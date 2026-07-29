Primer semestre récord para los autos híbridos y eléctricos

Los autos híbridos y eléctricos alcanzaron un récord de ventas en la Argentina durante el primer semestre de 2026.

Entre enero y junio se patentaron 42.238 unidades, un 339,4% más que en el mismo período del año pasado, lo que permitió que este tipo de vehículos represente el 15,2% de todas las ventas de 0 km en el país.

Aunque suelen agruparse en una misma categoría, existen diferencias entre estos vehículos.

Los híbridos convencionales (HEV) combinan un motor a combustión con uno eléctrico y recargan su batería mientras circulan, por lo que no necesitan enchufarse.

Los híbridos enchufables (PHEV) también utilizan ambos motores, pero cuentan con una batería de mayor capacidad que puede cargarse conectándola a la red eléctrica, permitiéndoles recorrer más kilómetros solo con energía eléctrica.

Los mild hybrid (MHEV) incorporan un pequeño sistema eléctrico que asiste al motor para reducir el consumo de combustible, aunque no pueden moverse únicamente con electricidad.

En tanto, los 100% eléctricos (BEV) funcionan exclusivamente con baterías recargables y no utilizan combustibles.

Los híbridos convencionales siguen siendo los más elegidos por los argentinos y concentraron el 55% de las ventas del segmento, con 23.222 unidades patentadas.

Detrás se ubicaron los híbridos enchufables (21%), los mild hybrid (15%) y los eléctricos puros (9%).

El fuerte crecimiento estuvo impulsado por el régimen de incentivos implementado por el Gobierno nacional, que eliminó el arancel de importación para determinados vehículos electrificados provenientes de países fuera del Mercosur.

La medida favoreció especialmente el ingreso de modelos fabricados en China, que hoy lideran los segmentos de autos eléctricos e híbridos enchufables.

La oferta también se amplió de manera significativa: el mercado pasó de 87 modelos disponibles en el primer semestre de 2025 a 145 este año, con la incorporación de 50 nuevos vehículos.

Sin embargo, uno de los principales desafíos para el desarrollo de la movilidad eléctrica sigue siendo la infraestructura de carga.

Actualmente existen alrededor de 260 puntos de carga en todo el país y solo una parte corresponde a estaciones de carga rápida.