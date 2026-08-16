“Pretendemos generar conciencia, que la gente corra con dorsal porque es lo que corresponde cultural y moralmente”

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En esta ocasión, conversamos con Rodolfo Giordano, Director de Sportsfacilities, organización que junto al Club de Corredores y Ñandú dispuso una nueva modalidad ante la participación de corredores sin inscripción ni dorsal en las carreras.

Según lo anunciado, aplicarán un registro común de manera que todo corredor que sea detectado en esa condición será bloqueado para inscribirse en futuras carreras de sus calendarios.

Las organizaciones advirtieron que la participación sin dorsal en las carreras de Argentina supera por 10 veces a los países de primer mundo.

Por otro lado, en la Historia que corre dialogamos con Pao Barreiro, Coach Deportiva de Alto Rendimiento que guía a deportistas y equipos a entrenar la mente para lograr resultados y superar bloqueos.

“Tu cuerpo te lleva. Vos entrenás la parte física pero, si tu mente no te acompaña, no lográs el objetivo que buscás. Más en el running”, sostuvo.

“Correr es mi cable a tierra y lo disfruto mucho”.

En la charla con Giordano, el director de SportsFacilities clarificó los ejes de la nueva normativa.

“Reglamentariamente no corresponde”, explicó sobre lo que establece la Federación Internacional de Atletismo, hoy World Athletics.

“No es un invento nuestro, la IAAF que reglamenta todo lo que lo sucede en una carrera, lo prohíbe. Prohíbe acompañantes en bici, vehículos y también peatones”. “Todos los comentarios son bienvenidos y los tenemos en cuenta. Lo que pretendemos y queremos, que va a ser un trabajo a largo plazo y muy laborioso, es intentar hacer un cambio cultural, acá no hay lucro ni multas”. “Jamás hablamos de sacar a un corredor del circuito, acá el cambio cultural que pretendemos hacer radica en el respeto a los corredores que abonan su inscripción”.

“Correr sin dorsal no está bien pero nadie le impide que lo siga haciendo, el problema mayor no está en el agua ni en la medalla, que no son temas menores. El mayor problema está en el circuito que lleva un trabajo muy laborioso y costoso”, argumentó.

“El tema es la seguridad, para que la gente pueda correr por la calle libremente”, insistió.

“Moralmente y culturalmente no corresponde que la gente corra sin estar inscripta porque está usando un servicio que pagó el resto de la gente que sí está inscripta. El evento está financiado por las inscripciones de los corredores”.

“No prohibimos que corran sin dorsal, pedimos que corran con dorsal. No queremos lucrar, pretendemos con esto generar conciencia para que la gente corra con dorsal porque es lo que corresponde cultural y moralmente. No sabemos si lo vamos a lograr pero sí lo vamos a intentar”, concluyó.