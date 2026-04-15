Producción de Burros en Catamarca: "Su carne es una alternativa en la zona del Noa argentino"

El veterinario y productor, Rogelio Allignani, es organizador de la Segunda Jornada Nacional de Producción de Burros, en Catamarca y conversó con el equipo de Korol en el Aire por Radio Nacional sobre esta actividad y los derivados que tiene.

"Nuestra primera finalidad era para los cósmeticos que usa como principio activo la leche de burra, aunque también incursionamos bastante la carne y estamos trabajando la colocación de chacinados en la zona de Santamaría. En el noroeste, es común su consumo", contó. "Tiene muy buena calidad la carne de burro, es muy biodigestible. El sabor es particular aunque muy agradable. Es tierna y muy rica. Se hace asado, milanesa, varias cosas", agregó.

Allignani explicó que el burro "es una alternativa interesante" porque vive y come en lugares donde otras especies no podrían. "La leche de burro se consume en varios lugares y países, y en China por ejemplo también se consume mucho su carne. Para nosotros es algo nuevo y todo un descubrimiento", agregó.