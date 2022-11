Presupuesto 2023: desproporcionado y con poca equidad para Santo Tomé

En los estudios de Radio Nacional Santo Tomé, estuvieron presentes las concejales María Ordenavía, Blanca Gales y Stella Maris Uguet para explicar acerca del presupuesto que fue aprobado por el HCD con mayoría simple. El bloque del FdT se opuso a esto por diferentes y variados motivos. "Nosotros no estábamos de acuerdo con los lineamientos generales del presupuesto sobre todo porque entendemos que toda la cuestión social se dejó absolutamente de lado" comentó Ordenavía. "Entendemos que es un presupuesto desproporcionado, que tiene poca equidad, que no trata y no apunta a los lineamientos fundamentales de todo ciudadano como ser agua potable, vivienda, acción social, salud, o sea deficiencias fundamentales a una gestión de gobierno", puntualizó.

