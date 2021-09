El padre Pedro Martínez, de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Abra Pampa, dialogó con nuestro compañero Ricardo Tolaba, acerca del programa oficial de la fiesta patronal y expresó: “a las 7 de la tarde vamos a tener la santa misa y luego el descenso de nuestra patrona para comenzar a rezar la novena, mañana como todos los años teníamos el rosario de aurora, el año pasado por el tema de la pandemia no se hizo y este año tampoco se va a hacer.

Pero si a partir de las 6:20 vamos a comenzar rezando la novena, después de la novena se va a realizar la santa misa, a diferencia del año pasado que todo se hacía virtual, este año va a ser de forma presencial, con el 70 % de presencialidad de nuestra gente y bueno recomendar que cumplan todos los protocolos, desde hoy y hasta el dia 6 de octubre vamos a tener la novena en el horario que mencione anteriormente.”

Por último manifestó: “este año se puso el lema ‘María bajo tu vía maternal, condúcenos a tu hijo Jesús’, pero este año por las restricciones que aun continúan no se va a hacer eso, únicamente el día de la víspera vamos a tener una breve celebración de los samilantes y de los toritos que va a ser el día 6, a la noche, después de la misa, generalmente años anteriores sabíamos hacer, la novena, la misa y luego rendían homenaje a nuestra patrona a través de las danzas y un evento folclórico, es decir homenajeando a nuestra patrona pero este año no lo vamos a hacer.

No hemos invitado a las comunidades este año, ya que años anteriores venían todas las comunidades de los alrededores y este año no están invitadas, también me acuerdo que años anteriores nos visitaba la banda de música, donde sabemos que su acorde es muy emocionante, como el cóndor pasa.”