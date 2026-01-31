Programación Domingo 1 de Febrero

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Erik Satie

Tres Gnossiennes

Angela Brownridge, piano

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Academy of St. Martin in the Fields

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alfred Brendel, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Darius Milhaud

Sinfonía Nº2, op.57

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Robert Schumann

Tres fantasías para clarinete y piano, op.73

Emma Johnson, clarinete;

Gordon Back, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº27 en Si bemol mayor, K.595

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de Lausana / Armin Jordan

Anónimo sefaradí

Yo m'enamorí d'un aire

Si verias

Ensamble Accentus / Thomas Wimmer

Frédéric Chopin

Vals para piano Nº3 en la menor, op.34, Nº2 (vals brillante)

Vals para piano Nº4 en Fa mayor, op.34, Nº3 (vals brillante)

Vals para piano Nº5 en La bemol mayor, op.42

Vals para piano Nº6 en Re bemol mayor, op.64, Nº1

Adam Krieger

El ardor del amor transforma el coraje

El poder del amor domina día y noche

El vino renano

No está obligada a perdurar

Andreas Scholl, contratenor;

Pablo Valetti y Stephanie Pfister, violines;

Markus Märkl, clave;

Karl Ernst Schöder, laúd;

Juan Manuel Quintana, viola da gamba

Sergei Rachmaninov

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.19

Yuli Turovsky, chelo;

Luba Edlina, piano

Johannes Brahms

Sexteto de cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18

Alban Berg Quartett y Amadeus Ensemble

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº10, op.70

Yuja Wang, piano

07.00

Momentos musicales

Joseph Haydn

Sinfonía Nº88 en Sol mayor

Orquesta Estatal de Hungría / Ádám Fischer

Bedrich Smetana

Trío en sol menor, op.15

Trío Joachim

08.00

Max Bruch

Kol Nidrei, adagio sobre temas hebreos, op.47

Alisa Weilerstein, chelo

Orquesta Estatal de Berlín / Daniel Barenboim

Henry Purcell

Oda para el cumpleaños de la Reina María

Emily van Evera, soprano

John Mark Ainsley, tenor

Timothy Wilson, contratenor

David Thomas, bajo

Taverner Singers

Taverner Consort / Andrew Parrott

Jan Ladislav Dussek

Sonata para piano a cuatro manos en Do mayor, op.48

Adrienne Soós - Ivo Haag, piano

09.00



Luigi Boccherini

Cuarteto en Re mayor, op.8, Nº1

Cuarteto Noûs

Mieczyslaw Karlowicz

Episodio en un baile de máscaras, op.14

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / Grzegorz Fitelberg

Harald Saeverud

Quinteto de vientos Nº1, op.21

Quinteto de Vientos de Bergen



10.00



Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Esther Yoo, violín

Philarmonia Orchestra / Vladimir Ashkenazy

Louis Spohr

Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1

Nuevo Cuarteto de Budapest

11.00

Johann Friedrich Fasch

Obertura para orquesta en sol menor

Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder

Gabriel Faure

Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.117

Christian Poltéra, chelo

Kathryn Scott, piano

Frédéric Chopin

Selección del Ciclo de canciones, op.74

Elzbieta Szmytka, soprano

Malcolm Martineau, piano

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Porgy and Bess de George Gershwin

13.00

Música de Verano

Claudio Monteverdi

Gloria a siete voces

Les Arts Florissants / William Christie

Jean-Philippe Rameau

Gavota y 5 variaciones

Marián Pivka, piano

Antonin Dvorák

Serenata para instrumentos de viento en re menor, op.44

Orquesta Filarmónica de Londres / Christopher Hogwood

Zoltán Kodály

Danzas de Marosszék

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

14.00

Darius Milhaud

La chimenea del Rey René, op.205

Ensamble Atenea

Georg Philipp Telemann

Suite en Si bemol mayor, "Obertura de los pueblos"

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Franz Schubert

Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”

Sviatoslav Richter, piano

15.00

Joseph Haydn

Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4 Hob.III:78, "Aurora"

Cuarteto Amadeus

Ángel Lasala (Argentina, 1914-2000)

Impresiones de mi tierra

Beatriz Balzi, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034

Jean-Pierre Rampal, flauta

Robert Veyron-Lacroix, clave

Jordi Savall, viola da gamba

Piotr Ilich Chaikovsky

Abril y Junio, de la suite Las estaciones, op.37b

Mijail Pletnev, piano

16.00

Matheo Romero

Romerico florido, folía a dos

Clematis

Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón

Juan Hidalgo

¿Qué quiere Amor?

Francisco Fernández-Rueda, tenor

Ars Atlantica / Manuel Vilas

José Marín

De la Sierra Morena

Mercedes Hernández, soprano

Ars Atlantica / Manuel Vilas

Max Bruch

Fantasía escocesa para violín y orquesta, op.46 (1880)

Joshua Bell, violín

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Jacques Ibert

Capricho, para diez instrumentos

Ensamble Erwartung

17.00

Marcin Mielczewski

Aria a tre

Ensamble Il Tempo

Marcin Mielczewski

Canzona a tre

Ensamble Rosella

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5

Maria Tipo, piano

Robert Stolze

“Serás el emperador de mi alma”, de El favorito

Paul Lincke

“Castillos en la luna”, de Frau Luna

Franz Lehár

“Mis labios besan con pasión”, de Giuditta

Lucia Popp, soprano

Coro y Orquesta de la Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Ernest Bloch

Tres nocturnos, para trío

Trío de Oslo

19.00

William Byrd (1540-1623)

Fantasía N°2, para seis violas

Ensamble de Violas Rose

Ferde Grofé

Suite El Gran Cañón del Colorado (1931) (“Amanecer”, “El desierto pintado”, “En el sendero”, “Atardecer” y “Chaparrón”)

Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / Lorin Maazel

Olivier Messiaen

“Alabanza a la eternidad de Jesús”, último movimiento del Cuarteto para el fin del tiempo

Yo-Yo Ma, chelo

Kathryn Stott, piano

Jean Sibelius

Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Padua y del Veneto / Bruno Ciurana

20.00

Enrique Granados

Escenas románticas para piano

Alicia de Larrocha, piano

Marc-Antoine Charpentier

Villancicos instrumentales. Noëls pour les intruments, H.534

Les Arts Florissants / William Christie

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, Hob.XVIII:4

Philippe Entremont, piano

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Marco Uccellini

Sonata sobre la Toccata 5 para violín solo sobre "Laura Reluciente"

Ensamble Convivium

21.00

Carl Nielsen

Concierto para violín y orquesta, op.33

Cho-Liang Lin

Swedish Radio Symphony Orchestra / Esa-Pekka Salonen

Johann Sebastian Bach

Concierto Italiano para clave en Fa mayor, BWV 971

Rosalyn Tureck, piano

22.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto de cuerdas Nº4 en sol menor, K.516

Walter Trampler, viola

Cuarteto Juilliard

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Franz Schubert

Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, D.485

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

23.00

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25

Murray Perahia, piano

Miembros del Cuarteto Amadeus

Francesco Geminiani

Concerto grosso en La mayor, op.2, Nº6

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken