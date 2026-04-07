Programa Volver al Trabajo: el Gobierno afirmó que reorientó esos recursos a prestaciones de mayor impacto social

El Ministerio de Capital Humano ratificó el cierre del VAT y aseguró que fue una decisión planificada desde su creación hace dos años, en reemplazo de un plan del kirchnerismo.

Los beneficiarios contaron con inscripción prioritaria en capacitaciones laborales impulsadas por la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral de la Secretaría de Trabajo.

Cumplido el plazo previsto, el Gobierno Nacional reorienta los recursos del Estado hacia políticas de mayor impacto social.

La decisión del Gobierno generó este martes protestas de piqueteros en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

Capital Humano explicó que el programa tuvo una vigencia de dos años, durante los cuales los beneficiarios percibieron una asignación mensual no remunerativa, y agregó que la última cuota fue liquidada en el corriente mes de abril.

Añadió que a diferencia del ex Potenciar Trabajo -incompatible con el empleo formal e intermediado por organizaciones sociales-, el VAT tuvo como objetivo eliminar barreras de acceso al trabajo registrado y facilitar la transición hacia el empleo formal.

Explicó que con carácter previo al pago de la última asignación, se notificó a todos los beneficiarios sobre la posibilidad de acceder a nuevas instancias de formación.

Quienes manifestaron interés -informó- podrán obtener vouchers para cursos de oficios y formación profesional impulsados por el Ministerio de Capital Humano.

En paralelo, esta cartera ministerial fortaleció las prestaciones de la seguridad social con foco en la niñez, la adolescencia y la familia.

En ese sentido, precisó que la Tarjeta Alimentar se incrementó un 137,5%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) aumentaron un 561%.

El objetivo es garantizar que los más vulnerables cuenten con un esquema de asistencia directa y sin intermediarios.

El Ministerio de Capital Humano expresó que implementa políticas que generan incentivos reales para la inserción en el empleo formal, sin intermediación y respetuosas de la libertad de los argentinos.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, criticó los cortes registrados en Avellaneda, Puente Saavedra y cuestionó la falta de aplicación del protocolo antipiquetes.

Sostuvo que “sin reglas claras no hay orden” y advirtió que la decisión de no aplicar el protocolo permite que la calle quede liberada a grupos que realizan bloqueos.

Según planteó, estas situaciones perjudican a millones de personas que necesitan circular, trabajar y vivir con normalidad.

Además, aseguró que las fuerzas federales aplican el protocolo donde tienen jurisdicción, con el objetivo de garantizar el orden en el espacio público.