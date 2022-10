Prix « Femmes scientifiques qui comptent » en Argentine

Mardi 4 octobre a eu lieu la remise du prix « Femmes scientifiques qui comptent », une initiative qui distingue les femmes du secteur scientifique et technologique qui réalisent un travail remarquable dans la communication publique de la science dans une perspective de genre et de diversité.

Avec la participation du ministre des Sciences, Daniel Filmus, le prix a été décerné, dans la catégorie carrière, à la paléontologue Cecilia Apaldetti ; dans la catégorie stimulus, à l'ingénieure chimiste et enseignante Nicole Seinhart ; et quatre mentions ont été attribuées à l'archéologue Vivian Scheinsohn et à la biologiste Mariana Sanmartino (dans la catégorie carrière), ainsi qu'à la communicologue Florencia Yanniello et à la biologiste Karina Speziale (dans la catégorie stimulus).

La présidente du CONICET, Ana Franchi, a déclaré : « Cette initiative est d'un grand intérêt car elle est axée sur la diffusion de l'enseignement scientifique dans une perspective d'équité entre les sexes et, d'autre part, elle sensibilise les citoyens à la valeur et à l'importance de la science et à son impact sur leur vie quotidienne. Reconnaître les femmes pour leur carrière et leur contribution scientifique ouvre des espaces pour des contributions communes à la science et à la technologie. »

Le prix - organisé par le ministère des sciences, par l'intermédiaire du centre culturel C3 Science, en collaboration avec le programme national pour l'égalité des sexes, l'Institut français d'Argentine et l'ambassade de France, avec le soutien de Sanofi - a également récompensé Apaldetti et Seinhart d'un voyage en France comprenant un programme de visites et de rencontres en fonction des intérêts de chacune d'entre elles.

L'initiative, dans sa première édition 2022 Adrienne Bolland -inspirée par la figure mondiale de l'aviation et la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes- cherche à promouvoir l'égalité des sexes et à éviter la reproduction de stéréotypes historiquement masculinisés dans le domaine des sciences par la participation de femmes du secteur à des actions de communication publique de la science afin d'encourager une plus grande participation des citoyens aux débats publics actuels dans une perspective de genre.

Le jury était composé de Olga Anokhina, Gloria Dubner, Erica Hynes, Cecilia Ottaviano, Alejandra Roca, Norma Graciela Sánchez, Nayat Sanchez-Pi et Florencia Ballarino.

DESCARGAR