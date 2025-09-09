Primavera en Monte Hermoso: música, playa y turismo

Franco Gentilli, secretario de Turismo de Monte Hermoso, dialogó con Silvia Maruccio y equipo en Nacional Folklórica. Anticipó que la Fiesta Nacional de la Primavera se realizará del 19 al 21 de septiembre en la Plaza Parque General San Martín, con recitales, patio gastronómico y actividades culturales y deportivas en la playa y la costanera. Gentilli destacó que este evento funciona como un termómetro de la temporada de verano y que cada encuentro turístico impacta en la economía local, desde los campings hasta la gastronomía.