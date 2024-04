Profundo desacuerdo en negociaciones paritarias entre SOEME y Municipio

Este mediodía, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y zona oeste (SOEME) expresó su rechazo contundente a la propuesta del Municipio durante las negociaciones paritarias. El secretario general del SOEME y Zona Oeste, Antonio Osorio, comenzó la conferencia de prensa, destacando la necesidad urgente de una recomposición salarial.

Osorio enfatizó que la oferta del Municipio de un 15% de aumento salarial es insuficiente, considerando el contexto económico actual y los aumentos en los servicios básicos. "Entendemos que los municipios están en condiciones, ha habido tarifazos en toda la comarca, se siguen cobrando impuestos pero siguen pisando el sueldo de los trabajadores y trabajadoras. Estamos en una situación donde ya no podemos más", declaró.

El secretario general del SOEME también criticó el sistema tributario regresivo que afecta a los trabajadores, denunciando una política que favorece a los ricos en detrimento del pueblo trabajador. "No vamos a aceptar un 15%, no vamos a aceptar la estrategia del gobierno provincial. Lo que necesitamos es no quitarle la comida a nuestros hijos", afirmó Osorio.

Además, el secretario de seccional del gremio, Tomas Ulloga, arremetió contra el intendente Matías Taccetta, acusándolo de "mentiroso y de actuar de mala fe en las negociaciones". Ulloga criticó la falta de transparencia del intendente y su equipo, destacando la falta de poder de decisión de los secretarios municipales.

Con respecto a las reuniones de paritarias, Ulloga expresó su frustración por la falta de compromiso del Municipio en discutir números reales y tener una negociación justa. "Lo que pedimos es sentarse y tener una paritaria de verdad, a discutir números reales", agregó Ulloga.

Móvil: Andrés Campos