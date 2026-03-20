Programación 20 de marzo

00.00

La Trasnoche Clásica

Edward Elgar

Falstaff. Estudio sinfónico en do menor, op.68

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Clara Schumann

Trío en sol menor, op.17

Trío Clara Wieck

Darius Milhaud

Scaramouche, suite para dos pianos op.165b

Liliana Sainz y Jorge Bergaglio, pianos

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Andrew Marriner, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Antonio Martín y Coll

Diferencias sobre la Folia

Jordi Savall, viola da gamba

Rolf Lislevand, vihuela

Arianna Savall, arpa triple

Adela González-Campa, castañuelas

Vincent D'Indy

Poema de las orillas, op.77

Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Emmanuel Krivine

Ernö Dohnányi

Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25

András Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta en la menor, BWV 1013

Peter-Lukas Graf, flauta

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº6 en sol menor, op.15, Nº3

Maria João Pires, piano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Johann Adam Hiller, op.100

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam/ Neeme Järvi

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"

András Schiff, piano

miembros del Cuarteto Hagen

Alois Posch, contrabajo

Claude Debussy

Imágenes, L.110 (Libro Nº1)

Philippe Entremont, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "Drum roll"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ernesto Nazareth

A maré encheu

Valsa da Dor

Impresiones del sertȃo

El polichinela

Sergio Barcelos, piano

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Robert Schumann

Escena de cuentos de hadas, op.113

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

07.00

Y la mañana va



Johannes Brahms

Obertura para el Festival Académico, op.80

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Pierre-Gabriel Buffardin

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Eckart Haupt, flauta

Solistas Barrocos de Dresde

Bedrich Smetana

Ricardo III, poema sinfónico, op.11

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

08.00

Reinhold Gliere

Cuarteto para cuerdas Nro.1 en La mayor, op.2

Cuarteto Gliere

Claude Debussy

“Las colinas de Anacapri”, “La serenata interrumpida”, “La catedral sumergida” y”La danza de Puck” del libro I de los Preludios para piano

Daniel Barenboim, piano

Percy Grainger

Canción de la montaña, Nº1

Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon

09.00

Domenico Cimarosa

Concierto para dos flautas y orquesta de cámara en Sol mayor

James y Jeanne Galway, flautas

London Mozart Players

Ernst Toch

Sonata para chelo y piano, op.50

Jens Peter Maintz, chelo

Jascha Nemtsov, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº33 en Si bemol mayor, K.319

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

10.00

Sergei Prokofiev

Suite Nro.1 del ballet “Romeo y Julieta”

Orquesta Sinfónica de Seattle / Gerhard Schwarz

Ferdinand David

Cuatro caprichos para violín solo, op.9

Reto Kuppel, violín

John Ireland

“Satiricón”, obertura de concierto

Sinfonía of London / John Wilson

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Hermann Schein

Suite Nº13 del “Banchetto Musicale”

Flanders Recorder Quartet

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Mensa sonora, parte 3

Simplicissimus Ensemble

Andreas Christoph Clamer

Mensa Harmonica

Dolce Risonanza

Michel Richard de Lalande

Suite N°7 de las 'Sinfonías para las cenas del Rey'

Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre

Georg Philipp Telemann

Obertura y Menueto en Si bemol mayor para dos oboes, dos violines, cuerdas y bajo continuo, TWV 55:B1

Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

12.00

Al Mediodía

Richard Wagner

Idilio de Sigfrido (versión original para ensamble de cámara)

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Nueva York / Pierre Boulez

Dmitri Shostakovich

Concierto para piano y orquesta N°2 en Fa mayor, op.102 (1957)

John Ogdon, piano

Orquesta Filarmónica Real / Lawrence Foster

Agustín Barrios Mangoré

Una limosnita por el amor de Dios, Gavota y Cueca

John Williams, guitarra

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental

Béla Bartók

Concierto N°1 para piano y orquesta (1926)

Yefim Bronfman, piano

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

Hjálmar Ragnarsson

Canción nocturna de abril

Coro Hamrahlíd / Thorgerdur Ingólfsdóttir

Max de Wardener

Minucia, para ensamble de flautas dulces procesado digitlalmente

Genevieve Lacey, flautas dulces

Gabriel Lena Frank

Elegía andina

Orquesta Ahora / Naomi Woo

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johann Christian Bach

Concierto para fagot y orquesta en Si bemol mayor

József Vajda, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Jean Sibelius

Trece piezas para piano, op.76

Håvard Gimse, piano

Georg Muffat

Concerto grosso Nº8 en Fa mayor, "Coronatio augusta"

Musica Aeterna Bratislava / Peter Zajíček

19.00

Gustav Mahler

Canciones del caminante

Christa Ludwig, mezzosoprano

Orquesta Philharmonia / Adrian Boult

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

András Adorján, flauta

Boris Pergamenshikov, chelo

Pavel Gililov, piano

John Ireland

Marcha épica

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

20.00

Momentos Musicales

Georges Bizet

Suite de La Arlesiana Nº2

Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana / Anton Nanut

Ludwig van Beethoven

Once bagatelas para piano, op.119

Jean-François Heisser, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en do menor, op.9, nº11, R.198a (La Cetra)

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

John Field

Tres nocturnos

Miceal O'Rourke, piano

21.00

Manuel de Falla

Interludio y Danza de “La vida breve”

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Kenneth Jean

Franz Schubert

Rondó en La mayor, op.107, D.951

Artur Schnabel, piano

Darius Milhaud

El buey sobre el tejado, op.58a

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Joseph Haydn

Divertimento a 6 en Do mayor, Hob.II:

Linde-Consort / Hans-Martin Linde

22.00

Industria Nacional

Benjamin Britten

Nocturnal sobre un tema de Dowland, op.70

Ariel López Saldívar, guitarra

Fernando Moruja

Misa breve

Coral de la Rábida / Fernando Moruja

Alberto Ginastera

Pampeana N°3, op.24, para orquesta

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

23.00

Complemento musical

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Re mayor, Hob.VIIb:2

Truls Mörk, chelo

Orquesta de Cámara de Noruega / Iona Brown

Franz Schubert

El pastor en la roca, D.965

Helen Donath, soprano;

Dieter Klöcher, clarinete;

Klaus Donath, piano

Sergei Prokofiev

Seis piezas para piano del ballet Cenicienta, op.102

Boris Berman, piano