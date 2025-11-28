Presupuesto 2026: "La mayor parte de la plata se destina en jubilaciones, salud, educación y ayuda social"

El proyecto del Presupuesto 2026 para la Administración Nacional se transformó en eje de un intenso debate político. En medio de negociaciones entre oficialismo y bloques opositores, el diputado nacional por Salta y secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Julio Moreno Ovalle, dialogó con Creer o reventar y señaló: "Somos muy optimistas, muchos diputados y senadores se dan cuenta que este es un camino de ida, y el beneficio será para todos los argentinos. Ya empezamos esta segunda etapa con un proyecto de crecimiento y desarrollo".

"Este es un presupuesto, como los que ya viene presentando el presidente Javier Milei, que no contempla ningún tipo de endeudamiento, o sea, tiene equilibrio fiscal. Lo que se recauda, se gasta", expresó.

Según el proyecto remitido por el Ejecutivo, el Presupuesto 2026 prevé un resultado financiero equilibrado —o superavitario— para el Sector Público Nacional, lo que implicaría que los gastos estén respaldados por los ingresos sin necesidad de nuevas deudas.

"La mayor parte de la plata se destina en jubilaciones, salud, educación y ayuda social, y lo hace aumentando muchísimo más lo que en principio está prevista la inflación que vamos a tener", dijo Moreno Ovalle.

El documento oficial incluye entre sus prioridades aumentos reales en partidas de salud, educación, jubilaciones y pensiones por discapacidad; al mismo tiempo que se plantea un crecimiento en la recaudación tributaria, con cambios en impuestos coparticipables y distribución de recursos a provincias.