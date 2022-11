Programa de 23 de noviembre de 2022

"Se repiten atavismos políticos y conductas sociales. La burguesía nacional no es tal. No atiende a sus intereses sino a prejuicios. Hay sectores empresarios que no obran en relación con lo que les conviene", sostuvo Mario Wainfeld, en una reflexión que fue del pensamiento de Arturo Jauretche a la reacción de los comentaristas de fútbol tras la derrota de la Selección Nacional en el debut del Mundial de Qatar.

Paula Niccolini nos habló sobre el día Internacional de la eliminación de la violencia hacia las mujeres.

Martín Rodríguez describió poemas que cruzan la poesía y la política. También recordó a Hebe de Bonafini en los años 90 y una alianza inesperada.

Como todos los días el tangazo con Mariana Fossati.