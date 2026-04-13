Procastinación: ¿qué nos pasa cuando postergamos tareas y cuándo es una señal de alarma?

La doctora en psicología María Roca en diálogo con el equipo de Korol en el Aire, habló sobre procastinar y los motivos por lo que lo hacemos. ¿Qué perfiles de personalidades suelen caer más seguido? y ¿cuáles situaciones llevan a este círculo de acciones ?

"Hay ciertas situaciones, como el estrés o la falta de sueño, o el hacer muchas cosas al mismo tiempo, nos pueden llevar a procastinar con mayor frecuencia. Cuando sucede más seguido y empieza a tener más impacto, porque no llego a llevar la ficha médica de mi hija a la escuela, no termino el reporte, no llego a culminar la charla que voy a presentar, ahí ya se debe tomar commo una señal de alarma", mencionó.

Roca advirtió que en ciertos trastornos como el de déficit de atención o en una depresión, la procastinación "puede aparece como síntoma".

"No hay que pensar en la fiaca que te da, por ejemplo subirte a la cinta para hacer ejercicio, sino pensa en lo bien que te sentiste la última vez que fuiste. Pensa en qué objetivo está ayudando ese hecho, y premiate cuando lo logres", agregó.