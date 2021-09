Programa del viernes 24 de septiembre

En su editorial Mario Wainfeld remarcó las desigualdades que existían antes y se acentuaron durante la pandemia como por ejemplo entre las personas que tenían auto particular y las que no. “Fue muy difícil porque los que no eran esenciales no podían trasladarse en transporte púbico en los primeros tiempos”, aseguró el conductor.

Irina Hauser analizó cómo será la relación entre Horacio Rosatti, nuevo presidente de la Corte Suprema y el gobierno. Por otro lado habló sobre el caso Ivana y Abril Rosales. El Estado argentino pide disculpas ante la CIDH en un caso de violencia de género. Mariana Enriquez presentó el libro “La otra guerra: Una historia del cementerio argentino en las islas Malvinas” de Leila Guerriero. Como todos los viernes la música dijo presente de la mano de Beto Solas.