Programación Domingo 1 de Marzo

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Marin Marais

Las voces humanas

Sarabanda a la española para viola da gamba en mi menor

Jordi Savall, viola da gamba

Robert Schumann

Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11

Maurizio Pollini, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº6 en mi bemol menor, op.111

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Wolfgang Amadeus Mozart

Lucio Silla. Dramma per musica in tre atti, K.135. Airas del segundo acto y tercer acto

Peter Schreier, tenor;

Edita Gruberova, soprano;

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

Dawn Upshaw, soprano;

Yvonne Kenny, soprano

Concentus Musicus de Viena / Nokolaus Harnoncourt

Fernando Sor

Fantasía homenaje a Ignace Pleyel, op.7

Göran Söllscher, guitarra

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.85 (Libro Nº7)

Martin Jones, piano

Capel Bond

Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Johannes Brahms

Sexteto de cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18

Cecile Aronowitz, viola;

William Pleeth, chelo

Cuarteto Amadeus

Joseph Haydn

Sinfonía Nº45 en fa sostenido menor, Hob.I:49, "La despedida"

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Bohuslav Martinu

Concierto para oboe y pequeña orquesta, H.353

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.12, Nº2

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Alessandro Scarlatti

Concerto grosso Nº3 en fa mayor

Europa Galante / Fabio Biondi

Gabriel Fauré

Espejismos, op.113

Gérard Souzay, barítono;

Dalton Baldwin, piano

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, op.142, D.935

Alfred Brendel, piano

Reinhold Glière

Ocho piezas para violín y chelo, op.39

Eleonora Turovsky, violín;

Yuri Turovsky, chelo

Antonio Salieri

Veintiséis variaciones sobre la folia de España

Philharmonia Orchestra / Pietro Spada

Edward MacDowell

Sonata para piano Nº4 en mi menor, op.59, "Celta"

Garah Landes, piano

07.00

Momentos musicales

Carl Ditters von Dittersdorf (compositor austríaco, 1739 - 1799)

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en Mi mayor

Ödön Rácz, contrabajo

Orquesta de Cámara Franz Liszt

Franz Liszt

Tasso, lamento y triunfo, poema sinfónico Nº2

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Edvard Grieg

Danzas noruegas para piano a cuatro manos, op.35

Eva Knardahl y Kjell Ingebretsen, piano

08.00



Antonio Caldara

Stabat Mater

Coro de la Radio de Suiza

Ensamble Aura Musicale de Budapest / René Clemencic

Mikhail Glinka

Trío patético

Colin Lawson, clarinete

Alberto Grazzi, fagot

Olga Tverskaya, piano

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

09.00



Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Peter Laul, piano

Cuarteto Gringolts

Ignaz Pleyel

Sinfonía concertante para dos violines y orquesta en La mayor

David Perry e Isabella Lippi, violines

Orquesta de Cámara de Baltimore / M a rkand Tac a r

10.00



Francesco Geminiani

Sonata para chelo y continuo en Do mayor, op.5, Nº3

Alison McGillivray, chelo

David McGuinness, clave

Eligio Quinteiro, guitarra alto

Joseph Coruch, chelo

Carlos López Buchardo

Frescas sombras de sauce, Malhaya la suerte mía, Canción de Perico, Canción de ausencia Canción del carretero.

Víctor Torres, barítono

Jorge Urgartemendía, piano

Silvestre Revueltas

La noche de los Mayas

Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela "Simón Bolivar" / Gustavo Dudamel

11.00



Carl Reinecke

Concierto para piano y orquesta Nº4 en si menor, op.254

Klaus Hellwig, piano

Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº2 en Sol mayor, op.18, Nº2

Cuarteto Alban Berg

Johann Christoph Pepusch (compositor alemán radicado en Inglaterra, 1667-1752)

Sinfonía de cámara en re menor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Electra de Richard Strauss

13.00

Música de Verano

Josef Suk

Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6

Camerata Bern / Thomas Füri

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº17 en Si bemol mayor, K.570

Malcolm Bilson, fortepiano

Francis Poulenc

Suite francesa

London Wind Orchestra / Denis Wick

14.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137

Cuarteto Purcell

Estêvão de Brito (compositor renacentista portugués, 1570-1641)

Motete Lamentaciones del Profeta Jeremías

Pro Cantione Antiqua / Mark Brown

Claude Debussy

Cuarteto Nº1 en sol menor, L.85

Cuarteto Bartók

15.00

August Klughardt (compositor alemán, 1947-1902)

Quinteto de vientos en Do mayor, op.79

Quinteto Arcis

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº6 en si menor

Andrew Manze, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta Nº 2 en La mayor, S. 125

Jenö Jando, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / András Ligeti

16.00

Priotr Ilich Chaikovsky

Segundo acto de la ópera Evgeni Oneguin, op.24, con libreto basado en la novela en verso homónima de Alexander Pushkin

Bernd Weikl, barítono

Teresa Kubiak, soprano

Julia Hamari y Anna Reynolds, mezzosopranos

Stuart Burrows y Michel Sénéchal, tenores

Richard van Allan y William Mason, bajos

Coro John Alldis

Orquesta de la Royal Opera House, Covent Garden / Georg Solti

Silvestre Revueltas

Cuarteto N°1 (1930)

Cuarteto Latinoamericano

17.00

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043

Sigiswald Kuijken y Lucy Van Dael, violín

La Petite Band / Sigiswald Kuijken

Johann Caspar Mertz

Fantasía para guitarra sobre motivos de la ópera ‘Il Trovatore’, de Verdi

Pepe Romero, guitarra

Claude Debussy

Juegos. Poema danzado (1912)

Orquesta Real del Concertgebow de Ámsterdam / Bernard Haitink

Scott Joplin

Síncopas de élite

Peter Lukas Graf, flauta

Gérard Wyss, piano

18.00

Bernkard Henrik Crusell

Cuarteto con clarinete Nº1 en Mi bemol mayor, op.2

Kari Kriikku, clarinete

Cuarteto Avanti!

Arnold Bax

Bosques de noviembre, poema sinfónico (1917)

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

Matteo de Perugia

Por una cálida bienvenida, rondó a tres voces

Mala Punica / Pedro Memelsdorff

19.00

Momentos Musicales

Kurt Atterberg (Compositor y director sueco, 1887-1974)

Concierto obertura en la menor, op.4

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ulf Wallin

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº59 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:49

Paul Lewis, piano

Richard Strauss

Concertino para clarinete, fagot y orquesta de cuerdas con arpa

Paul Meyer, clarinete

Knut Sönstevold, fagot

Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Esa-Pekka Salonen

20.00

Robert Schumann

Canciones de amor españolas, op.138

Marlis Petersen, soprano

Anke Vondung, mezzosoprano

Werner Güra, tenor

Konrad Jarnot, bajo-barítono

Christoph Berner y Camillo Radicke, piano a cuatro manos

Inocente Carreño

Margariteña, variaciones sinfónicas

Orquesta Juvenil Simón Bolívar de Venezuela / Gustavo Dudamel

Johann Pachelbel

Aria con variaciones en La mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Josef Suk

Impresiones de verano, op.22b

Margaret Fingerhut, piano

21.00

Piotr Ilich Chaikovsky

El lago de los cisnes, suite op.20a

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlánov

Franz Schubert

Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexandre Tharaud, piano

22.00

Ludwig van Beethoven

A la amada lejana, op.98

Mark Padmore, tenor

Kristian Bezuidenhout, piano

Michele Stratico (Compositor greco-italiano, 1728-1783)

Concierto para violín y orquesta en sol menor

Giugliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Alfred Hill

Cuarteto para cuerdas Nº3 en la menor, “Carnaval”

Dominion String Quartet

23.00

Giuseppe Verdi

Música de ballet del segundo acto de la ópera de la ópera Don Carlos

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi bemol mayor, G.447

Pepe Romero, guitarra

Academy of St.Martin in the Fields Ensamble

Gabriel Fauré

Balada para piano y orquesta en Fa sostenido mayor, op.19

François Joël Thiollier, piano

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Antonio de Almeida