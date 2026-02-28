PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

28/02/2026

Programación Domingo 1 de Marzo

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Marin Marais
Las voces humanas
Sarabanda a la española para viola da gamba en mi menor
Jordi Savall, viola da gamba

Robert Schumann
Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11
Maurizio Pollini, piano

Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº6 en mi bemol menor, op.111
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Wolfgang Amadeus Mozart
Lucio Silla. Dramma per musica in tre atti, K.135. Airas del segundo acto y tercer acto
Peter Schreier, tenor;
Edita Gruberova, soprano;
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
Dawn Upshaw, soprano;
Yvonne Kenny, soprano
Concentus Musicus de Viena / Nokolaus Harnoncourt

Fernando Sor
Fantasía homenaje a Ignace Pleyel, op.7
Göran Söllscher, guitarra

Felix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.85 (Libro Nº7)
Martin Jones, piano

Capel Bond
Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes
The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Johannes Brahms
Sexteto de cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18
Cecile Aronowitz, viola;
William Pleeth, chelo
Cuarteto Amadeus

Joseph Haydn
Sinfonía Nº45 en fa sostenido menor, Hob.I:49, "La despedida"
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Bohuslav Martinu
Concierto para oboe y pequeña orquesta, H.353
Pierre Feit, oboe
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.12, Nº2
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano

Alessandro Scarlatti
Concerto grosso Nº3 en fa mayor
Europa Galante / Fabio Biondi

Gabriel Fauré
Espejismos, op.113
Gérard Souzay, barítono;
Dalton Baldwin, piano

Franz Schubert
Cuatro impromptus para piano, op.142, D.935
Alfred Brendel, piano

Reinhold Glière
Ocho piezas para violín y chelo, op.39
Eleonora Turovsky, violín;
Yuri Turovsky, chelo

Antonio Salieri
Veintiséis variaciones sobre la folia de España
Philharmonia Orchestra / Pietro Spada

Edward MacDowell
Sonata para piano Nº4 en mi menor, op.59, "Celta"
Garah Landes, piano

07.00
Momentos musicales

Carl Ditters von Dittersdorf (compositor austríaco, 1739 - 1799)
Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en Mi mayor
Ödön Rácz, contrabajo
Orquesta de Cámara Franz Liszt

Franz Liszt
Tasso, lamento y triunfo, poema sinfónico Nº2
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Edvard Grieg
Danzas noruegas para piano a cuatro manos, op.35
Eva Knardahl y Kjell Ingebretsen, piano

08.00

Antonio Caldara
Stabat Mater
Coro de la Radio de Suiza
Ensamble Aura Musicale de Budapest / René Clemencic

Mikhail Glinka
Trío patético
Colin Lawson, clarinete
Alberto Grazzi, fagot
Olga Tverskaya, piano

Carl Maria von Weber
Sinfonía Nº2 en Do mayor
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

09.00

Robert Schumann
Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44
Peter Laul, piano
Cuarteto Gringolts

Ignaz Pleyel
Sinfonía concertante para dos violines y orquesta en La mayor
David Perry e Isabella Lippi, violines
Orquesta de Cámara de Baltimore / Markand Tacar

10.00

Francesco Geminiani
Sonata para chelo y continuo en Do mayor, op.5, Nº3
Alison McGillivray, chelo
David McGuinness, clave
Eligio Quinteiro, guitarra alto
Joseph Coruch, chelo

Carlos López Buchardo
Frescas sombras de sauce, Malhaya la suerte mía, Canción de Perico, Canción de ausencia Canción del carretero.
Víctor Torres, barítono
Jorge Urgartemendía, piano

Silvestre Revueltas
La noche de los Mayas
Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela "Simón Bolivar" / Gustavo Dudamel

11.00

Carl Reinecke
Concierto para piano y orquesta Nº4 en si menor, op.254
Klaus Hellwig, piano
Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº2 en Sol mayor, op.18, Nº2
Cuarteto Alban Berg

Johann Christoph Pepusch (compositor alemán radicado en Inglaterra, 1667-1752)
Sinfonía de cámara en re menor
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Electra de Richard Strauss

13.00
Música de Verano

Josef Suk
Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6
Camerata Bern / Thomas Füri

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº17 en Si bemol mayor, K.570
Malcolm Bilson, fortepiano

Francis Poulenc
Suite francesa
London Wind Orchestra / Denis Wick

14.00

Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137
Cuarteto Purcell

Estêvão de Brito (compositor renacentista portugués, 1570-1641)
Motete Lamentaciones del Profeta Jeremías
Pro Cantione Antiqua / Mark Brown

Claude Debussy
Cuarteto Nº1 en sol menor, L.85
Cuarteto Bartók

15.00

August Klughardt (compositor alemán, 1947-1902)
Quinteto de vientos en Do mayor, op.79
Quinteto Arcis

Jean-Féry Rebel
Sonata para violín y continuo Nº6 en si menor
Andrew Manze, violín
Jaap der Linden, viola da gamba
Richard Eggar, clave

Franz Liszt
Concierto para piano y orquesta Nº 2 en La mayor, S. 125
Jenö Jando, piano
Orquesta Sinfónica de Budapest / András Ligeti

16.00

Priotr Ilich Chaikovsky
Segundo acto de la ópera Evgeni Oneguin, op.24, con libreto basado en la novela en verso homónima de Alexander Pushkin
Bernd Weikl, barítono
Teresa Kubiak, soprano
Julia Hamari y Anna Reynolds, mezzosopranos
Stuart Burrows y Michel Sénéchal, tenores
Richard van Allan y William Mason, bajos
Coro John Alldis
Orquesta de la Royal Opera House, Covent Garden / Georg Solti

Silvestre Revueltas
Cuarteto N°1 (1930)
Cuarteto Latinoamericano

17.00

Johann Sebastian Bach
Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043
Sigiswald Kuijken y Lucy Van Dael, violín
La Petite Band / Sigiswald Kuijken

Johann Caspar Mertz
Fantasía para guitarra sobre motivos de la ópera ‘Il Trovatore’, de Verdi
Pepe Romero, guitarra

Claude Debussy
Juegos. Poema danzado (1912)
Orquesta Real del Concertgebow de Ámsterdam / Bernard Haitink

Scott Joplin
Síncopas de élite
Peter Lukas Graf, flauta
Gérard Wyss, piano

18.00

Bernkard Henrik Crusell
Cuarteto con clarinete Nº1 en Mi bemol mayor, op.2
Kari Kriikku, clarinete
Cuarteto Avanti!

Arnold Bax
Bosques de noviembre, poema sinfónico (1917)
Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

Matteo de Perugia
Por una cálida bienvenida, rondó a tres voces
Mala Punica / Pedro Memelsdorff

19.00
Momentos Musicales

Kurt Atterberg (Compositor y director sueco, 1887-1974)
Concierto obertura en la menor, op.4
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ulf Wallin

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº59 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:49
Paul Lewis, piano

Richard Strauss
Concertino para clarinete, fagot y orquesta de cuerdas con arpa
Paul Meyer, clarinete
Knut Sönstevold, fagot
Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Esa-Pekka Salonen

20.00

Robert Schumann
Canciones de amor españolas, op.138
Marlis Petersen, soprano
Anke Vondung, mezzosoprano
Werner Güra, tenor
Konrad Jarnot, bajo-barítono
Christoph Berner y Camillo Radicke, piano a cuatro manos

Inocente Carreño
Margariteña, variaciones sinfónicas
Orquesta Juvenil Simón Bolívar de Venezuela / Gustavo Dudamel

Johann Pachelbel
Aria con variaciones en La mayor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Josef Suk
Impresiones de verano, op.22b
Margaret Fingerhut, piano

21.00

Piotr Ilich Chaikovsky
El lago de los cisnes, suite op.20a
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlánov

Franz Schubert
Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821
Jean-Guihen Queyras, chelo
Alexandre Tharaud, piano

22.00

Ludwig van Beethoven
A la amada lejana, op.98
Mark Padmore, tenor
Kristian Bezuidenhout, piano

Michele Stratico (Compositor greco-italiano, 1728-1783)
Concierto para violín y orquesta en sol menor
Giugliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Alfred Hill
Cuarteto para cuerdas Nº3 en la menor, “Carnaval”
Dominion String Quartet

23.00

Giuseppe Verdi
Música de ballet del segundo acto de la ópera de la ópera Don Carlos
Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

Luigi Boccherini
Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi bemol mayor, G.447
Pepe Romero, guitarra
Academy of St.Martin in the Fields Ensamble

Gabriel Fauré
Balada para piano y orquesta en Fa sostenido mayor, op.19
François Joël Thiollier, piano
Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Antonio de Almeida