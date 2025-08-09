PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

09/08/2025

Programación Domingo 10 de Agosto

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Heinrich Franz von Biber
Partita I de Harmonia Artificioso-Ariosa
The Rare Fruits Council

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano

Leos Janácek
Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15
Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364
Isaac Stern, violín
Pinjas Zukerman, viola
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Eric Satie
Seis gnosiennes para piano
Aldo Ciccolini, piano

Heinrich Franz Von Biber
Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor, C.143
Ensamble Romanesca

Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Jean Sibelius
Seis piezas para violín y piano, op.79
Nils-Erik Sparf, violín
Bengt Forsberg, piano

Darius Milhaud
El Carnaval de Londres, op.172.
The New London Orchestra / Ronald Corp

Felix Mendelssohn
Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20
Academy Chamber Ensamble

Georg Muffat
Concerto grosso Nº3 en La mayor, de Armonico Tributo
Ensemble 415 / Chiara Banchini

07.00
Momentos musicales

Johann Friedrich Fasch (compositor alemán, 1688-1758)
Obertura para orquesta en Re mayor
Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder

Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58
Vladimir Ashkenazy, piano

Georges Bizet
"Mi amada, flor formida" Dúo del acto II de la ópera Los pescadores de perlas
Anna Netrebko, soprano
Rolando Villazón, tenor
Staatskapelle de Dresde / Nicola Luisotti

08.00

Nicolò Paganini
Sonata Varsavia para violín y orquesta
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Joaquín Turina
Escena andaluza, op.7
Lawrence Power, viola
Ensamble Nash

Albert Roussel
Serenata para flauta, violín, viola, chelo y arpa
William Bennett, flauta
Kenneth Sillito, violín
Stephen Shingles, viola
Denis Vigay, chelo
Skaila Kanga, arpa

Piotr Ilich Chaikovsky
Vals de la ópera Eugene Onegin, op.24
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

09.00

Felix Mendelssohn
Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25
Ingrid Fliter, piano
Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez

Joseph Haydn
Cuarteto Nº13 en Sol mayor, op.9, Nº3
Cuarteto Tátrai

Louis Nicolas Clérambault (compositor y organista francés del Barroco)
Cantata “El sol, vencedor de las nubes”
Mireille Delunsch, soprano
Orquesta Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

10.00

Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano Nº2 en Fa mayor, op.99
Arto Noras, chelo
Juhani Lagerspetz, piano

Leopold Mozart
Divertimento en Fa mayor, “Un paseo musical en trineo”
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Frigyes Sándor

Antonio Lotti
Concierto para oboe d'amore y orquesta en La mayor
Heinz Holliger, oboe d'amore
I Musici

11.00

Johann Sebastian Bach
Sonata para violín y clave en Mi mayor, Catálogo Bach 1016
Monica Huggett, violín
Ton Koopman, clave

Jean Sibelius
Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

Ernesto Lecuona
Selección de Danzas cubanas del siglo XIX
Pierre Solot, piano

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Salammbô de Modest Mussorgsky

13.00
Momentos Musicales

Giovanni Battista Pergolesi
Stabat Mater
Barbara Bonney, soprano;
Andreas Scholl, contratenor
Les Talents Lyriques / Christophe Rousset

Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano

14.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376
Uto Ughi, vioín;
Maria Tipo, piano

Dmitri Shostakovich
Octubre, poema sinfónico en do menor, op.131
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Robert Schumann
Escenas infantiles, op.15
Vladimir Ashkenazy, piano

15.00

Richard Wagner
Wesendonck lieder, WWV 91
Jonas Kaufmann, tenor
Orquesta de la Ópera alemana de Berlín / Donald Runnicles

Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.15
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Eugen Jochum

16.00
La Consigna

17.00
En Modo Popular

Franz Krommer
“Presto”, último movimiento del Sexteto para vientos en Mi bemol mayor
Ensamble Consortium Classicum

Tradicional polaco
Ya se ha puesto la luna
Frédéric Chopin
Segunda sección de la Gran fantasía sobre aires polacos, op.13

Tradicional polaco
Juancito vuelve de Torun
Frédéric Chopin
Cuarta sección de la Gran fantasía sobre aires polacos, op.13

Frédéric Chopin
Gran fantasía sobre aires polacos para piano y orquesta, op.13
Jan Lisecki, piano
Orquesta Filarmónica del Elba de la Radio del Norte de Alemania / Krzysztof Urbański

Heitor Villa-Lobos
Suite popular brasileña, para guitarra
Dagoberto Linhares, guitarra

18.00
Clásicos a la Carta

Giuseppe Verdi
Obertura, "Son pereda", "La vita è inferno all`infelice" y "Pace, pace mio dio" de la ópera La fuerza del destino
Plácido Domingo, tenor
Mirella Freni, soprano
Giorgio Zancanaro, barítono
Coro y Orquesta del Teatro Alla Scala / Riccardo Muti

Piotr Ilich Chaikovsky
Concierto para piano y orquesta Nº1 en si bemol menor, op.23
Martha Argerich, piano
Orquesta Filarmónica Real / Charles Dutoit

19.00
Música de Salón

Antoine Boesset
Yo muero sin morir, Finalmente esta pastora y El deber me obliga a adelantar la partida, canciones
Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre

Joseph Kaspar Mertz
Romanza y El gondolero, para guitarra
Jaime Soria, guitarra

Isaac Albéniz
Cuatro canciones con texto en inglés (”Amor summa injuria”, “En salud y en enfermedad”, “Paraíso recobrado” y “El retiro”)
Adriana González, soprano
Iñaki Encina Oyón, piano

Alexander Borodin
“Nocturno”, del Cuarteto N°2en Re mayor
Cuarteto Borodin

20.00
Momentos Musicales

Giovanni Battista Viotti (1755 – 1824)
Concierto para violín y orquesta N°24 en si menor
Guido Rimonda, violín
Camerata Ducale / Guido Rimonda

Ángel Lasala
Trío N°1, “Poema de las Serranías”
Trío de Olavarria

Frédéric Chopin
Tres canciones, op.74:
N°2: “Primavera”, N°8: “Amado mío”, y N°11: “Los amantes”
Aleksandra Kurkzak, soprano
Nelson Goerner, piano

21.00

François Couperin
Concierto real Nº4
Miembros del ensamble Musica ad Rhenum

Richard Wagner
Obertura de El holandés errante
Orquesta de París / Daniel Barenboim

Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82
Evgeny Kissin, piano

22.00

Georg Philipp Telemann
Obertura en mi menor, de la colección “Tafelmusik”
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Franz Liszt
"Tarantela", de Años de peregrinación
Benjamin Grosvenor, piano

Franz Danzi
Concierto para corno y orquesta en Mi mayor
Hermann Baumann, corno
Concerto Amsterdam / Jaap Schröder

23.00

Claude Debussy
Fantasía para piano y orquesta
Andrew von Oeyen, piano
Orquesta Philharmonia de Praga / Emmanuel Villaume

Antonin Dvorák
Trío Nº4 en mi menor, op.90, B.166, "Dumky"
Trío de Oslo