Progamm 19. Dezember 2023

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

- Die Regierung von Javier Milei bekräftigt das Ende der Sozialprogramme für diejenigen, die Straßen blockieren.

- Nach dem heftigen Sturm, der 15 Menschenleben forderte, gilt Alarm wegen eines Rekordhochwassers am Río de la Plata.

- Argentinien bekräftigt seine Absicht, ein Handelsabkommen zwischen dem MERCOSUR und der Europäischen Union zu schließen.

- Die chilenische Regierung ratifiziert die Verfassung Pinochets nach zwei gescheiterten Volksabstimmungen, um sie zu ersetzen.

- Das Internationale Rote Kreuz schließt sein Büro in Nicaragua.

- Fußball-Weltmeister feiern den ersten Jahrestag ihres Erfolgs in Katar 2022

Moderation: Marcus Christoph

Technik: Guillermo Vega