concierto para chelo y orquesta en re menor
Klaus-Dieter Brandt, chelo
Alte Musik Köln
Eduardo Alonso-Crespo (Argentina, 1956)
Danzas épicas
Carnegie Mellon Wind Ensemble / Eduardo Alonso-Crespo
Frédéric Chopin
Cuatro estudios para piano de su op.10: - Nº6 en mi bemol menor
- Nº7 en Do mayor
- Nº8 en Fa mayor
- Nº9 en fa menor
Maurizio Pollini, piano
15.00
Joseph Haydn
Sinfonía Nº47 en Sol mayor, Hob.I:47
L´estro armonico / Derek Solomons
Paul Dukas
- Preludio elegíaco
- El lamento lejano del fauno
Margaret Fingerhut, piano
Georg Philipp Telemann
Concierto para dos chalumeaux y orquesta en re menor
Colin Lawson y Michael Harris, chalumeaux
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Hector Berlioz
"Cacería real y tormenta", de la ópera “Los Troyanos”
Coro de la Sinfónica de Baltimore
Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman
16.00
Matheo Romero
Romerico florido, folía a dos
Clematis
Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón
Juan Hidalgo
¿Qué quiere Amor?
Francisco Fernández-Rueda, tenor
Ars Atlantica / Manuel Vilas
José Marín
De la Sierra Morena
Mercedes Hernández, soprano
Ars Atlantica / Manuel Vilas
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº21 en mi menor, K.304
Itzhak Perlman, violín
Daniel Barenboim, piano
Claude Debussy
El mar. Tres bocetos sinfónicos
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Giacomo Puccini
“Dúo de amor”, del primer acto de la ópera Madama Butterfly
Renata Scotto, soprano
Carlo Bergonzi, tenor
Orquesta de la Ópera de Roma / John Barbirolli
17.00
Dmitri Shostakovich
Trío Nº1 en do menor, op.8
Julian Rachlin, violín
Mischa Maisky, chelo
Itamar Golan, piano
Miguel de Fuenllana
Fantasía de autor, y transcripción de la canción De los álamos vengo, de Juan Vásquez
Dolores Costoyas, vihuela
François Devienne
Cuarteto para fagot y cuerdas en Do mayor, op.73, Nº1
Klaus Thunemann, fagot
Thomas Zehetmair, violín
Tabea Zimmermann, viola
Christoph Henkel, chelo
Heitor Villa-Lobos
Suite floral
Sonia Rubinsky, piano
Jaromir Weinberger
“Polca y fuga”, de la ópera Schwanda el gaitero
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner
18.00
Anton Webern
Seis bagatelas para cuaarteto de cuerdas, op.9
Cuarteto Italiano
François-Adrien Boïeldieu
Concierto para arpa y orquesta en Do mayor (edición de Carlo Stueber)
Catherine Michel, arpa
Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida
Franz Liszt
Estudios de ejecución trascendental N°3, “Fuegos fatuos”, N°11, “Armonías de la noche” y N°10
Evgeny Kissin, piano
Aaron Copland
Danzón cubano
New World Symphony / Michael Tilson Thomas
19.00
Momentos Musicales
Felix Mendelssohn
Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20
Academy Chamber Ensemble
Maurice Ravel
Le tombeau de Couperin (arreglo para oboe y orquesta de Joachim Schmeisser)
Albrecht Mayer, oboe
Orquesta Sinfónica de Londres / Jakub Hrůša
20.00
Johann Sebastian Bach
Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046
Orquesta de Cámara de Berlín / Peter Wohlert
Johannes Brahms
Variaciones para piano sobre un tema de Paganini, op.35
Evgeny Kissin, piano
Alberto Nepomuceno (compositor brasileño, 1860-1924)
Selección de canciones
André Vidal, tenor
Gisele Pires Mota, piano
21.00
Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Sol Gabetta, chelo
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Daniele Gatti
Nicolò Paganini
Cuarteto con guitarra en Do mayor, op.4, Nº2
Rainer Kussmaul, violín
Ulrich Koch, viola
Sonja Prunnbauer, guitarra
Marçal Cervera, chelo
Dietrich Buxtehude
Sonata en Si bemol mayor, BuxWv 273
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
22.00
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Gaetano Donizetti
"Voglio dire” de la ópera L'elisir d'amore
Rolando Villazón, tenor
Ildar Abdrazakov, bajo
Orquesta Metropolitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin
23.00
Cecile Chaminade
Trío Nº2 en la menor, op.34
Trío Tzigane
Ferdinand David (compositor alemán, 1810-1873)
Concertino para violín y orquesta Nº5 en re menor, op35
Hagai Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
Johann Pachelbel
Canon y giga para tres violines y continuo en Re mayor
English Chamber Orchestra / Raymond Leppard
Erik Satie
Gymnopédie Nº1
Alexandre Tharaud, piano