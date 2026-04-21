Programa especial dedicado al Papa Francisco

En la emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, recordamos al Papa Francisco al cumplirse un año de su fallecimiento.

A lo largo del programa, se compartieron testimonios de aquel momento que conmovió al mundo y se realizó un recorrido por su vida, desde su tarea en Argentina hasta su papado en el Vaticano.

También se reflejaron las miradas de medios internacionales, con especial atención a Radio Vaticano Internacional, que siguió de cerca su legado.

El homenaje incluyó canciones que lo representan y emocionan, y el recuerdo especial de San Lorenzo de Almagro, el club de sus amores, que también le rindió tributo. Un programa para mantener viva la memoria de una figura clave de la historia reciente.