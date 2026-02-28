Programación Domingo 1 de Marzo

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Marin Marais
Las voces humanas
Sarabanda a la española para viola da gamba en mi menor
Jordi Savall, viola da gamba
Robert Schumann
Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11
Maurizio Pollini, piano
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº6 en mi bemol menor, op.111
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa
Wolfgang Amadeus Mozart
Lucio Silla. Dramma per musica in tre atti, K.135. Airas del segundo acto y tercer acto
Peter Schreier, tenor;
Edita Gruberova, soprano;
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
Dawn Upshaw, soprano;
Yvonne Kenny, soprano
Concentus Musicus de Viena / Nokolaus Harnoncourt
Fernando Sor
Fantasía homenaje a Ignace Pleyel, op.7
Göran Söllscher, guitarra
Felix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.85 (Libro Nº7)
Martin Jones, piano
Capel Bond
Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes
The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman
Johannes Brahms
Sexteto de cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18
Cecile Aronowitz, viola;
William Pleeth, chelo
Cuarteto Amadeus
Joseph Haydn
Sinfonía Nº45 en fa sostenido menor, Hob.I:49, "La despedida"
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla
Bohuslav Martinu
Concierto para oboe y pequeña orquesta, H.353
Pierre Feit, oboe
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.12, Nº2
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano
Alessandro Scarlatti
Concerto grosso Nº3 en fa mayor
Europa Galante / Fabio Biondi
Gabriel Fauré
Espejismos, op.113
Gérard Souzay, barítono;
Dalton Baldwin, piano
Franz Schubert
Cuatro impromptus para piano, op.142, D.935
Alfred Brendel, piano
Reinhold Glière
Ocho piezas para violín y chelo, op.39
Eleonora Turovsky, violín;
Yuri Turovsky, chelo
Antonio Salieri
Veintiséis variaciones sobre la folia de España
Philharmonia Orchestra / Pietro Spada
Edward MacDowell
Sonata para piano Nº4 en mi menor, op.59, "Celta"
Garah Landes, piano
07.00
Momentos musicales
Carl Ditters von Dittersdorf (compositor austríaco, 1739 - 1799)
Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en Mi mayor
Ödön Rácz, contrabajo
Orquesta de Cámara Franz Liszt
Franz Liszt
Tasso, lamento y triunfo, poema sinfónico Nº2
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer
Edvard Grieg
Danzas noruegas para piano a cuatro manos, op.35
Eva Knardahl y Kjell Ingebretsen, piano
08.00
Antonio Caldara
Stabat Mater
Coro de la Radio de Suiza
Ensamble Aura Musicale de Budapest / René Clemencic
Mikhail Glinka
Trío patético
Colin Lawson, clarinete
Alberto Grazzi, fagot
Olga Tverskaya, piano
Carl Maria von Weber
Sinfonía Nº2 en Do mayor
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
09.00
Robert Schumann
Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44
Peter Laul, piano
Cuarteto Gringolts
Ignaz Pleyel
Sinfonía concertante para dos violines y orquesta en La mayor
David Perry e Isabella Lippi, violines
Orquesta de Cámara de Baltimore / Markand Tacar
10.00
Francesco Geminiani
Sonata para chelo y continuo en Do mayor, op.5, Nº3
Alison McGillivray, chelo
David McGuinness, clave
Eligio Quinteiro, guitarra alto
Joseph Coruch, chelo
Carlos López Buchardo
Frescas sombras de sauce, Malhaya la suerte mía, Canción de Perico, Canción de ausencia Canción del carretero.
Víctor Torres, barítono
Jorge Urgartemendía, piano
Silvestre Revueltas
La noche de los Mayas
Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela "Simón Bolivar" / Gustavo Dudamel
11.00
Carl Reinecke
Concierto para piano y orquesta Nº4 en si menor, op.254
Klaus Hellwig, piano
Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº2 en Sol mayor, op.18, Nº2
Cuarteto Alban Berg
Johann Christoph Pepusch (compositor alemán radicado en Inglaterra, 1667-1752)
Sinfonía de cámara en re menor
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: Electra de Richard Strauss
13.00
Música de Verano
Josef Suk
Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6
Camerata Bern / Thomas Füri
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº17 en Si bemol mayor, K.570
Malcolm Bilson, fortepiano
Francis Poulenc
Suite francesa
London Wind Orchestra / Denis Wick
14.00
Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137
Cuarteto Purcell
Estêvão de Brito (compositor renacentista portugués, 1570-1641)
Motete Lamentaciones del Profeta Jeremías
Pro Cantione Antiqua / Mark Brown
Claude Debussy
Cuarteto Nº1 en sol menor, L.85
Cuarteto Bartók
15.00
August Klughardt (compositor alemán, 1947-1902)
Quinteto de vientos en Do mayor, op.79
Quinteto Arcis
Jean-Féry Rebel
Sonata para violín y continuo Nº6 en si menor
Andrew Manze, violín
Jaap der Linden, viola da gamba
Richard Eggar, clave
Franz Liszt
Concierto para piano y orquesta Nº 2 en La mayor, S. 125
Jenö Jando, piano
Orquesta Sinfónica de Budapest / András Ligeti
16.00
Priotr Ilich Chaikovsky
Segundo acto de la ópera Evgeni Oneguin, op.24, con libreto basado en la novela en verso homónima de Alexander Pushkin
Bernd Weikl, barítono
Teresa Kubiak, soprano
Julia Hamari y Anna Reynolds, mezzosopranos
Stuart Burrows y Michel Sénéchal, tenores
Richard van Allan y William Mason, bajos
Coro John Alldis
Orquesta de la Royal Opera House, Covent Garden / Georg Solti
Silvestre Revueltas
Cuarteto N°1 (1930)
Cuarteto Latinoamericano
17.00
Johann Sebastian Bach
Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043
Sigiswald Kuijken y Lucy Van Dael, violín
La Petite Band / Sigiswald Kuijken
Johann Caspar Mertz
Fantasía para guitarra sobre motivos de la ópera ‘Il Trovatore’, de Verdi
Pepe Romero, guitarra
Claude Debussy
Juegos. Poema danzado (1912)
Orquesta Real del Concertgebow de Ámsterdam / Bernard Haitink
Scott Joplin
Síncopas de élite
Peter Lukas Graf, flauta
Gérard Wyss, piano
18.00
Bernkard Henrik Crusell
Cuarteto con clarinete Nº1 en Mi bemol mayor, op.2
Kari Kriikku, clarinete
Cuarteto Avanti!
Arnold Bax
Bosques de noviembre, poema sinfónico (1917)
Orquesta del Ulster / Bryden Thomson
Matteo de Perugia
Por una cálida bienvenida, rondó a tres voces
Mala Punica / Pedro Memelsdorff
19.00
Momentos Musicales
Kurt Atterberg (Compositor y director sueco, 1887-1974)
Concierto obertura en la menor, op.4
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ulf Wallin
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº59 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:49
Paul Lewis, piano
Richard Strauss
Concertino para clarinete, fagot y orquesta de cuerdas con arpa
Paul Meyer, clarinete
Knut Sönstevold, fagot
Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Esa-Pekka Salonen
20.00
Robert Schumann
Canciones de amor españolas, op.138
Marlis Petersen, soprano
Anke Vondung, mezzosoprano
Werner Güra, tenor
Konrad Jarnot, bajo-barítono
Christoph Berner y Camillo Radicke, piano a cuatro manos
Inocente Carreño
Margariteña, variaciones sinfónicas
Orquesta Juvenil Simón Bolívar de Venezuela / Gustavo Dudamel
Johann Pachelbel
Aria con variaciones en La mayor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Josef Suk
Impresiones de verano, op.22b
Margaret Fingerhut, piano
21.00
Piotr Ilich Chaikovsky
El lago de los cisnes, suite op.20a
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlánov
Franz Schubert
Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821
Jean-Guihen Queyras, chelo
Alexandre Tharaud, piano
22.00
Ludwig van Beethoven
A la amada lejana, op.98
Mark Padmore, tenor
Kristian Bezuidenhout, piano
Michele Stratico (Compositor greco-italiano, 1728-1783)
Concierto para violín y orquesta en sol menor
Giugliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
Alfred Hill
Cuarteto para cuerdas Nº3 en la menor, “Carnaval”
Dominion String Quartet
23.00
Giuseppe Verdi
Música de ballet del segundo acto de la ópera de la ópera Don Carlos
Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida
Luigi Boccherini
Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi bemol mayor, G.447
Pepe Romero, guitarra
Academy of St.Martin in the Fields Ensamble
Gabriel Fauré
Balada para piano y orquesta en Fa sostenido mayor, op.19
François Joël Thiollier, piano
Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Antonio de Almeida