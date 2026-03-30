Procesaron y embargaron a Claudio Tapia y Pablo Toviggino

El magistrado Diego Amarante resolvió procesar y trabar un embargo de 350 millones de pesos sobre los bienes personales de Claudio Tapia, presidente de la entidad, y Pablo Toviggino, tesorero y hombre fuerte de la gestión. La resolución, que consta de más de cien fojas, acusa a los directivos del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.

Según la investigación, la AFA habría retenido aportes previsionales y fiscales de sus empleados y de diversos clubes que nunca fueron transferidos al fisco nacional durante el período 2024-2025.

Por este tema, el legislador de la Coalición Cívica por CABA y denunciante de Toviggino y Tapia por el presunto uso de testarferros en la compra de una megamansión en Pilar, Facundo Del Gaiso, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "era un fallo esperable. Cuando se metió ARCA la suerte de estos dos estaba echada. Además, se les prohibió la salida del país. La tienen difícil para ir al Mundial".

Del Gaiso, además, dijo que "se van a tener que ir acostumbrando, porque no tengo dudas que terminarán procesados en otras causas. Tarde o temprano Tapia y Toviggino finalizarán presos".