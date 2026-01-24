Productores vitivinícolas se reúnen para fortalecer la sostenibilidad y el comercio justo

El IV Encuentro Anual de Productores de Vino Fairtrade de Argentina y Chile, países que conforman uno de los polos de comercio justo más fuertes del mundo vitivinícola, se realizará del 26 al 29 de enero en Mendoza.

Reunirá a productores certificados, a miembros de Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC) de ambos países, importadores de Brasil y referentes del sector.

La agenda incluye presentaciones estratégicas, una dinámica comercial con importadores, una visita técnica a Finca Agrelo de Grupo Avinea -referente en biodiversidad y prácticas agroecológicas- y el cierre se realizará en el Hotel Amerian donde cada organización compartirá dos proyectos de impacto y se realizará una degustación de vinos Fairtrade de las bodegas participantes de Chile y Argentina.

Del evento, organizado con la colaboración de CLAC y Bodega Argento, participarán Bodega y viñedo Amadeo Marañon, Cooperativa La Riojana, Bodega Montlaiz, Bodega Altavista, Grupo Peñaflor, Grupo Avinea, Bodega Chaquepes, Vidseca (Chile), Caupolican (Chile), Lautaro (Chile) y Red del vino (Chile).

Los vinos Fairtrade provienen de organizaciones de pequeños productores y bodegas que cumplen estrictos estándares sociales, ambientales y económicos definidos por el sistema Fairtrade Internacional.

Estos estándares incluyen condiciones laborales dignas, respeto por los derechos humanos, protección del medio ambiente, estructuras democráticas y transparencia administrativa.

Además, cada venta genera una Prima Fairtrade, destinada a proyectos comunitarios que mejoran la calidad de vida de productores y trabajadores.

Argentina y Chile cuentan con condiciones excepcionales de terroir a lo largo de la Cordillera de los Andes que permiten producir vinos de alta calidad bajo modelos sostenibles.

En conjunto, Argentina y Chile suman cerca de 7.000 hectáreas plantadas específicamente vinculadas a la producción Fairtrade, beneficiando a 560 pequeños viticultores y más 2.500 trabajadores, que reciben aproximadamente US$ 600 mil en primas para proyectos comunitarios.