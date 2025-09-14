Privatizarán más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el próximo 8 de octubre se conocerán las ofertas privadas para la concesión de 741 kilómetros de rutas nacionales, correspondientes a la primera etapa de la denominada Ruta del Mercosur.

Este tramo incluye los corredores Oriental y Conexión, que abarcan las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174.

Caputo explicó que esta iniciativa forma parte de un plan que busca privatizar más de 9 mil kilómetros de la red vial nacional.

La concesión permitirá que empresas privadas se encarguen de la construcción, el mantenimiento, la explotación y la administración de los tramos adjudicados, financiando las obras a través del cobro de peajes, sin aportes estatales directos.

El ministro destacó que “el sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”.

En los próximos días se publicarán los pliegos finales para las etapas 2 y 3 del programa, que incluyen 8.384 kilómetros adicionales y se licitarán tanto a nivel nacional como internacional mediante la plataforma oficial Contrat.ar.

La Ruta del Mercosur atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, y conecta Argentina con Brasil y Uruguay.

Los tramos de la primera etapa concentran alto tránsito de carga y pasajeros, lo que los convierte en estratégicos para la logística y el comercio regional.

Según lo establecido en el Decreto 28/2025, la duración de las concesiones para el tramo Oriental será de 20 a 30 años, dependiendo de la inversión y las obras propuestas por cada empresa.

Las compañías adjudicatarias deberán garantizar estándares de seguridad, calidad vial y servicios a los usuarios, mientras que el Ministerio de Economía supervisará el cumplimiento de los contratos sin intervenir financieramente en las obras.

La concesión de la Ruta del Mercosur es clave para mejorar la conectividad entre Argentina, Brasil y Uruguay, optimizar el transporte de bienes y fortalecer la infraestructura en los corredores de mayor flujo de la red nacional.