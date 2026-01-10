Programación Domingo 11 de Enero

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Martha Argerich, piano

Georg Philip Telemann

Trío sonata en Mi bemol mayor, de Essercizi Musicali

Walter van Hauwe, flauta dulce;

Toyohiko Satoh, laúd;

Wouter Möller, chelo;

Glen Wilson, clave

Ralph Vaughan Williams

Concerto grosso para tres grupos de cuerdas

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Alexander Scriabin

Prometeo, el poema del fuego, op.60

Alexei Lubimov, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Toronto / Jukka-Pekka Saraste

Coro Mendelssohn de Toronto

Maurice Ravel

Sonatina para piano (arr. David Walter)

Claude Delangle, saxo alto

Odile Delangle, piano

Johann Gottlieb Graun

Concierto para viola da gamba y orquesta

Jan Freiheit, viola da gamba

Akademie für Alte Musik / Stephan Mai

Antonin Dvorák

Serenata para instrumentos de viento en re menor, op.44

Northern Sinfonia / Myung-Whun Chung

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Re mayor, K.285

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Jean Baptiste Lully

El burgués gentilhombre. Suite

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº27 en mi menor, op.90

Alfred Brendel, piano

Max Bruch

Fantasía escocesa para violín y orquesta, op.46

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Federico Moreno Torroba

Aires de la mancha

David Russell, guitarra

Carlo Cecere

Concierto para flauta y orquesta en La mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Dmitri Kabalevsky

Sonatina para piano en Do mayor, op.13, Nº1

Murray MacLachlan, piano

07.00

Momentos musicales

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Semiramide

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev

Robert Schumann

Piezas de fantasía, op.88

Trío Borodin

Nicholas Charles Bochsa (compositor y arpista francés, 1789 – 1856)

Concierto para arpa y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Lily Laskine, arpa

Orquesta de la Asociación de Conciertos Lamoureux / Jean-Baptiste Mari

08.00



Francesco Durante

Concierto a cuatro en sol menor

Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Filippo Gragnani (compositor y guitarrista italiano, 1768 – 1820)

Trío para guitarras en Re mayor, op.12

Trío Concentus

Johannes Brahms

Sexteto de cuerdas Nº2 en Sol mayor, op.36

Jascha Heifetz e Israel Baker, violines

William Primrose y Virginia Majewski, violas

Gregor Piatig o rsky y Gabor Rejto, chelos

09.00



Hector Berlioz

Las noches de estío, op.7

Véronique Gens, soprano

Orquesta Nacional del País del Loire / John Axelrod

Charles Villiers Stanford

Rapsodia irlandesa Nº3 para chelo y orquesta en re menor, op.137

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta de Ulster / Vernon Handley

Georg Philipp Telemann

Trío para dos violines y continuo en Mi bemol mayor, de la colección Música para la mesa

Reinhard Goebel y Manfredo Kraemer, violines

Phoebe Carrai, chelo

Thierry Maeder, clave

10.00



Carl Maria von Weber

Sonata para piano Nº2 en La bemol mayor, op.39

Paul Lewis, piano

Eric Coates

El bufón en la boda

Orquesta de Concierto de la BBC / Adrian Boult

11.00



Gabriel Pierné

Viaje al país de la ternura

Miembros de la Orquesta de Cámara de Inglaterra junto con la arpista Vanessa McKeand

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en do menor, op. 3, Nº2

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andr e a M a rcon

Jean Sibelius

Siete canciones para voz y piano, op.13

Jorma Hynninen, barítono

Ralf Gothhóni, piano

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Julio César en Egipto de Handel

13.00

Música de Verano

Dmitri Shostakovich

Suite de ballet Nº3 (arreglos de Levon Atovmian)

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Ferruccio Busoni

Pequeña suite para chelo y piano

Carlo Teodoro, chelo

Aldo Orvieto, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para viola y orquesta en Sol mayor

Simon Standage, viola

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Juan José Castro

-Preludio para piano Nº1, "Preludio"

-Preludio para piano Nº2, "Duendecillos"

-Preludio para piano Nº4, "Para la chingola"

Dora de Marinis, piano

14.00

Joseph Haydn

Cuarteto Nº24 en La mayor, op.20, Nº6, Hob.III:36

Cuarteto Tátrai

Ferdinand David (Alemania, 1810-1873)

Concertino para fagot y orquesta en Si bemol mayor, op.12

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Antonio Caldara (Italia, 1670 – 1736)

Concierto para chelo y orquesta en re menor

Klaus-Dieter Brandt, chelo

Alte Musik Köln

Eduardo Alonso-Crespo (Argentina, 1956)

Danzas épicas

Carnegie Mellon Wind Ensemble / Eduardo Alonso-Crespo

Frédéric Chopin

Cuatro estudios para piano de su op.10: - Nº6 en mi bemol menor

- Nº7 en Do mayor

- Nº8 en Fa mayor

- Nº9 en fa menor

Maurizio Pollini, piano

15.00

Joseph Haydn

Sinfonía Nº47 en Sol mayor, Hob.I:47

L´estro armonico / Derek Solomons

Paul Dukas

- Preludio elegíaco

- El lamento lejano del fauno

Margaret Fingerhut, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para dos chalumeaux y orquesta en re menor

Colin Lawson y Michael Harris, chalumeaux

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Hector Berlioz

"Cacería real y tormenta", de la ópera “Los Troyanos”

Coro de la Sinfónica de Baltimore

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

16.00

Matheo Romero

Romerico florido, folía a dos

Clematis

Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón

Juan Hidalgo

¿Qué quiere Amor?

Francisco Fernández-Rueda, tenor

Ars Atlantica / Manuel Vilas

José Marín

De la Sierra Morena

Mercedes Hernández, soprano

Ars Atlantica / Manuel Vilas

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº21 en mi menor, K.304

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

Claude Debussy

El mar. Tres bocetos sinfónicos

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Giacomo Puccini

“Dúo de amor”, del primer acto de la ópera Madama Butterfly

Renata Scotto, soprano

Carlo Bergonzi, tenor

Orquesta de la Ópera de Roma / John Barbirolli

17.00

Dmitri Shostakovich

Trío Nº1 en do menor, op.8

Julian Rachlin, violín

Mischa Maisky, chelo

Itamar Golan, piano

Miguel de Fuenllana

Fantasía de autor, y transcripción de la canción De los álamos vengo, de Juan Vásquez

Dolores Costoyas, vihuela

François Devienne

Cuarteto para fagot y cuerdas en Do mayor, op.73, Nº1

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christoph Henkel, chelo

Heitor Villa-Lobos

Suite floral

Sonia Rubinsky, piano

Jaromir Weinberger

“Polca y fuga”, de la ópera Schwanda el gaitero

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

18.00

Anton Webern

Seis bagatelas para cuaarteto de cuerdas, op.9

Cuarteto Italiano

François-Adrien Boïeldieu

Concierto para arpa y orquesta en Do mayor (edición de Carlo Stueber)

Catherine Michel, arpa

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida

Franz Liszt

Estudios de ejecución trascendental N°3, “Fuegos fatuos”, N°11, “Armonías de la noche” y N°10

Evgeny Kissin, piano

Aaron Copland

Danzón cubano

New World Symphony / Michael Tilson Thomas

19.00

Momentos Musicales

Felix Mendelssohn

Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20

Academy Chamber Ensemble

Maurice Ravel

Le tombeau de Couperin (arreglo para oboe y orquesta de Joachim Schmeisser)

Albrecht Mayer, oboe

Orquesta Sinfónica de Londres / Jakub Hrůša

20.00

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046

Orquesta de Cámara de Berlín / Peter Wohlert

Johannes Brahms

Variaciones para piano sobre un tema de Paganini, op.35

Evgeny Kissin, piano

Alberto Nepomuceno (compositor brasileño, 1860-1924)

Selección de canciones

André Vidal, tenor

Gisele Pires Mota, piano

21.00

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33

Sol Gabetta, chelo

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Daniele Gatti

Nicolò Paganini

Cuarteto con guitarra en Do mayor, op.4, Nº2

Rainer Kussmaul, violín

Ulrich Koch, viola

Sonja Prunnbauer, guitarra

Marçal Cervera, chelo

Dietrich Buxtehude

Sonata en Si bemol mayor, BuxWv 273

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

22.00

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Gaetano Donizetti

"Voglio dire” de la ópera L'elisir d'amore

Rolando Villazón, tenor

Ildar Abdrazakov, bajo

Orquesta Metropolitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin

23.00

Cecile Chaminade

Trío Nº2 en la menor, op.34

Trío Tzigane

Ferdinand David (compositor alemán, 1810-1873)

Concertino para violín y orquesta Nº5 en re menor, op35

Hagai Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Johann Pachelbel

Canon y giga para tres violines y continuo en Re mayor

English Chamber Orchestra / Raymond Leppard

Erik Satie

Gymnopédie Nº1

Alexandre Tharaud, piano