Florencia Freijo habló de su tercer libro, “Decididas. Amor, sexo y dinero”

Tras recordar al músico y compositor argentino, especializado en el género jazz, Oscar Alemán, Pacho O’Donnell repasó las visiones y opiniones de grandes intelectuales populares que se expresaron sobre el 17 de octubre, día de la lealtad peronismo.

Sumado a eso, O’Donnell conversó con la licenciada en ciencias políticas, activista y feminista, María Florencia Freijo, quien habló de “Decididas. Amor, sexo y dinero”, su tercer libro publicado que realiza una radiografiá esclarecedora del presente que viven las mujeres e investiga las raíces históricas de cómo se llegó a esas instancias.

“Cómo autora me iba quedando preguntas al terminar muis libros, cosa que fui respondiendo al escribir el siguiente. Pero este, en particular, fue muy difícil y me llevó mucho tiempo de estudio en campos que yo no domino, como la neurociencia y el sexo de nuestros cerebros. Pero pude responder las dos preguntas que quería tener resultas en el libro: analizar los factores que drenan el poder de las mujeres y porqué, ante tantos datos contundente, todavía hay tanta resistencia al cambio”, destacó.