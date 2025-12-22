Presupuesto: el presidente Javier Milei reiteró la necesidad de ordenar las cuentas públicas

El presidente de la Nación, Javier Milei, compartió en sus redes sociales un fragmento del discurso del diputado nacional por Misiones Diego Hartfield, pronunciado durante la sesión especial de la Cámara de Diputados en la que se debatió el Presupuesto. Durante su exposición, Hartfield realizó un análisis técnico del presupuesto, haciendo foco en la necesidad de ordenar las cuentas públicas, promover la eficiencia del gasto y avanzar hacia un esquema fiscal sostenible. Su intervención fue una de las más comentadas de la jornada y tuvo amplia repercusión en redes sociales

El legislador por LLA, Diego Hartfield, en diálogo con Viva la Pepa, reconoció que "el debate por el presupuesto me apasiona. Que lo haya destacado el presidente es un honor". El diputado, además, sostuvo que "la denominada ley de leyes debe expresar el plan de gobierno del Poder Ejecutivo. La oposición está enfocada en poner piedras en el camino. No tienen otro objetivo. Por eso, hay que seguir trabajando para no frenar la transformación que viene liderando el presidente, Javier Milei".

El respaldo explícito del Presidente refuerza el alineamiento político y conceptual entre el Ejecutivo nacional y los legisladores de La Libertad Avanza, y posiciona a Hartfield como una de las voces económicas más destacadas del espacio dentro del Congreso.