Programación 1 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Freddie Redd

Debut

Lady J blues

Tuba Skinny

Dallas rag

Cannonball blues

Oriental strut

Susie Arioli

Blue skies

Beyond the sea

Out of nowhere

00.30

La Trasnoche Clásica

Franz Krommer

Sexteto pastoral para vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

Johannes Brahms

Siete fantasías para piano, op.116

Evgeny Kissin, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº3 en do menor, op.44

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Claudio Arrau, piano

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº6 en la menor

Cuarteto Melos

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en sol menor, op.9, Nº8

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Silvestre Revueltas

Sensemayá, canto para matar a una culebra

Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Trío Beaux Arts

Romance anónimo para guitarra

Francisco Tárrega

Capricho árabe para guitarra

Marcelo Galliano, guitarra

Antonin Dvorák

El duende del agua, op.107

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Marc-Antoine Charpentier

Tercera lección de tinieblas para el jueves santo, H.136

Dominique Visse, contratenor;

Harry van Berne, tenor;

Klaus Mertens, bajo

Orquesta Barroca de Amsterdam /Ton Koopman

Coro Barroco de Amsterdam

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Josef Rheinberger

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.135, Nº3

Jürg Hanselmann, piano

06.00

Y la mañana va

Franz Von Suppé

Alegría vienesa, obertura

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Luigi Boccherini

Sinfonía en Si bemol mayor, op.12, Nº5

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Max Reger

Ocho valses para dos pianos, op.9

Dúo Tal & Groethuysen

Georg Philipp Telemann

Suite para dos trompetas y orquesta en Re mayor

Wolfgang Basch y Albert Oesterle, trompetas

Solistas Bach de Alemania / Helmut Winschermann



07.00

Josef Rheinberger

Obertura sobre “Demetrius”, de Friedrich Schiller, op.110

Orquesta Estatal Brandenburgués de Frankfurt / Nikos Athinaös

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sonata para violín y bajo continuo en re menor

Ensamble Les Voix Humaines

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondo para piano Nº3 en la menor, K.511

Mitsuko Uchida, piano

Ottorino Respighi

Suite Nº3 de las Arias y danzas antiguas para laúd (transcripción para orquesta)

Orquesta de Cámara de Lausana / Jesús López Cobos

08.00



Johannes Bernardus van Bree (violinista y compositor holandés, 1801-1857)

Cuarteto para cuerdas Nro.2 en la menor

Cuarteto de cuerdas de Utrecht

Anatol Liadov

Tres miniaturas para piano

Monique Duphil, piano

Domenico Scarlatti

“Tinte a note di sangue”, cantata de cámara

Patrizia Ciofi, soprano

il Complesso Barocco / Alan Curtis

09.00

Jan Ladislav Dussek

Concierto para dos pianos y orquesta en Si bemol mayor, op.63

Dúo de pianos Praga

Orquesta de Cámara de Pardubice, República Checa / Leos Svarovsky

August Klughardt

Quinteto para vientos en Do mayor, op.79

Quinteto Arcis

10.00

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Gautier Capuçon, chelo

Frank Braley, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº7

Wilbert Hazelzet, flauta

Richte van der Meer, chelo barroco

Ton Koopman, clave

Rutland Boughton (compositor inglés, 1878-1960)

Los juegos de Aylesbury

New London Orchestra / Ronald Corp

11.00

Los Caminos del Barroco

George Frideric Handel

Fragmentos de la Pasión de Brockes

Sandrine Piau, soprano

Stuart Jackson, contratenor

Konstantin Krimmel, barítono

Ensamble Arcangelo / Jonathan Cohen

George Frideric Handel

"El Señor es mi luz", Chandos Anthem Nº10

Lynne Dawson, soprano; Ian Partridge, tenor

The Sixteen / Harry Christophers

12.00

El Clásico del Mediodía

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Robert Schumann

Liederkreis, op.39

Ian Bostridge, tenor

Julius Drake, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Henry Litolff (1818-1891)

Concierto sinfónico para piano y orquesta Nº5 en do menor, op.123

Peter Donohoe, piano

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Andrew Litton

Amy Beach (1867-1944)

Cuarteto de cuerdas en la menor (1929)

Ensamble Ambache

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano & Miriam Chames)

18.00

El Regreso

Hugo Alfvén

Rapsodia sueca Nº1, op.19

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Joseph Boulogne Saint Georges

Concierto para violín y orquesta Nº10 en Sol mayor

Qian Zhou, violín

Camerata Toronto / Kevin Mallon

Erik Satie

Gymnopédie Nº1

Alexandre Tharaud, piano

Anónimo Napolitano

Tarantella del Gargano (registro en vivo en el Auditorio de Radio Nacional)

Rosa Domínguez, mezzosoprano

Mónica Pustilnik, laúd

19.00

Johann Pachelbel

Canon y giga para tres violines y continuo en Re mayor

English Chamber Orchestra / Raymond Leppard

Igor Stravinsky

Selección de Historia del soldado

Carole Bouquet, voz

Ensamble instrumental / Shlomo Mintz

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº1 en sol menor

Gidon Kremer, violín

Giedré Dirvanauskaité, chelo

Daniil Trifonov, piano

Carl Stamitz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, op.29

Barthold Kuijken, flauta

Tafelmusik / Jeanne Lamon

20.00

La Gran Aldea (Inglaterra)

William Yeates Hurlstone

El espejo mágico

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Régine Wieniawski

Sonata para violín y piano en re menor

Clare Howick, violín

Sophia Rahman, piano

Edward Elgar

Dos canciones para coro, op.73

Coro Sinfónico de Londres / Vernon Handely

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Juan José Castro (1895-1968)

Suite introspectiva

Orquesta del Festival de Los Ángeles / Juan José Castro

Registro documental realizado en ocasión del estreno, el 2 de junio de 1962

Juan de Araujo

Villancico a tres voces (transcripción de Waldemar Axel Roldán)

Juan de Lienas

Coenantibus autem illis (Y a los que estaban comiendo) (transcripción de Jesús Bal y Gay)

Cantoría de la Basílica de Nuestra Señora del Socorro / Jesús Gabriel Segade

Eva Lopszyc

El alma del cielo, para violín solo (2004)

Sebastián Masci, violín

Joseph Haydn

Concierto en Mi bemol mayor para trompeta y orquesta

Fernando Ciancio, trompeta

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Juan Pablo Izquierdo