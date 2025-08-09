Programación Domingo 10 de Agosto

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Heinrich Franz von Biber
Partita I de Harmonia Artificioso-Ariosa
The Rare Fruits Council
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano
Leos Janácek
Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15
Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364
Isaac Stern, violín
Pinjas Zukerman, viola
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta
Eric Satie
Seis gnosiennes para piano
Aldo Ciccolini, piano
Heinrich Franz Von Biber
Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor, C.143
Ensamble Romanesca
Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
Jean Sibelius
Seis piezas para violín y piano, op.79
Nils-Erik Sparf, violín
Bengt Forsberg, piano
Darius Milhaud
El Carnaval de Londres, op.172.
The New London Orchestra / Ronald Corp
Felix Mendelssohn
Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20
Academy Chamber Ensamble
Georg Muffat
Concerto grosso Nº3 en La mayor, de Armonico Tributo
Ensemble 415 / Chiara Banchini
07.00
Momentos musicales
Johann Friedrich Fasch (compositor alemán, 1688-1758)
Obertura para orquesta en Re mayor
Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder
Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58
Vladimir Ashkenazy, piano
Georges Bizet
"Mi amada, flor formida" Dúo del acto II de la ópera Los pescadores de perlas
Anna Netrebko, soprano
Rolando Villazón, tenor
Staatskapelle de Dresde / Nicola Luisotti
08.00
Nicolò Paganini
Sonata Varsavia para violín y orquesta
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti
Joaquín Turina
Escena andaluza, op.7
Lawrence Power, viola
Ensamble Nash
Albert Roussel
Serenata para flauta, violín, viola, chelo y arpa
William Bennett, flauta
Kenneth Sillito, violín
Stephen Shingles, viola
Denis Vigay, chelo
Skaila Kanga, arpa
Piotr Ilich Chaikovsky
Vals de la ópera Eugene Onegin, op.24
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
09.00
Felix Mendelssohn
Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25
Ingrid Fliter, piano
Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez
Joseph Haydn
Cuarteto Nº13 en Sol mayor, op.9, Nº3
Cuarteto Tátrai
Louis Nicolas Clérambault (compositor y organista francés del Barroco)
Cantata “El sol, vencedor de las nubes”
Mireille Delunsch, soprano
Orquesta Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
10.00
Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano Nº2 en Fa mayor, op.99
Arto Noras, chelo
Juhani Lagerspetz, piano
Leopold Mozart
Divertimento en Fa mayor, “Un paseo musical en trineo”
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Frigyes Sándor
Antonio Lotti
Concierto para oboe d'amore y orquesta en La mayor
Heinz Holliger, oboe d'amore
I Musici
11.00
Johann Sebastian Bach
Sonata para violín y clave en Mi mayor, Catálogo Bach 1016
Monica Huggett, violín
Ton Koopman, clave
Jean Sibelius
Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle
Ernesto Lecuona
Selección de Danzas cubanas del siglo XIX
Pierre Solot, piano
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: Salammbô de Modest Mussorgsky
13.00
Momentos Musicales
Giovanni Battista Pergolesi
Stabat Mater
Barbara Bonney, soprano;
Andreas Scholl, contratenor
Les Talents Lyriques / Christophe Rousset
Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano
14.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376
Uto Ughi, vioín;
Maria Tipo, piano
Dmitri Shostakovich
Octubre, poema sinfónico en do menor, op.131
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Robert Schumann
Escenas infantiles, op.15
Vladimir Ashkenazy, piano
15.00
Richard Wagner
Wesendonck lieder, WWV 91
Jonas Kaufmann, tenor
Orquesta de la Ópera alemana de Berlín / Donald Runnicles
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.15
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Eugen Jochum
16.00
La Consigna
17.00
En Modo Popular
Franz Krommer
“Presto”, último movimiento del Sexteto para vientos en Mi bemol mayor
Ensamble Consortium Classicum
Tradicional polaco
Ya se ha puesto la luna
Frédéric Chopin
Segunda sección de la Gran fantasía sobre aires polacos, op.13
Tradicional polaco
Juancito vuelve de Torun
Frédéric Chopin
Cuarta sección de la Gran fantasía sobre aires polacos, op.13
Frédéric Chopin
Gran fantasía sobre aires polacos para piano y orquesta, op.13
Jan Lisecki, piano
Orquesta Filarmónica del Elba de la Radio del Norte de Alemania / Krzysztof Urbański
Heitor Villa-Lobos
Suite popular brasileña, para guitarra
Dagoberto Linhares, guitarra
18.00
Clásicos a la Carta
Giuseppe Verdi
Obertura, "Son pereda", "La vita è inferno all`infelice" y "Pace, pace mio dio" de la ópera La fuerza del destino
Plácido Domingo, tenor
Mirella Freni, soprano
Giorgio Zancanaro, barítono
Coro y Orquesta del Teatro Alla Scala / Riccardo Muti
Piotr Ilich Chaikovsky
Concierto para piano y orquesta Nº1 en si bemol menor, op.23
Martha Argerich, piano
Orquesta Filarmónica Real / Charles Dutoit
19.00
Música de Salón
Antoine Boesset
Yo muero sin morir, Finalmente esta pastora y El deber me obliga a adelantar la partida, canciones
Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre
Joseph Kaspar Mertz
Romanza y El gondolero, para guitarra
Jaime Soria, guitarra
Isaac Albéniz
Cuatro canciones con texto en inglés (”Amor summa injuria”, “En salud y en enfermedad”, “Paraíso recobrado” y “El retiro”)
Adriana González, soprano
Iñaki Encina Oyón, piano
Alexander Borodin
“Nocturno”, del Cuarteto N°2en Re mayor
Cuarteto Borodin
20.00
Momentos Musicales
Giovanni Battista Viotti (1755 – 1824)
Concierto para violín y orquesta N°24 en si menor
Guido Rimonda, violín
Camerata Ducale / Guido Rimonda
Ángel Lasala
Trío N°1, “Poema de las Serranías”
Trío de Olavarria
Frédéric Chopin
Tres canciones, op.74:
N°2: “Primavera”, N°8: “Amado mío”, y N°11: “Los amantes”
Aleksandra Kurkzak, soprano
Nelson Goerner, piano
21.00
François Couperin
Concierto real Nº4
Miembros del ensamble Musica ad Rhenum
Richard Wagner
Obertura de El holandés errante
Orquesta de París / Daniel Barenboim
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82
Evgeny Kissin, piano
22.00
Georg Philipp Telemann
Obertura en mi menor, de la colección “Tafelmusik”
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Franz Liszt
"Tarantela", de Años de peregrinación
Benjamin Grosvenor, piano
Franz Danzi
Concierto para corno y orquesta en Mi mayor
Hermann Baumann, corno
Concerto Amsterdam / Jaap Schröder
23.00
Claude Debussy
Fantasía para piano y orquesta
Andrew von Oeyen, piano
Orquesta Philharmonia de Praga / Emmanuel Villaume
Antonin Dvorák
Trío Nº4 en mi menor, op.90, B.166, "Dumky"
Trío de Oslo