Primero los chicos: cómo decide la Justicia ante conflictos parentales por viajes al exterior

El reciente conflicto legal entre Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña gira en torno a la negativa del actor a autorizar el viaje de sus hijos menores a Turquía, donde Suárez planea residir temporalmente junto a Mauro Icardi. Este nuevo capítulo retorna al debate sobre la prioridad del llamado “centro de vida” de los menores, en especial su rutina escolar y entorno afectivo

La abogada de familia Fátima Silva fue consultada por el equipo de Ramos generales y afirmó que "si los padres hubiesen podido acordar, la ley ni el juzgado se meten y ellos pueden hacer el acuerdo que quieran".

"En este conflicto, si ellos no acuerdan entra la Justicia. La Justicia dice que primero está el centro de vida, primero están los chicos y no los adultos. Su lugar, el colegio, su cama, sus vecinos, sus amigos, sus parientes, su club, su deporte; todo lo que hacen habitualmente no se lo podes trastocar de un día para otro", explicó.