Hoy se llevó a cabo la primera campaña de Donación Voluntaria de Sangre en el Centro Integrador Comunitario de Julia Dufour, en este sentido, Verónica Gramajo, Técnica en Hemoterapia del Hospital “José Alberto Sánchez” de Río Turbio, en comunicación con la Radio Pública, informó al respecto.

“el motivo principal de esta campaña es para que al momento que un paciente necesite transfusiones de sangre, los familiares no tengan que buscar y conseguir dadores a último momento”.

La guía básica para ser donante es, ser mayor de 18 años, pesar 50 kg o más, sentirse bien, no concurrir en ayunas. Lo que se debe hacer después de donar sangre es, reposar, beber muchos líquidos, no fumar ni beber alcohol, evitar practicar deporte y no exponerse a ambientes calurosos.

