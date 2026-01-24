Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos criminales abordó el caso de los prófugos de la justicia tomando como base tres aristas: aquellos que se fugan de las cárceles, de las comisarías y los que huyen de la escena del delito.

Sobre esta problemática, dialogaron con Salvador Baratta, ex jefe de Coordinación Operativa de la Policía Bonaerense.

“En la Argentina se perdió el servicio de información, el 90 por ciento de los hechos se esclarece por información, salvo los que son en flagrancia".

“Si no se vuelve a trabajar y a esos servicios y brigadas donde se caminaba la calle, y se busca esa información, es muy difícil esto”, dijo sobre la posibilidad de dar con los prófugos.

“A esa fuente hay que volver”, remarcó.

Según las estadísticas vigentes, son más de 100.000 las personas con pedidos de captura en el país mientras que alrededor de 4.700 son considerados prófugos de alta peligrosidad.