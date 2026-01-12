Presos políticos en Venezuela: "La exigencia es que salgan todos de manera inmediata"

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el gobierno encargado de Venezuela continúa con la liberación de presos políticos. La ONG Foro Penal confirmó cinco nuevas excarcelaciones este sábado, y en total ya son 22 las personas que recuperaron su libertad.

Richard Blanco, diputado nacional de Venezuela, vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro del Consejo Político Internacional de figuras opositoras como María Corina Machado, dialogó con Creer o reventar sobre el avance de estas excarcelaciones y la situación humanitaria que atraviesan quienes aún permanecen privados de libertad por su actividad política.

Tras precisar que "podrían ser más de 1.100 presos políticos", subrayó que "la exigencia es que salgan todos de manera inmediata".

"Son personas privadas de la libertad que no han cometido ningún tipo de delitos", recalcó el primer preso político del chavismo.

En ese marco, manifestó que "son excarcelaciones que no son completas porque les establecen limitaciones: no hablar de su tema, no movilizarse a kilómetros que les establecen de su residencia, tener que presentarse permanentemente en los tribunales; eso no es liberar a una persona, es dejarlo que se movilice en un área específica y les limitan derechos contemplados en la Constitución".