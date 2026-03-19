Primer caso de viruela símica en Argentina ¿Hay que preocuparse?

Con la conducción de la periodista científica Diana Costanzo vuelve un clásico a Rae en castellano: Ciencia al Día.

En el primer bloque, todo lo relacionado a la detección de un caso de viruela símica de un clado que no circulaba hasta ahora en la Argentina. El paciente es un hombre de 31 años que vive en la ciudad de Buenos Aires sin antecedentes de viaje.

Por esto, conversamos con la presidenta de la Sociedad Argentina de Dermatología y Jefa de Unidad de Dermatología del Hospital Muñiz, Viviana Leiro.

En el segundo bloque, la nueva pirámide alimentaria propone volver a la comida real para prevenir la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Entrevistamos al médico Emiliano Salmeri, director del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología.