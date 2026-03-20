Programación 20 de marzo

00.00
La Trasnoche Clásica
Edward Elgar
Falstaff. Estudio sinfónico en do menor, op.68
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Clara Schumann
Trío en sol menor, op.17
Trío Clara Wieck
Darius Milhaud
Scaramouche, suite para dos pianos op.165b
Liliana Sainz y Jorge Bergaglio, pianos
Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73
Andrew Marriner, clarinete
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Antonio Martín y Coll
Diferencias sobre la Folia
Jordi Savall, viola da gamba
Rolf Lislevand, vihuela
Arianna Savall, arpa triple
Adela González-Campa, castañuelas
Vincent D'Indy
Poema de las orillas, op.77
Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Emmanuel Krivine
Ernö Dohnányi
Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25
András Schiff, piano
Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta en la menor, BWV 1013
Peter-Lukas Graf, flauta
Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº6 en sol menor, op.15, Nº3
Maria João Pires, piano
Max Reger
Variaciones y fuga sobre un tema de Johann Adam Hiller, op.100
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam/ Neeme Järvi
Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor
Heinz Holliger, oboe
Thomas Füri, violín
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri
Franz Schubert
Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"
András Schiff, piano
miembros del Cuarteto Hagen
Alois Posch, contrabajo
Claude Debussy
Imágenes, L.110 (Libro Nº1)
Philippe Entremont, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "Drum roll"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Ernesto Nazareth
A maré encheu
Valsa da Dor
Impresiones del sertȃo
El polichinela
Sergio Barcelos, piano
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Robert Schumann
Escena de cuentos de hadas, op.113
Lars Anders Tomter, viola
Leif Ove Andsnes, piano
07.00
Y la mañana va
Johannes Brahms
Obertura para el Festival Académico, op.80
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano
Pierre-Gabriel Buffardin
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Eckart Haupt, flauta
Solistas Barrocos de Dresde
Bedrich Smetana
Ricardo III, poema sinfónico, op.11
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik
08.00
Reinhold Gliere
Cuarteto para cuerdas Nro.1 en La mayor, op.2
Cuarteto Gliere
Claude Debussy
“Las colinas de Anacapri”, “La serenata interrumpida”, “La catedral sumergida” y”La danza de Puck” del libro I de los Preludios para piano
Daniel Barenboim, piano
Percy Grainger
Canción de la montaña, Nº1
Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon
09.00
Domenico Cimarosa
Concierto para dos flautas y orquesta de cámara en Sol mayor
James y Jeanne Galway, flautas
London Mozart Players
Ernst Toch
Sonata para chelo y piano, op.50
Jens Peter Maintz, chelo
Jascha Nemtsov, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº33 en Si bemol mayor, K.319
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
10.00
Sergei Prokofiev
Suite Nro.1 del ballet “Romeo y Julieta”
Orquesta Sinfónica de Seattle / Gerhard Schwarz
Ferdinand David
Cuatro caprichos para violín solo, op.9
Reto Kuppel, violín
John Ireland
“Satiricón”, obertura de concierto
Sinfonía of London / John Wilson
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann Hermann Schein
Suite Nº13 del “Banchetto Musicale”
Flanders Recorder Quartet
Heinrich Ignaz Franz von Biber
Mensa sonora, parte 3
Simplicissimus Ensemble
Andreas Christoph Clamer
Mensa Harmonica
Dolce Risonanza
Michel Richard de Lalande
Suite N°7 de las 'Sinfonías para las cenas del Rey'
Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre
Georg Philipp Telemann
Obertura y Menueto en Si bemol mayor para dos oboes, dos violines, cuerdas y bajo continuo, TWV 55:B1
Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman
12.00
Al Mediodía
Richard Wagner
Idilio de Sigfrido (versión original para ensamble de cámara)
Miembros de la Orquesta Filarmónica de Nueva York / Pierre Boulez
Dmitri Shostakovich
Concierto para piano y orquesta N°2 en Fa mayor, op.102 (1957)
John Ogdon, piano
Orquesta Filarmónica Real / Lawrence Foster
Agustín Barrios Mangoré
Una limosnita por el amor de Dios, Gavota y Cueca
John Williams, guitarra
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental
Béla Bartók
Concierto N°1 para piano y orquesta (1926)
Yefim Bronfman, piano
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen
Hjálmar Ragnarsson
Canción nocturna de abril
Coro Hamrahlíd / Thorgerdur Ingólfsdóttir
Max de Wardener
Minucia, para ensamble de flautas dulces procesado digitlalmente
Genevieve Lacey, flautas dulces
Gabriel Lena Frank
Elegía andina
Orquesta Ahora / Naomi Woo
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Johann Christian Bach
Concierto para fagot y orquesta en Si bemol mayor
József Vajda, fagot
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla
Jean Sibelius
Trece piezas para piano, op.76
Håvard Gimse, piano
Georg Muffat
Concerto grosso Nº8 en Fa mayor, "Coronatio augusta"
Musica Aeterna Bratislava / Peter Zajíček
19.00
Gustav Mahler
Canciones del caminante
Christa Ludwig, mezzosoprano
Orquesta Philharmonia / Adrian Boult
Carl Maria von Weber
Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63
András Adorján, flauta
Boris Pergamenshikov, chelo
Pavel Gililov, piano
John Ireland
Marcha épica
Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox
20.00
Momentos Musicales
Georges Bizet
Suite de La Arlesiana Nº2
Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana / Anton Nanut
Ludwig van Beethoven
Once bagatelas para piano, op.119
Jean-François Heisser, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en do menor, op.9, nº11, R.198a (La Cetra)
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
John Field
Tres nocturnos
Miceal O'Rourke, piano
21.00
Manuel de Falla
Interludio y Danza de “La vida breve”
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Kenneth Jean
Franz Schubert
Rondó en La mayor, op.107, D.951
Artur Schnabel, piano
Darius Milhaud
El buey sobre el tejado, op.58a
Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein
Joseph Haydn
Divertimento a 6 en Do mayor, Hob.II:
Linde-Consort / Hans-Martin Linde
22.00
Industria Nacional
Benjamin Britten
Nocturnal sobre un tema de Dowland, op.70
Ariel López Saldívar, guitarra
Fernando Moruja
Misa breve
Coral de la Rábida / Fernando Moruja
Alberto Ginastera
Pampeana N°3, op.24, para orquesta
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
23.00
Complemento musical
Joseph Haydn
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Re mayor, Hob.VIIb:2
Truls Mörk, chelo
Orquesta de Cámara de Noruega / Iona Brown
Franz Schubert
El pastor en la roca, D.965
Helen Donath, soprano;
Dieter Klöcher, clarinete;
Klaus Donath, piano
Sergei Prokofiev
Seis piezas para piano del ballet Cenicienta, op.102
Boris Berman, piano