Programación Domingo 1 de Febrero

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Erik Satie
Tres Gnossiennes
Angela Brownridge, piano
Antonin Dvorák
Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48
Academy of St. Martin in the Fields
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Alfred Brendel, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras
Darius Milhaud
Sinfonía Nº2, op.57
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
Robert Schumann
Tres fantasías para clarinete y piano, op.73
Emma Johnson, clarinete;
Gordon Back, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº27 en Si bemol mayor, K.595
Maria João Pires, piano
Orquesta de Cámara de Lausana / Armin Jordan
Anónimo sefaradí
Yo m'enamorí d'un aire
Si verias
Ensamble Accentus / Thomas Wimmer
Frédéric Chopin
Vals para piano Nº3 en la menor, op.34, Nº2 (vals brillante)
Vals para piano Nº4 en Fa mayor, op.34, Nº3 (vals brillante)
Vals para piano Nº5 en La bemol mayor, op.42
Vals para piano Nº6 en Re bemol mayor, op.64, Nº1
Adam Krieger
El ardor del amor transforma el coraje
El poder del amor domina día y noche
El vino renano
No está obligada a perdurar
Andreas Scholl, contratenor;
Pablo Valetti y Stephanie Pfister, violines;
Markus Märkl, clave;
Karl Ernst Schöder, laúd;
Juan Manuel Quintana, viola da gamba
Sergei Rachmaninov
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.19
Yuli Turovsky, chelo;
Luba Edlina, piano
Johannes Brahms
Sexteto de cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18
Alban Berg Quartett y Amadeus Ensemble
Alexander Scriabin
Sonata para piano Nº10, op.70
Yuja Wang, piano
07.00
Momentos musicales
Joseph Haydn
Sinfonía Nº88 en Sol mayor
Orquesta Estatal de Hungría / Ádám Fischer
Bedrich Smetana
Trío en sol menor, op.15
Trío Joachim
08.00
Max Bruch
Kol Nidrei, adagio sobre temas hebreos, op.47
Alisa Weilerstein, chelo
Orquesta Estatal de Berlín / Daniel Barenboim
Henry Purcell
Oda para el cumpleaños de la Reina María
Emily van Evera, soprano
John Mark Ainsley, tenor
Timothy Wilson, contratenor
David Thomas, bajo
Taverner Singers
Taverner Consort / Andrew Parrott
Jan Ladislav Dussek
Sonata para piano a cuatro manos en Do mayor, op.48
Adrienne Soós - Ivo Haag, piano
09.00
Luigi Boccherini
Cuarteto en Re mayor, op.8, Nº1
Cuarteto Noûs
Mieczyslaw Karlowicz
Episodio en un baile de máscaras, op.14
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / Grzegorz Fitelberg
Harald Saeverud
Quinteto de vientos Nº1, op.21
Quinteto de Vientos de Bergen
10.00
Jean Sibelius
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47
Esther Yoo, violín
Philarmonia Orchestra / Vladimir Ashkenazy
Louis Spohr
Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1
Nuevo Cuarteto de Budapest
11.00
Johann Friedrich Fasch
Obertura para orquesta en sol menor
Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder
Gabriel Faure
Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.117
Christian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano
Frédéric Chopin
Selección del Ciclo de canciones, op.74
Elzbieta Szmytka, soprano
Malcolm Martineau, piano
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: Porgy and Bess de George Gershwin
13.00
Música de Verano
Claudio Monteverdi
Gloria a siete voces
Les Arts Florissants / William Christie
Jean-Philippe Rameau
Gavota y 5 variaciones
Marián Pivka, piano
Antonin Dvorák
Serenata para instrumentos de viento en re menor, op.44
Orquesta Filarmónica de Londres / Christopher Hogwood
Zoltán Kodály
Danzas de Marosszék
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer
14.00
Darius Milhaud
La chimenea del Rey René, op.205
Ensamble Atenea
Georg Philipp Telemann
Suite en Si bemol mayor, "Obertura de los pueblos"
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Franz Schubert
Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”
Sviatoslav Richter, piano
15.00
Joseph Haydn
Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4 Hob.III:78, "Aurora"
Cuarteto Amadeus
Ángel Lasala (Argentina, 1914-2000)
Impresiones de mi tierra
Beatriz Balzi, piano
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034
Jean-Pierre Rampal, flauta
Robert Veyron-Lacroix, clave
Jordi Savall, viola da gamba
Piotr Ilich Chaikovsky
Abril y Junio, de la suite Las estaciones, op.37b
Mijail Pletnev, piano
16.00
Matheo Romero
Romerico florido, folía a dos
Clematis
Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón
Juan Hidalgo
¿Qué quiere Amor?
Francisco Fernández-Rueda, tenor
Ars Atlantica / Manuel Vilas
José Marín
De la Sierra Morena
Mercedes Hernández, soprano
Ars Atlantica / Manuel Vilas
Max Bruch
Fantasía escocesa para violín y orquesta, op.46 (1880)
Joshua Bell, violín
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Jacques Ibert
Capricho, para diez instrumentos
Ensamble Erwartung
17.00
Marcin Mielczewski
Aria a tre
Ensamble Il Tempo
Marcin Mielczewski
Canzona a tre
Ensamble Rosella
Muzio Clementi
Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5
Maria Tipo, piano
Robert Stolze
“Serás el emperador de mi alma”, de El favorito
Paul Lincke
“Castillos en la luna”, de Frau Luna
Franz Lehár
“Mis labios besan con pasión”, de Giuditta
Lucia Popp, soprano
Coro y Orquesta de la Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Ernest Bloch
Tres nocturnos, para trío
Trío de Oslo
19.00
William Byrd (1540-1623)
Fantasía N°2, para seis violas
Ensamble de Violas Rose
Ferde Grofé
Suite El Gran Cañón del Colorado (1931) (“Amanecer”, “El desierto pintado”, “En el sendero”, “Atardecer” y “Chaparrón”)
Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / Lorin Maazel
Olivier Messiaen
“Alabanza a la eternidad de Jesús”, último movimiento del Cuarteto para el fin del tiempo
Yo-Yo Ma, chelo
Kathryn Stott, piano
19.00
Momentos Musicales
Jean Sibelius
Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49
Peter-Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Padua y del Veneto / Bruno Ciurana
20.00
Enrique Granados
Escenas románticas para piano
Alicia de Larrocha, piano
Marc-Antoine Charpentier
Villancicos instrumentales. Noëls pour les intruments, H.534
Les Arts Florissants / William Christie
Joseph Haydn
Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, Hob.XVIII:4
Philippe Entremont, piano
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont
Marco Uccellini
Sonata sobre la Toccata 5 para violín solo sobre "Laura Reluciente"
Ensamble Convivium
21.00
Carl Nielsen
Concierto para violín y orquesta, op.33
Cho-Liang Lin
Swedish Radio Symphony Orchestra / Esa-Pekka Salonen
Johann Sebastian Bach
Concierto Italiano para clave en Fa mayor, BWV 971
Rosalyn Tureck, piano
22.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto de cuerdas Nº4 en sol menor, K.516
Walter Trampler, viola
Cuarteto Juilliard
Ferruccio Busoni
Divertimento para flauta y orquesta, op.53
Aurèle Nicolet, flauta
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
Franz Schubert
Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, D.485
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
23.00
Johannes Brahms
Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25
Murray Perahia, piano
Miembros del Cuarteto Amadeus
Francesco Geminiani
Concerto grosso en La mayor, op.2, Nº6
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken