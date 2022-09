Primer juicio por jurados de Catamarca: femicidio de Débora Barros

Se dio a conocer cual va a ser el juez del primer juicio por jurados en Catamarca, donde se va a juzgar el asesinato de Débora Barros. Del sorteo realizado quedó como juez titular Fernando Esteban. El único imputado es Javier Salcedo.

El Dr. Sebastián Ibáñez será el representante de la querella, y dialogó con el programa de Jueza y Parte: “Lamentablemente la fiscalía a cargo de la investigación, cuando concluye la investigación lo califica solamente como homicidio agravado por relación de pareja, que si bien tiene cadena perpetua como única pena, no lo califica como delito de femicidio. cuando de las pruebas surgía que Salcedo a lo largo de la relación ejerció violencia de género”. Nosotros desde la querella pudimos haberlo impugnado pero decidimos no hacerlo para no demorar el juicio oral de Salcedo que está detenido desde abril de 2021, cuando ocurrió el hecho, porque si no se lo juzga hasta abril de 2023 tiene que ser liberado”.

“Aún no está establecida la fecha, pero va a ser en octubre porque las audiencias previas ya están programadas. Ayer se sorteó el juez que moderará el juicio, porque el veredicto lo dará el jurado”.