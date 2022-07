PreViaje en la temporada media y baja

El Ministerio de Turismo y Deportes reglamentó la creación y pautas de acceso a la tercera edición del programa turístico PreViaje 3. El programa impulsado por ese organismo nacional busca reactivar el turismo, que en esta tercera edición tiene por objetivo "incentivar escapadas durante las temporadas medias y bajas".

El secretario de Turismo de CAME, Gregorio Werchow, expresó: “Todavía no está la fecha del comienzo de la comercialización pero si abrió la inscripción para los proveedores de servicios”, agregó “Esta tercera edición es para la temporada baja de los destinos emergentes, así se nivela la sustentabilidad de la actividad y no caemos en los grandes baches como normalmente sucedía en la temporada baja” finalizó.